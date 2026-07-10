Siete escolares bajo investigación por presunto abuso sexual contra compañero: padres cuestionan protocolos de colegio en Ate

Padres y madres se reunieron frente a la institución privada de Ate Vitarte para exigir una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de abuso sexual contra estudiantes de sexto grado.| MIMP

La investigación por una presunta agresión sexual entre estudiantes dentro de una institución educativa privada mantiene en alerta a las autoridades y a decenas de familias. El caso, que involucra a alumnos de un colegio Innova Schools, motivó la intervención de la Fiscalía y abrió un debate entre los padres sobre los mecanismos de prevención frente a situaciones de violencia escolar.

Mientras las diligencias avanzan, la preocupación se concentra en la respuesta que recibió la denuncia inicial y en las medidas adoptadas por el centro educativo. Padres de familia sostienen que existieron advertencias previas relacionadas con episodios de acoso escolar y cuestionan que no se aplicaran acciones suficientes para evitar una situación de mayor gravedad.

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Las investigaciones continúan luego de una denuncia por presunto abuso sexual contra un estudiante del colegio Innova Schools. De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía revisa un caso que involucra a siete estudiantes del plantel.

Sin embargo, según indicó la abogada del caso a un medio de comunicación, cuatro menores serían los que figuran directamente en la denuncia por la presunta agresión sexual. Esa información forma parte de las diligencias que desarrollan las autoridades competentes.

El proceso permanece bajo reserva debido a que todos los involucrados son menores de edad. La investigación busca determinar las responsabilidades correspondientes conforme al marco legal vigente.

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Padres cuestionan la atención que recibió la denuncia inicial

Durante la cobertura del caso, una madre de familia señaló que la madre del estudiante afectado presentó una denuncia por acoso aproximadamente dos semanas antes de que el caso adquiriera notoriedad pública.

Según explicó, las autoridades del colegio no adoptaron medidas que los padres consideraran suficientes frente al reporte inicial. La madre manifestó que, desde su experiencia, el protocolo aplicado por la institución frente a situaciones de bullying consiste en derivar a los estudiantes al área de psicología y entregar hojas de reflexión.

“Lamentablemente, en el colegio y en la mayoría de colegios Innova, lo hablo de manera personal como madre de familia que tiene a su hija desde primaria y ahora hace promoción, la política que ellos tienen es ni bien tú tienes un problema con los niños o de bullying, siempre tienen que pasar por un tema de psicología, siempre tienen que hablar y siempre se les da hojas de reflexión”, expresó.

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La misma madre añadió que esas acciones no resultan suficientes para enfrentar casos de esa naturaleza y sostuvo que las familias esperan procedimientos más estrictos cuando existen denuncias relacionadas con violencia entre estudiantes.

Más de 700 familias participaron en un plantón

Padres de familia del colegio Innova Schools en Ate alzan su voz de protesta tras denunciarse un grave caso de tocamientos indebidos contra un menor de 10 años. La madre de la víctima narra los hechos y acusa a la dirección de negligencia.| Panamericana

Frente a esta situación, padres de familia decidieron organizar un plantón para respaldar a la familia del menor afectado y solicitar la intervención de las autoridades.

Una madre indicó que más de 700 familias forman parte de la comunidad educativa y que decidieron unirse para visibilizar el caso y conseguir que distintas instituciones atendieran sus reclamos.

Según relató, después de las protestas acudieron representantes de la Defensoría del Pueblo, Indecopi, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la UGEL y la DREL, entidades que sostuvieron reuniones con los padres para recoger sus observaciones.

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Durante esos encuentros, las familias también expusieron otras preocupaciones relacionadas con el funcionamiento del colegio, entre ellas temas de infraestructura, seguridad y atención académica.

Exigen medidas mientras continúan las diligencias

Los padres manifestaron que uno de sus principales pedidos consiste en que los estudiantes investigados sean retirados temporalmente del colegio mientras la investigación sigue su curso.

“El mayor problema que nosotros tenemos como padres es que lamentamos el hecho que ha pasado, pero queremos también que retiren a los chicos que están investigados hasta el momento para no tener más problemas, porque tenemos miedo de que pase algo más”, afirmó una madre de familia.

Al mismo tiempo, señaló que comprenden la necesidad de respetar el debido proceso y la protección legal que corresponde a los adolescentes involucrados, aunque insistió en que también debe garantizarse la seguridad del resto del alumnado.

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Clausura del colegio genera nuevas inquietudes

Indecopi investiga a Innova Schools por posible incumplimiento de protocolos ante denuncia de violencia sexual| Indecopi

Otra preocupación entre las familias surgió tras la clausura del colegio. Según explicó una madre de familia, la medida respondió a fallas estructurales detectadas durante las inspecciones realizadas por las autoridades.

La representante indicó que los padres todavía esperan información oficial sobre la fecha en la que podrán retomarse las clases presenciales y afirmó que, hasta el momento de sus declaraciones, no recibieron una comunicación clara mediante las plataformas utilizadas por la institución educativa.

Además, comentó que las autoridades presentes durante las reuniones recomendaron a los padres formalizar sus denuncias ante las entidades competentes para que todas las observaciones queden registradas dentro de los procedimientos correspondientes.

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Innova Schools ratifica apoyo a la investigación

Frente a la denuncia, Innova Schools difundió un comunicado institucional. En ese documento, el colegio señaló que mantiene su compromiso de colaborar con las investigaciones que desarrollan las autoridades.

La institución también precisó que, debido a que el caso involucra a menores de edad, mantiene la reserva correspondiente sobre los hechos materia de investigación.

Las diligencias continúan bajo la conducción de la Fiscalía, mientras las autoridades recopilan la información necesaria para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.