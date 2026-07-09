Evelyn Inga ganó oro en Medellín: Obtiene su pase directo a Lima 2027 y confirma que “Huancayo es cuna de fondistas y el Perú lo sabe”

La marchista peruana Evelyn Inga consiguió la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Atletismo en Medellín, resultado que le otorga la clasificación directa para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. A un año de la gran cita continental, la deportista se consolida como una de las figuras del atletismo nacional con presencia asegurada en el evento que organizará Perú.
En declaraciones a RPP, Evelyn Inga explicó que este triunfo le entregó el cupo directo para competir en casa durante la próxima edición panamericana, donde Perú será anfitrión. “Yo muy feliz siempre de representar a nuestro país en todos los lugares donde voy. Trato de dar siempre lo mejor de mí”, señaló la marchista. También expresó el significado especial de este logro: “Ganar el cupo directo por la medalla de oro a Lima 2027, que va a ser en nuestra casa una vez más, el país organizando uno de los juegos más grandes del continente, con todo nuestro pueblo peruano, con mi familia, siento que va a ser una competencia muy bonita”.
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Un camino exigente y el valor de competir en casa
La deportista describió el proceso previo al podio como una etapa de gran exigencia. “Alegre de darles ese triunfo al país, por más que siempre es un poco dificultoso, de hecho, la preparación, la competencia, pero nada, yo creo que todo el apoyo de este equipo está haciendo que yo esté en mi mejor rendimiento deportivo”, explicó Evelyn Inga sobre el esfuerzo y la disciplina requeridas para alcanzar el máximo nivel.
El torneo en Colombia representó para la atleta una oportunidad especial, tanto por el valor deportivo de la victoria como por la proyección hacia el evento que recibirá Perú el próximo año. El resultado obtenido en Medellín confirma la solidez del proceso de preparación de la marchista y su capacidad para responder en instancias decisivas.
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Próximos pasos: Juegos Odesur y competencias en Europa
Con la clasificación a Lima 2027 asegurada, Evelyn Inga delineó los desafíos inmediatos en su calendario. El siguiente objetivo será participar en los Juegos Odesur en septiembre, donde volverá a medirse con rivales de Ecuador y Brasil, a quienes identificó como referentes internacionales en la especialidad de marcha.
“Espero tener otro triunfo, me estoy preparando de la mejor manera, supertranquila”, sostuvo la atleta peruana respecto a su preparación para la próxima competencia regional. Además, adelantó que antes de los Juegos Panamericanos del siguiente año participará en pruebas en Europa, lo que le permitirá sumar experiencia y mantener el ritmo competitivo previo al evento continental. Después de Lima, la agenda de Evelyn Inga incluye el Campeonato Mundial de Atletismo, ampliando su presencia en el circuito internacional.
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Antecedentes y proyección en el deporte peruano
El historial de Evelyn Inga ya contaba con una medalla de bronce en la edición anterior de los Juegos Panamericanos celebrados en Perú. Ese antecedente refuerza el peso de su nuevo título y destaca la evolución en su trayectoria, que ahora suma la clasificación automática a la máxima cita deportiva del continente.
La atleta vinculó su presente con el crecimiento de la marcha y el fondismo dentro del país, reconociendo a Huancayo, su ciudad de origen, como cuna de maratonistas y marchistas peruanos. “No puedo ir, digamos, cuando estoy aquí en Lima, voy a entrenar por el malecón o estoy por el circuito de playas y hay siempre personas acompañándome también, ¿no? Y animándome, y eso pues es de mucha motivación para mí”, compartió la marchista durante la entrevista.
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Reconocimiento institucional y respaldo público
Al regresar a Lima tras su victoria en Colombia, Evelyn Inga fue homenajeada en la sede del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un acto que subraya el reconocimiento institucional a su desempeño. Según la información difundida en la transmisión, la deportista cuenta también con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), apoyo que ha sido clave en su proceso de preparación.
El triunfo en Medellín y la clasificación a Lima 2027 posicionan a Evelyn Inga como una de las figuras nacionales con presencia asegurada en los próximos Juegos Panamericanos. El respaldo recibido y la proyección internacional refuerzan su rol como referente del atletismo peruano de cara a la competencia más importante del continente.
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Perspectivas para Lima 2027
De cara a la próxima edición de los Juegos Panamericanos, la expectativa en torno a la participación de Evelyn Inga crece tanto en el ámbito deportivo como entre el público local. La atleta enfatizó el valor de competir ante la afición peruana y la oportunidad de representar al país en uno de los escenarios deportivos más relevantes de América.
La proyección de la marchista abarca también el impacto positivo sobre el desarrollo y la visibilidad de la marcha atlética en Perú, disciplina que continúa sumando adeptos y que encuentra en la figura de Evelyn Inga un ejemplo de constancia, esfuerzo y logros internacionales.
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