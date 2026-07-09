Policía Nacional del Perú (PNP)

Tres efectivos de la Policía Nacional del Perú son investigados por un secuestro con fines extorsivos en el Rímac y uno de los suboficiales "ha confesado su participación“ luego de haber sido capturado por sus propios compañeros.

Según el teniente general PNP Augusto Ríos Tiravanti, titular de la Inspectoría General de la PNP, los hechos que actualmente se encuentran en investigación ocurrieron el pasado 27 de junio y que la captura se produjo tras información que llegó “a través de la cónyuge o pareja de este señor”, mediante la cual “exigían el pago de una determinada suma de dinero para liberarlo”, según sus declaraciones a Panamericana.

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Las imágenes de cámaras de seguridad registraron la escena cerca de las 11:00 p.m., en la Alameda de los Descansos, donde se ve a un patrullero acercarse a un auto que tenía las luces de emergencia encendidas. El vehículo particular arranca en sentido contrario con la puerta abierta, pierde el control, sube a la vereda y choca con otro auto, mientras tres hombres corren con chalecos policiales.

Detienen a tres policías por secuestro extorsivo en el Rímac: Exigieron un pago para liberar a su víctima

Ríos Tiravanti atribuyó la detención a la División de Extorsiones de la DIRINCRI y dijo que se trató de una “profilaxis institucional”. pues “la misma división de extorsiones ha capturado a estos tres malos efectivos”. Respecto a la situación legal de los agentes capturados, precisó que “se encuentran con 10 días de detención preliminar, al término de los cuales estimamos que debe pedirse la prisión preventiva”.

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Según el testimonio de la víctima difundido por el medio televisivo, el agraviado afirmó que un sujeto de su barrio lo contactó y le pidió que saliera de su casa con el argumento de brindarle ayuda. En ese momento, la víctima fue interceptada y trasladada por distintas calles mientras los agentes de la PNP indicaban que existía una investigación en su contra.

La versión del hombre capturado por los malos agentes de la PNP también sostiene que un familiar llegó a efectuar un pago, pero los captores exigieron más dinero y pactaron un nuevo encuentro. Fue en ese contexto que un grupo de policías de la división antiextorsiones intervinieron y pudieron liberarlo.

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El general PNP Augusto Ríos Tiravanti, afirmó que los agentes de la Policía involucrados en el secuestro extorsivo fueron suspendidos temporalmente del servicio y se encuentran en detención preliminar.

PNP inicia investigación interna contra agentes

El inspector general informó a Panamericana que la Inspectoría General abrió un proceso interno y adoptó medidas preventivas. “Hemos iniciado el proceso administrativo disciplinario de carácter sumario y hemos aplicado la medida preventiva de suspensión temporal del servicio”, sostuvo.

Según el reporte, alias Pato, suboficial de tercera que prestaba servicios en la base de los Halcones, fue detenido en el cruce del Malecón de la Amistad con José Carlos Mariátegui, en el distrito de El Agustino. Alias Pato, alias Canelo y alias Maguiño permanecen con detención preliminar judicial.