Martha Chávez a Marisol Pérez Tello: “Es un monstruito por dentro, engañó al PPC y es una extrema roja”

Martha Chávez opina sobre el rol político que ha desempeñado Marisol Pérez Tello y cómo ella habría 'mentido' al fundador del PPC y todos sus militantes. El video es un segmento de entrevista o comentario político, transmitido por la plataforma 'CanalB.pe', donde la interlocutora expresa puntos de vista sobre figuras públicas.

La senadora electa Martha Chávez ofreció declaraciones a Canal B en las que lanzó acusaciones directas contra Marisol Pérez Tello, quien acaba de ser candidata presidencial por el partido Primero La Gente, y que también fue ministra de Justicia y extitular del Partido Popular Cristiano (PPC). Chávez sostuvo que Pérez Tello “es un monstruito por dentro” y la calificó como una persona que habría engañado a los miembros de su propio partido, además de señalarla como una figura de extrema izquierda. Según Chávez, la dirigente utilizó la bandera de los derechos humanos con intereses políticos para obtener beneficios personales.

Martha Chávez afirmó en la entrevista que las acciones de Marisol Pérez Tello sorprendieron a los militantes del PPC, sobre todo al histórico líder Luis Bedoya Reyes. “Engañó al señor Bedoya. Engañó a los pepecistas, destruyó el partido por dentro. Y siempre ha sido una extrema roja. Asolapada y ha usado el tema de los derechos humanos para clavar sus garras”, indicó la congresista. Además, Chávez consideró que es preferible enfrentar a quienes se identifican abiertamente con ideologías de izquierda radical que a quienes, según ella, ocultan su postura ideológica.

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Martha Chávez hizo historia al ser la primera mujer en presidir el Congreso de la República en 1995. Su carrera política ha estado marcada por un firme apoyo a Fujimori. (Andina)

Posturas ideológicas y polarización

En sus declaraciones, Martha Chávez remarcó que prefiere discutir abiertamente con quienes defienden posiciones de izquierda radical, en vez de interactuar con personas que, según su visión, “disfrazan” sus posturas. “Yo prefiero alguien que salga ya de frente a decir que es marxista, maoísta, leninista, y cree en el pensamiento Gonzalo. Vamos a combatir. Frontal. Y te combatiremos ideológicamente y políticamente a alguien asolapado”, sostuvo la legisladora.

Marisol Pérez Tello, por su parte, ha sido conocida por su trabajo en el ámbito de los derechos humanos y su labor al frente del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, la acusación de Chávez apunta a una supuesta utilización de esta agenda con fines políticos. La exministra no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones emitidas.

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¿Habrá alianza electoral? Marisol Pérez Tello está abierta a la idea, pero para luego de la primera vuelta. - Crédito Marisol Pérez Tello/Facebook

Contexto político y antecedentes

El PPC ha atravesado varias etapas de fragmentación y debate interno en los últimos años. Fuentes cercanas al partido señalan que la gestión de Marisol Pérez Tello coincidió con un periodo de declive electoral y pérdida de representación parlamentaria. Las declaraciones de Martha Chávez intensifican el debate sobre la dirección y el futuro de la agrupación, así como la influencia de los diferentes sectores en su estructura.

Chávez también puso sobre la mesa la necesidad de investigar el uso de recursos asignados a los partidos políticos para campañas electorales. Según la congresista, se habría recibido “un millón 700 mil soles de la franja”, suma que, a su juicio, debería ser revisada para descartar irregularidades y garantizar la transparencia en el financiamiento de las agrupaciones políticas.

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Reacciones y repercusiones

Las palabras de Martha Chávez han generado reacciones divididas dentro del espectro político peruano. Algunos miembros del PPC han evitado pronunciarse de inmediato, mientras que otros actores políticos han señalado la importancia de resolver las diferencias internas mediante el diálogo y los mecanismos institucionales. La acusación de Chávez pone nuevamente en debate la relación entre los partidos tradicionales y las figuras que han asumido roles protagónicos en los últimos procesos electorales.

En el entorno de Marisol Pérez Tello, la expectativa gira en torno a una posible respuesta pública a las declaraciones de la congresista electa. Por ahora, el intercambio se mantiene en el terreno de las declaraciones mediáticas, sin que se haya anunciado una investigación formal sobre las acusaciones vertidas en Canal B.

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¿Quién es Marisol Pérez Tello?

Marisol Pérez Tello es abogada, docente universitaria y política peruana. Obtuvo reconocimiento público como ministra de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cargo desde el cual impulsó proyectos de reforma en el sistema judicial y promovió iniciativas vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Su trayectoria incluye una amplia experiencia en el ámbito académico y en la gestión pública, además de haber ejercido la docencia en reconocidas universidades del país.

¿Sabías que Primero La Gente está a favor del aborto? Estas son las propuestas progresistas que señalan en su plan de gobierno. - Crédito Difusión

En el plano partidario, Pérez Tello se desempeñó como secretaria general del Partido Popular Cristiano (PPC), donde asumió responsabilidades en momentos decisivos para la agrupación. Su liderazgo en el partido estuvo marcado por intentos de renovación interna y por su defensa de los valores democráticos, aunque también enfrentó críticas internas vinculadas a la dirección de la organización y la estrategia electoral.

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En la actualidad, ella postuló a la presidencia de la república por el partido Primero La Gente donde incluso sentó sus bases en el debate del mes de marzo donde dijo que uno de los pilares del país es su juventud. Lamentablemente no llegó a pasar a segunda vuelta pero ello no ha impedido que siga haciendo política.

Marisol Pérez Tello es la candidata presidencial de Primero La Gente, uno de los rostros conocidos de la política de los últimos diez años. - Crédito Composición Infobae/Rebel Rebel Photo /Mari Sarria

¿Quién es Martha Chávez?

Martha Chávez es abogada y política peruana con una extensa carrera en el Congreso de la República. Fue una de las figuras más representativas del fujimorismo, ocupando cargos de liderazgo legislativo y participando activamente en los debates nacionales desde la década de 1990. Su perfil se ha caracterizado por una postura firme en temas de seguridad y orden público, así como por su defensa de las políticas asociadas al gobierno de Alberto Fujimori.

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Abogada y política, Martha Chávez fue una figura clave en el Congreso peruano, destacando como primera presidenta del Congreso y defendiendo fervientemente a Alberto Fujimori. Su trayectoria está llena de controversia. (Andina)

A lo largo de su trayectoria, Chávez ha ocupado diversos cargos en el Parlamento y ha sido protagonista de controversias y debates públicos por sus opiniones y posicionamientos políticos. Su estilo directo y su participación en momentos clave de la política peruana la han convertido en una de las voces más reconocibles dentro del espectro conservador del país.