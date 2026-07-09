Perú

Desde mañana este fenómeno meteorológico afectará a seis regiones del Perú: Senamhi emite una alerta amarilla

El pronóstico contempla episodios de ligera a moderada intensidad en la sierra norte y centro, con posibilidad de descargas eléctricas, ráfagas cercanas a 35 km/h y aumento de nubosidad en la tarde y noche

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Senamhi advierte de precipitaciones en la sierra peruana. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco) / Foto: Andina)
El Senamhi emitió una alerta amarilla por precipitaciones entre el 10 y el 11 de julio de 2026 en seis departamentos del Perú. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta amarilla por la ocurrencia de precipitaciones de ligera a moderada intensidad en seis departamentos del país, fenómeno que se registrará entre el viernes 10 y el sábado 11 de julio de 2026.

La alerta, identificada como Aviso N.° 271, abarca la sierra norte y centro de los departamentos de Amazonas, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, según informa el Senamhi.

Durante el periodo de vigencia del aviso, de 47 horas, se prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas cercanas a los 35 km/h. Además, el pronóstico detalla un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche en estas zonas.

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El aviso meteorológico prevé lluvias con descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 35 km/h y mayor nubosidad en la tarde y la noche.
El aviso meteorológico prevé lluvias con descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 35 km/h y mayor nubosidad en la tarde y la noche.

En la costa norte, el aviso señala que se producirán lluvias de ligera intensidad de manera localizada, con mayor impacto previsto en Tumbes y la costa interior de Piura.

Para el viernes 10 de julio, el Senamhi estima acumulados de lluvia entre 5 y 14 mm/día en la sierra norte y centro. El sábado 11 de julio, los acumulados podrían alcanzar entre 5 y 16 mm/día en esas mismas áreas. Estas precipitaciones, consideradas normales para la región aunque potencialmente peligrosas, pueden dar lugar a fenómenos como deslizamientos y huaicos.

Medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de un comunicado, recomienda una serie de medidas de preparación ante el impacto de estas precipitaciones. El organismo exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas y señalizadas, para facilitar el traslado de la población hacia zonas seguras en caso de emergencias derivadas de deslizamientos o huaicos.

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Precipitaciones fueron catalogadas de nivel amarillo. (Foto: Andina)
Precipitaciones fueron catalogadas de nivel amarillo. (Foto: Andina)

Además, se destaca la importancia de garantizar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en las jurisdicciones afectadas. El INDECI sugiere que la población refuerce los techos de sus viviendas y establezca sistemas de alerta temprana, en coordinación con las autoridades locales, utilizando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes.

En palabras del comunicado, se recomienda: “Manténgase al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo”.

Coordinación y monitoreo

El INDECI, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene un monitoreo permanente de los departamentos bajo alerta, en coordinación con las autoridades regionales y locales. El objetivo principal es evaluar y dar respuesta oportuna a los efectos que pueda generar este fenómeno meteorológico.

La alerta amarilla, de acuerdo con la información oficial, implica que pueden presentarse fenómenos meteorológicos peligrosos, aunque forman parte del comportamiento habitual del clima en estas regiones. El Senamhi insiste en la necesidad de mantenerse informado ante la posibilidad de variaciones en la intensidad y localización de las precipitaciones.

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Las precipitaciones previstas en Perú pueden generar deslizamientos y huaicos, aunque el Senamhi las considera normales para la región.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones para los habitantes de las zonas afectadas, se incluye la revisión y refuerzo de las infraestructuras domésticas, la preparación de un plan de evacuación familiar y la coordinación con vecinos y autoridades para establecer mecanismos rápidos de comunicación. El comunicado subraya la importancia de no subestimar el riesgo, especialmente en áreas propensas a deslizamientos y huaicos.

Por último, tanto el Senamhi como el INDECI enfatizan la necesidad de que la ciudadanía siga informándose a través de los canales oficiales y preste atención a cualquier actualización sobre el desarrollo de las precipitaciones y posibles emergencias asociadas.

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