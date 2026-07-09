Liberan a hermana de Jackson Mora: Boxeador permanece detenido a la espera de audiencia por el caso ‘Los Arquitectos del Fraude’

Jackson Mora y su hermana Noelia fueron trasladados desde la Dirincri a una unidad de flagrancia del Poder Judicial. Ambos son investigados por presuntamente desviar casi 10 millones de soles de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha, como parte de la organización criminal 'Los Arquitectos del Fraude'. Latina Noticias

La madrugada de este jueves, Noelia Mora, hermana del expeleador de artes marciales mixtas Jackson Mora, fue liberada luego de cumplir siete días bajo detención preliminar. La medida alcanzó a otros dos investigados, quienes también recuperaron la libertad en la sede de Flagrancia del Poder Judicial en San Juan de Lurigancho. Mientras tanto, nueve personas continúan detenidas, entre ellas Jackson Mora, a la espera de una audiencia que podría definir su futuro procesal en el caso de ‘Los Arquitectos del Fraude’.

Liberan a la hermana de Jackson Mora tras una semana detenida, nueve siguen bajo investigación| Foto: Latina Noticias

Investigación por desvío de fondos públicos

La Fiscalía investiga a Jackson Mora y a su hermana por su presunta participación en el desvío de aproximadamente 10 millones de soles provenientes de los fondos de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, ubicada en Chincha. La pesquisa se centra en la supuesta utilización de la empresa FFC, propiedad de los Mora, para recibir dinero obtenido de forma ilícita.

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Las investigaciones señalan que, a través de reuniones con César Nepo —otro de los implicados— en diversos puntos de Lima, se habrían coordinado cobros de cheques de gerencia y la emisión de facturas presuntamente falsas. Este mecanismo, según el Ministerio Público, tenía como objetivo otorgar apariencia de legalidad a los fondos desviados.

La policía sostiene que el resto de los integrantes de la supuesta organización criminal se hicieron pasar por asesores parlamentarios para ganar la confianza del alcalde de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez.

Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.

En una segunda reunión, el alcalde se negó a entregar su documento de identidad, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes captadas en ese momento resultaron determinantes para la identificación de los presuntos responsables.

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A la espera de la audiencia

Tras cumplirse el plazo de la detención preliminar, Jackson Mora y el resto de los investigados fueron trasladados inicialmente al Ministerio Público en La Molina para la realización de diligencias. Posteriormente, fueron llevados a la sede de Flagrancia del Poder Judicial en San Juan de Lurigancho, donde permanecen a la espera de la audiencia que determinará si se impone prisión preventiva.

Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.

Al ser liberada, Noelia Mora evitó realizar declaraciones a la prensa.

¿Quién es Jackson Mora?

Jackson Mora Rodríguezes conocido en Perú por su trayectoria en las artes marciales mixtas y su papel como empresario, especialmente al frente de la promotora FFC MMA SAC, dedicada a la organización de eventos deportivos. Además de su carrera deportiva, Mora ha estado involucrado en la gestión de negocios vinculados tanto al deporte como al reciclaje, según registros oficiales.

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Su vida personal también fue mediática por su relación y posterior matrimonio con la figura televisiva Tilsa Lozano, de quien se divorció en 2025. Tras la separación, Lozano reveló que afronta problemas financieros debido a créditos y documentos firmados durante la convivencia con Mora.

Sin embargo, este hecho lo volvió a colocar en las portadas de los medios de comunicación tras conocerse la presunta organización que estaría involucrado. En las próximas horas las autoridades definirán su futuro y el de los otros detenidos que permanecen en la sede de SJL, por lo que se espera si tendrá el mismo camino de su hermana.

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