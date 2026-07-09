Jackson Mora: ¿Quedarán libres? Vence detención preliminar de ‘Los Arquitectos del Fraude’ y aún no hay pedido de prisión preventiva

Los Arquitectos del Fraude: crece la incertidumbre ante posible liberación de los detenidos. A horas de vencer la detención preliminar, investigados por millonario desfalco podrían quedar libres. Latina.

La investigación contra la presunta organización criminal ‘Los Arquitectos del Fraude’ atraviesa uno de sus momentos más decisivos.

A pocas horas de que culmine el plazo de siete días de detención preliminar dictado contra los investigados, la incertidumbre crece respecto a la decisión que adoptará la Fiscalía sobre el futuro procesal de los implicados, entre ellos el empresario Jackson Mora y su hermana, quienes son señalados como presuntos integrantes de una red que habría desfalcado cerca de 10 millones de soles a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha (Ica).

Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.

Vence la detención preliminar de los investigados

Durante la emisión de Latina Noticias Noche, el periodista César Rodríguez informó que el plazo de detención preliminar estaba por culminar sin que, hasta ese momento, existiera una comunicación oficial respecto a una eventual ampliación o al pedido de prisión preventiva.

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Según explicó, durante la tarde los investigados fueron retirados de la carceleta de la Dirincri para ser puestos a disposición de la Fiscalía de La Molina, despacho encargado de la investigación.

“Tenemos entendido nosotros, de acuerdo a lo que nos han podido informar, que hoy en la noche ya estaría venciendo este plazo de detención preliminar de siete días que se dictaminó contra todos los integrantes de ‘Los Arquitectos del Fraude’, esta organización criminal que habría robado casi diez millones de soles de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, ubicada en Chincha, Ica.”

El reportero explicó que el traslado sí llegó hasta la sede fiscal ubicada en la avenida El Sol, en La Molina. Sin embargo, los detenidos nunca descendieron del vehículo.

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“Cerca de las tres de la tarde ellos se retiraron de la carceleta de Dirincri y fueron trasladados hasta la sede fiscal de La Molina. Sin embargo, no descendieron del vehículo porque estaban esperando que el expediente fuera inscrito para que pudieran ingresar a la carceleta.”

Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.

El bus con los detenidos retornó al centro de Lima

La situación llamó la atención debido a que, tras permanecer varias horas en los exteriores de la sede fiscal, el vehículo donde permanecían los investigados abandonó el lugar.

El periodista señaló que, según las fuentes policiales consultadas, el expediente aún no había llegado formalmente a la Fiscalía, lo que impidió completar el procedimiento.

“El bus donde se está trasladando a ‘Los Arquitectos del Fraude’ estaría retornando al centro de Lima. Vamos a seguir ampliando esta información porque la detención preliminar vence en las próximas horas y no existe información oficial sobre una ampliación o un pedido de prisión preventiva.”

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Jackson Mora enfrenta acusación por banda criminal tras desvío de fondos en la Municipalidad de Pueblo Nuevo.

¿Cómo habría operado la organización criminal?

Durante el enlace en vivo, la conductora Mónica Delta recordó el contexto de una investigación que ha sido considerada una de las más importantes de las últimas semanas debido al monto del dinero presuntamente sustraído.

La periodista explicó que la modalidad empleada involucraría empresas de fachada, supuestos asesores de una congresista y una sofisticada modalidad de fraude informático. “Aquí estamos hablando de empresas de fachada, estamos hablando de un tipo de estafa, estamos hablando que está una de las hermanas involucradas, incluso se habló de una congresista.”

Sobre este último punto, el reportero aclaró que la parlamentaria mencionada negó cualquier participación en los hechos y que, hasta el momento, no existe imputación en su contra.

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Jackson Mora asiste a una audiencia judicial con las manos esposadas, mientras un juez revisa los documentos antes de dictar la decisión sobre su sentencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así habrían engañado al alcalde de Pueblo Nuevo

De acuerdo con la información difundida durante el noticiero, todo habría comenzado cuando el alcalde de Pueblo Nuevo fue convocado a una reunión donde los implicados se presentaron como asesores vinculados a una congresista.

Según la investigación policial, ese encuentro habría sido aprovechado para obtener la firma del burgomaestre y posteriormente ejecutar millonarias transferencias desde las cuentas municipales.

“Ellos fingen ser asesores de una congresista, la cual de momento ha negado algún cargo que se le puede imputar. Ahí aprovechan la firma del alcalde para realizar esta especie de traslado de dinero desde las cuentas de la municipalidad hacia una empresa fachada que pertenecería, al parecer, a Jackson Mora.”

