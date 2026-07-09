Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del jueves 9 de julio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú presenta un mapa de Sudamérica que señala con puntos rojos las ciudades de Lima y Junín en Perú, con fecha del 9 de julio de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos sismos sacudieron el centro del país durante la madrugada del 8 de julio, generando preocupación en las regiones de Junín y Huánuco. El primero de los movimientos telúricos se registró en Satipo cuya intensidad fue de 4.5 grados, seguido por un evento en Huaycabamba cuya intensidad fue de 3.4 grados. Ambos movimientos telúricos no registraron daños materiales, según reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú.

Las autoridades iniciaron evaluaciones para determinar posibles daños materiales o afectaciones a la población, mientras equipos de emergencia permanecen en alerta ante cualquier réplica. Aunque la magnitud de los sismos varió en cada caso, la seguidilla de eventos sísmicos puso en evidencia la vulnerabilidad sísmica del país y la importancia de los protocolos de prevención y respuesta.