Cámara de Diputados y Senadores: ¿quiénes serán los rostros que liderarían el Congreso Bicameral?

La presidenta electa junto a Fuerza Popular busca colocar sus fichas más importantes en las dos cámaras

Fuerza Popular ya mueve sus fichas para asegurarse el control de la nueva estructura bicameral en el Congreso peruano, con Miguel Torres perfilado como presidente del Senado y una disputa abierta por la conducción de la Cámara de Diputados. El regreso a la bicameralidad ha disparado un reacomodo de fuerzas políticas, donde el reparto de los principales cargos legislativos se convierte en la primera pulseada de poder de la nueva etapa parlamentaria.

La definición de las presidencias reviste especial importancia por una regla central: cada cámara elegirá a su propio presidente y la titularidad general del Congreso se alternará cada año, comenzando en el Senado. Esta disposición convierte la elección de la mesa directiva en la cámara alta en el primer eslabón del mando parlamentario y en el punto de partida para la distribución de cuotas en el Legislativo.

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18/05/2026 May 18, 2026, Lima, PerA: Lima 18 de mayo 2026.Visita al mercado de PROFAM en el distrito de Santa Rosa de la candidata a la presidencia de la república por el partido Fuerza Popular; Keiko Fujimori la cual fue recibida por simpatizantes al partido naranja en cara a la segunda vuleta electoral...Fotos: Julio Reaño/GEC POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

Miguel Torres, el nombre de consenso para el Senado

En el Senado, la opción de Miguel Torres aparece consolidada. El legislador resultó el más votado y asumirá la presidencia de la Junta Preparatoria, organismo encargado de instalar el nuevo Congreso bicameral. En el entorno de Fuerza Popular consideran que Torres reúne las condiciones políticas y personales para buscar los apoyos necesarios, sin enfrentar rechazos marcados en otras bancadas. Su experiencia y perfil lo sitúan como la carta más estable de la fuerza fujimorista para encabezar la cámara alta.

La proyección inicial de Fuerza Popular es conformar una Mesa Directiva con Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras. Pero la aritmética parlamentaria presenta dos desafíos: Renovación Popular cuenta con un voto menos hasta que se resuelva la situación interna de Rafael López Aliaga, y el Partido del Buen Gobierno aún no confirma su voluntad de integrar la lista oficialista. Esta última incertidumbre complica la ingeniería de alianzas, ya que otras bancadas como Juntos por el Perú y Ahora Nación mantienen posiciones de confrontación con el fujimorismo.

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Miguel Ángel Torres Morales, segunda vicepresidente, es el voceado a liderar el Senado en el periodo 2026- 2027

Una estrategia para recuperar el control institucional

Fuerza Popular busca recrear la fórmula de control institucional que históricamente caracterizó a los oficialismos en el Congreso. Entre 2011 y 2016, el bloque gobernante encabezó el Parlamento durante los primeros años de gestión. Desde 2016, el patrón cambió: el partido de Keiko Fujimori, entonces con 73 legisladores, asumió el mando legislativo pese a estar en la oposición, marcando un antecedente de dominio parlamentario que ahora intenta reeditar en la era bicameral.

La apuesta de Fuerza Popular es presidir ambas cámaras. Esta intención se desprende de las conversaciones preliminares entre bancadas, donde la dirigencia fujimorista ha explicitado su voluntad de recuperar la tradición de control del Legislativo. El objetivo es asegurar capacidad de gestión y proyección política en la nueva arquitectura institucional.

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Keiko Fujimori es proclama presidenta electa del Perú tras triunfo en segunda vuelta. (Foto: Difusión)

La presidencia de Diputados, terreno de mayor disputa

El escenario es más incierto en la Cámara de Diputados. Aquí, Fuerza Popular impulsa el nombre de Cecilia Chacón, la congresista más votada de su bancada, como candidata a la presidencia. Según fuentes internas, existe una “deuda” con Chacón, quien en 2018 estuvo a punto de ser postulada a la presidencia del Congreso, pero fue desplazada por Daniel Salaverry.

La postulación de Chacón, sin embargo, no cuenta con el mismo consenso que la de Torres. La propuesta de repetir una mesa multipartidaria con Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras no ha generado el nivel de aceptación esperado. Las bancadas rivales buscan equilibrar el reparto de poder y evitar la hegemonía fujimorista en la conducción de ambas cámaras.

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Un eventual gobierno de Fuerza Popular es visto por algunos inversionistas como una continuidad del modelo económico y un entorno favorable para la inversión. Foto: captura TV Perú

Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno, alternativas en Diputados

En ese contexto, ha surgido la posibilidad de que Norma Yarrow, de Renovación Popular, ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados. Yarrow obtuvo la segunda mayor votación del hemiciclo y su nombre representa una opción de consenso para sectores que buscan limitar la concentración de poder en manos de Fuerza Popular. Además, distintas bancadas consideran que el Partido del Buen Gobierno dispone de figuras capaces de asumir la responsabilidad de liderar la cámara baja.

El equilibrio político se convierte en el principal argumento para que la presidencia de Diputados recaiga en una fuerza distinta a la fujimorista. Voceros de varias bancadas sostienen que, si Fuerza Popular controla el Senado y la titularidad general del Congreso en el primer año, debería ceder la conducción de la otra cámara para evitar una percepción de control absoluto.

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Imagen de archivo de la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori durante una comparecencia ante los medios en la sede de su partido, Fuerza Popular, en Lima (Perú). 24 junio 2026. REUTERS/Ángela Ponce

El reparto de poder, eje de la pulseada parlamentaria

Las expectativas de las fuerzas políticas giran en torno a la conformación de bloques y los consensos necesarios para instalar las mesas directivas. Al interior del Partido del Buen Gobierno prevalece la cautela: sus dirigentes no han decidido si asumirán la presidencia de Diputados en este primer año, lo que mantiene abierta la definición y deja a Cecilia Chacón en carrera, aunque sin la claridad de apoyos que acompaña a Miguel Torres en el Senado.

El reacomodo de fuerzas en el Congreso bicameral responde a la necesidad de garantizar la gobernabilidad, pero también refleja la competencia por espacios de poder que marcará el inicio de este nuevo ciclo legislativo. Las próximas semanas serán decisivas para definir el reparto de cargos y la proyección de cada bancada en la etapa bicameral.

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