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Jackson Mora es escoltado por agentes de la policía tras su detención en Perú, donde es investigado por presuntamente integrar una banda criminal.

El informe añade que posteriormente se realizaron nuevas reuniones y diversos retiros de dinero mediante agencias bancarias.

“Se habla también de otra reunión y de salidas de dinero a través de algunas agencias bancarias, donde incluso Latina mostró en exclusiva cómo se acercaron a retirar el dinero y cómo también se habría trasladado, desfalcando de esta forma al Estado.”

Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.

Fiscalía aún no confirma si solicitará prisión preventiva

Uno de los aspectos que genera mayor expectativa es la decisión que adoptará la Fiscalía respecto a la situación legal de los investigados.

El periodista explicó que, en casos similares, suele solicitarse una ampliación de la detención preliminar para preparar el requerimiento de prisión preventiva. “Lo que se acostumbra es que cuando la Fiscalía solicita un poco más de tiempo, usualmente pide una ampliación de siete días más, y durante ese periodo se prepara el pedido de prisión preventiva.”

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No obstante, precisó que hasta el momento no existía pronunciamiento oficial. “Vamos a estar a la espera de algún pronunciamiento por parte de las autoridades fiscales para ver si esto sucede o no y cuál será finalmente la situación de estas personas.”

Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.

Oficinas de fachada y cambio de vestimenta para evitar ser identificados

Otro de los elementos revelados durante la investigación fueron las imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran la forma en que los presuntos integrantes de la organización ingresaban a una oficina ubicada en una concurrida zona empresarial.

Mónica Delta recordó que inicialmente los sospechosos ingresaban vestidos como trabajadores de limpieza y utilizando mascarillas para evitar ser reconocidos.

“Así se camuflaban como trabajadores de limpieza. Llegaban con estas bolsas vestidos de esta manera y luego en la oficina ya se cambiaban para aparecer como parte de los empleados.” Las imágenes muestran que posteriormente ingresaban al ascensor y accedían a las oficinas donde, presuntamente, funcionaba la empresa de fachada.

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“Para evitar que las cámaras de vigilancia capten los rostros, estaban con mascarillas y luego hacían la transformación.”

Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.

La empresa ASPI habría sido clave en las operaciones

Durante el informe también se reveló que la empresa ASPI, que operaría bajo la marca FFC, habría sido utilizada para concretar las millonarias transferencias investigadas.

“Lo que se ha podido confirmar, de acuerdo a las investigaciones de la Policía, es que la empresa ASPI, que opera bajo la marca FFC y pertenecería a Jackson Mora, habría sido utilizada para concretar estas transferencias millonarias.” Asimismo, el reportero indicó que existió un segundo intento para obtener información del alcalde.

Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.

“Hay una segunda reunión donde incluso se le solicita su DNI, pero en este caso él no accede porque finalmente ya habían utilizado su firma.” Según la investigación policial, la organización habría vulnerado sistemas informáticos para ejecutar las operaciones.

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“Se comienzan a crear esta especie de vulneración del sistema, todo un hackeo, para poder realizar estas transferencias millonarias.” Además, se señala que los movimientos financieros eran sustentados mediante documentación aparentemente regular.

“Se simulaban facturas por pago de bienes y servicios, justificando así las operaciones ante las diversas entidades financieras.”

Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.

Jackson Mora aparece como uno de los principales investigados

Durante el enlace también se recordó que Jackson Mora aparece como la figura visible de la presunta organización criminal.

Su hermana también forma parte de los investigados y, según las pesquisas, figuraría como gerente general de la empresa de fachada utilizada para canalizar las operaciones financieras.

Mónica Delta destacó que en total son 20 personas detenidas, todas investigadas por integrar la presunta organización criminal.

Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.

Esperan decisión de la Fiscalía

Finalmente, el periodista informó que el bus con los detenidos estaría regresando hacia el centro de Lima mientras se esperaba una nueva disposición fiscal.

“La obligación de la Policía era ponerlos a disposición de la Fiscalía de La Molina. Sin embargo, el expediente todavía no había sido trasladado y por eso no pudieron ingresar.”

Agregó que el movimiento sorprendió incluso a quienes seguían las diligencias. “El bus empezó a retirarse y, de acuerdo con la ruta, entendemos que estaría retornando nuevamente a la carceleta mientras se emite un nuevo pronunciamiento de la Fiscalía.”

Por su parte, Mónica Delta resaltó la importancia del caso debido al millonario perjuicio económico que habría sufrido el Estado.

“Esperemos que aceleren. Estamos hablando de una captura trascendente porque se trata de presuntos estafadores y no estamos hablando de poco dinero, sino de aproximadamente diez millones de soles. Es una advertencia también para quienes sean parte de estas organizaciones criminales.”

Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.