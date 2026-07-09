Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del jueves 9 de julio de 2026

Dos sismos sacudieron el centro del país durante la madrugada del 8 de julio, generando preocupación en las regiones de Junín y Huánuco. El primero de los movimientos telúricos se registró en Satipo cuya intensidad fue de 4.5 grados, seguido por un evento en Huaycabamba cuya intensidad fue de 3.4 grados. Ambos movimientos telúricos no registraron daños materiales, según reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú.
Las autoridades iniciaron evaluaciones para determinar posibles daños materiales o afectaciones a la población, mientras equipos de emergencia permanecen en alerta ante cualquier réplica. Aunque la magnitud de los sismos varió en cada caso, la seguidilla de eventos sísmicos puso en evidencia la vulnerabilidad sísmica del país y la importancia de los protocolos de prevención y respuesta.
Tembló Moquegua
Un sismo de magnitud 3.4 se registró el 9 de julio de 2026 en la provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (@SismosPeruIGP). El evento ocurrió a las 07:27:18 horas, con una profundidad de 30 kilómetros y su epicentro se localizó a 19 kilómetros al sur de Moquegua, en las coordenadas -17.36 de latitud y -70.88 de longitud.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) indicó que la intensidad II registrada en Moquegua significa que el temblor fue levemente percibido por la población. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni heridos tras este sismo en Moquegua. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de fuentes oficiales y conservar la calma ante la posibilidad de réplicas.
Sismo en Junín
Un sismo de magnitud 4.5 se registró el 9 de julio de 2026 en la región de Satipo, Junín, según el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (@SismosPeruIGP). El evento sísmico ocurrió a las 06:58:10 horas, con una profundidad de 30 kilómetros y su epicentro ubicado a 44 kilómetros al noreste de Satipo, en las coordenadas -11.05 de latitud y -74.29 de longitud.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el temblor alcanzó una intensidad IV en Satipo, lo que indica que fue percibido de forma moderada por la población local. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas tras el sismo en Satipo. Las autoridades recomiendan a los habitantes de la zona mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad ante posibles réplicas.
Cómo preparar un kit de emergencia
Contar con un kit de emergencia es una de las recomendaciones principales de las instituciones de gestión de riesgos. El kit debe incluir agua embotellada, alimentos no perecibles, radio portátil, linterna, pilas, mantas, medicamentos de uso frecuente, documentos personales y dinero en efectivo. Además, se sugiere añadir mascarillas, alcohol en gel y artículos de higiene. El kit debe ubicarse en un sitio accesible y revisarse periódicamente para garantizar que sus componentes estén en condiciones óptimas y no hayan vencido.
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Recomendaciones para proteger a niños y personas mayores
La protección de niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad requiere atención específica. Se aconseja que los adultos enseñen a los menores cómo actuar en caso de sismo, mediante simulacros familiares y conversaciones claras sobre la importancia de mantener la calma. Al momento del movimiento, es fundamental guiar y acompañar a quienes tengan movilidad reducida o requieran asistencia, asegurando su traslado a zonas seguras y evitando situaciones de pánico.
Qué acciones tomar después de un sismo
Una vez finalizado el sismo, lo primero es verificar el estado de las personas y brindar ayuda a quienes lo necesiten. Se debe revisar la vivienda o el edificio para detectar daños estructurales, fugas de gas o cortocircuitos eléctricos, y cortar los suministros si se considera necesario. Se aconseja mantenerse informado a través de la radio o medios oficiales, y no regresar a las edificaciones hasta recibir autorización. Es importante reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades competentes.
Cómo identificar zonas seguras en el hogar y el trabajo
La identificación de zonas seguras es una de las acciones preventivas más efectivas. Estas áreas suelen estar ubicadas junto a columnas estructurales, bajo mesas sólidas o en espacios alejados de ventanas y objetos que puedan desplomarse. En los centros de trabajo, se recomienda señalizar rutas de evacuación, capacitar al personal en procedimientos de emergencia y realizar inspecciones periódicas para detectar posibles riesgos estructurales.
Importancia de los simulacros de evacuación
Los simulacros de evacuación permiten a la población ensayar la respuesta ante emergencias y mejorar la coordinación en situaciones reales. Estos ejercicios ayudan a familiarizarse con las rutas de escape, reconocer zonas seguras y corregir fallas en la organización o las instalaciones. La participación activa de todos los miembros de la comunidad es clave para fortalecer la cultura de prevención y reducir el impacto de los desastres naturales.
Atención psicológica tras un evento sísmico
El impacto emocional de un sismo puede afectar tanto a adultos como a niños. Las instituciones de salud ofrecen líneas de atención psicológica y equipos especializados para brindar apoyo en zonas afectadas. Conversar sobre lo vivido, expresar emociones y, si es necesario, buscar ayuda profesional forma parte del proceso de recuperación. La contención en el entorno familiar y escolar contribuye a reducir el estrés y la ansiedad tras una emergencia.
Acciones recomendadas antes, durante y después de un sismo
El IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) difunden recomendaciones claras para minimizar riesgos y responder de manera segura ante un sismo. Entre las principales acciones sugeridas figuran:
- Identificar zonas seguras y estructuras firmes en el hogar, escuela o centro de trabajo.
- Preparar una mochila de emergencia accesible y revisarla periódicamente.
- Participar de los simulacros organizados por las autoridades.
- Educar a todos los miembros de la familia, especialmente a niños y adultos mayores.
- Contratar asesoría técnica para reforzar viviendas, en especial en zonas de autoconstrucción.
Durante un sismo, las autoridades aconsejan mantener la calma, proteger la cabeza con los brazos, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y buscar refugio en zonas seguras previamente identificadas. También recomiendan evitar el uso de ascensores y no saturar las líneas telefónicas, optando por mensajes de texto para comunicarse.
Después del movimiento sísmico, se debe revisar si hay fugas de gas, auxiliar a personas heridas, mantenerse atento ante posibles réplicas y reportar daños estructurales a las autoridades.
La mochila de emergencia: ¿Por qué es necesario?
Uno de los pilares de la autoprotección es la preparación de una mochila de emergencia. Esta debe estar lista en un lugar visible y de fácil acceso, preferentemente junto a la puerta principal de la vivienda. La mochila no debe superar el 25% del peso corporal de quien la transporta, facilitando una evacuación ágil.
Contenido sugerido por el IGP y el INDECI:
- Agua potable para al menos tres días
- Alimentos no perecederos (latas, barras de cereal, chocolates, frutos secos)
- Linterna y radio portátil con pilas de repuesto
- Botiquín de primeros auxilios
- Documentos personales y dinero en efectivo
- Ropa de abrigo, manta ligera y calzado resistente
- Mascarillas, gel antibacterial y toallas de higiene
- Silbato o pito para alertar en caso de quedar atrapado
- Artículos para bebés, uso femenino o adultos mayores, según corresponda
- Comida y accesorios para mascotas (si corresponde)
Las autoridades recomiendan revisar la mochila cada seis meses para asegurar que los alimentos, el agua y los medicamentos no hayan caducado, y que los dispositivos eléctricos funcionen correctamente.