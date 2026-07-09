Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 9 de julio de 2026

El precio de la gasolina en Perú mantuvo una marcada variabilidad al inicio de julio de 2026, con diferencias de hasta seis soles por galón entre diversas regiones y distritos. Los últimos reportes de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) muestran que el gasohol regular en Lima oscila entre 15,98 y 21,49 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 16,98 y 23,99 soles. El diésel, por su parte, se ofrece entre 18,39 y 24,99 soles por galón, cifras que reflejan una brecha importante dentro de la propia capital y un impacto directo en el presupuesto de los conductores.
La plataforma Facilito permite consultar en tiempo real los precios de combustibles en todo el país y presenta una herramienta fundamental para quienes buscan optimizar gastos y elegir la estación más conveniente. Los valores informados a través de Facilito son reportados por los propios operadores de cada grifo, lo que otorga precisión y actualización constante a los datos publicados.
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Panorama de precios: cuánto cuesta el combustible en Lima y provincias
En la actualidad, el valor de los principales combustibles muestra una brecha de hasta seis soles por galón entre distintos distritos y regiones. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos, impuestos y márgenes de comercialización.
- Gasohol Regular (90 octanos): S/ 15,98 – S/ 21,49 por galón en Lima
- Gasohol Premium: S/ 16,88 – S/ 23,99 por galón en Lima
- Diésel B5 S-50 UV: S/ 17,89 – S/ 24,99 por galón en Lima
En provincias, estos precios pueden elevarse aún más. Por ejemplo:
- En Cusco, el gasohol parte de S/ 17,96 y llega a S/ 20,49.
- En Ica, el gasohol regular inicia en S/ 16,39.
- En Lambayeque, el gasohol premiun está en S/ 17.80
- En Tacna, el diésel está en S/ 19.30
Precios en grifos principales de Lima y consejos prácticos
La diferencia de tarifas entre distritos de Lima es significativa. Algunos ejemplos de precios observados el 3 de julio de 2026:
- San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,15
- Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,09
- Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 15,70
- Jesús María: gasohol premium se ubica en S/ 17,49
- San Miguel: gasohol premium se ubica en S/ 18,29
- Villa El Salvador: gasohol premium se ubica en S/ 16,95
- Rimac: el Diésel está en S/ 21.19
- Comas: el Diésel está en S/ 17.30
- Carabayllo: el Diésel está en S/ 17,59
Para aprovechar los mejores precios y reducir el gasto, se recomienda:
- Consultar plataformas digitales que permiten comparar precios en tiempo real
- Elegir estaciones con tarifas más bajas en el propio distrito
- Planificar rutas y evitar desplazamientos innecesarios
- Mantener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas
- Controlar la presión de los neumáticos y reducir el peso del automóvil
La aplicación oficial Facilito, proporcionada por Osinergmin, resulta útil para comparar precios de gasohol, GLP, GNV y diésel en diferentes estaciones.
Consejos para ahorrar gasolina al conducir
El gasto en combustibles representa un desafío constante para los usuarios de vehículos particulares y profesionales. Algunas prácticas cotidianas contribuyen a reducir el consumo:
- Mantener una velocidad constante en carretera y evitar aceleraciones bruscas.
- Apagar el motor en detenciones prolongadas.
- Evitar el uso innecesario del aire acondicionado.
- Reducir el peso del vehículo eliminando objetos que no sean indispensables.
Estas recomendaciones pueden marcar la diferencia en el gasto mensual y, junto con la comparación periódica de precios, ofrecen una estrategia para enfrentar la volatilidad del mercado nacional.
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Cuándo es mejor cargar gasolina: horarios y recomendaciones
La creencia de que existe un “mejor momento” para cargar gasolina persiste entre los conductores peruanos. Aunque en teoría la densidad del combustible es mayor en horas de menor temperatura, los reportes y la revisión de especialistas indican que la diferencia real es mínima debido a los sistemas de almacenamiento subterráneo de las estaciones.
Lo que sí resulta fundamental es comparar precios antes de cargar, aprovechando las variaciones entre distritos y estaciones.
La importancia de planificar rutas para gastar menos gasolina
Planificar recorridos y evitar desplazamientos innecesarios es una de las estrategias más efectivas para reducir el gasto mensual en gasolina. La utilización de mapas digitales y aplicaciones de tráfico permite seleccionar rutas con menos congestión y trayectos más cortos.
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Esta práctica, sumada a la consulta regular de la plataforma Facilito, contribuye a un uso más eficiente del combustible, especialmente en ciudades como Lima donde la diferencia de tarifas entre distritos es significativa.
Alternativas y aditivos: ¿realmente ayudan a ahorrar gasolina?
El uso de GLP y GNV como combustibles alternativos gana terreno en Perú, sobre todo entre taxistas y conductores de aplicaciones. Estos carburantes ofrecen un menor costo por kilómetro y reducen el gasto mensual para quienes recorren largas distancias.
En cuanto a los aditivos, los expertos recomiendan priorizar el mantenimiento y la calidad del combustible sobre productos adicionales, ya que su efectividad varía y no siempre se traduce en un ahorro tangible.
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Subsidios y medidas estatales
Frente al incremento sostenido de los combustibles, el gobierno peruano implementó un subsidio temporal de cuatro soles por galón de diésel para empresas y operadores autorizados de transporte de pasajeros y carga, vigente hasta el 29 de julio de 2026. Esta medida busca aliviar la presión financiera sobre el sector y ha sido canalizada por la Autoridad de Transporte Urbano y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Las diferencias de precios entre regiones y la volatilidad internacional seguirán condicionando el mercado, mientras aplicaciones como Facilito y el acceso a información actualizada se consolidan como aliados clave para los consumidores peruanos en la gestión de su gasto en gasolina.
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