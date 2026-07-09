Chupaca no tiene bomberos y un niño pagó con su vida: la vivienda ardió en minutos y nadie pudo salvarlo

Este video es una cobertura de noticias en vivo que muestra las consecuencias de un incendio fatal en Huancayo. Las imágenes revelan daños severos en el interior de una vivienda, con estructuras y objetos calcinados. Se observa a agentes de policía interactuando con civiles en el área afectada. Además, se documenta una grifería de agua. La cobertura informa sobre la muerte de un menor y las denuncias de vecinos por la falta de bomberos y agua para contener el fuego.

Un niño de apenas 8 años falleció atrapado dentro de su vivienda luego de que un incendio consumiera por completo el inmueble ubicado en el barrio Vista Alegre Alta, en la provincia de Chupaca, región Junín. La tragedia ocurrió el último lunes cuando, en cuestión de minutos, las llamas envolvieron la casa e impidieron que sus familiares pudieran rescatar al menor.

Según relataron sus familiares, el pequeño Marx permanecía solo en el inmueble mientras su padre realizaba labores en su chacra y una tía había salido al mercado, dejando la vivienda con llave.

Al percatarse del incendio, un primo intentó ingresar por el techo para salvar al niño. Minutos después, el padre también trató de entrar a la vivienda, pero el fuego ya se había propagado por todo el interior.

PUBLICIDAD

“Pero como ya el fuego estaba por dentro, ya no se podía ya. Mis sobrinos, los vecinos, todos tiraban techo para apagar, echando agua. No, ya no se pudo. Intenté entrar a la cama de mi hijo. Lamentablemente, no pude”, declaró el padre de la víctima, quien sufrió quemaduras durante el intento de rescate.

Chupaca no tiene bomberos

Ante la falta de una compañía de bomberos en Chupaca, los propios vecinos organizaron los primeros esfuerzos para controlar el incendio. Sin embargo, denunciaron que no contaban con agua potable disponible y tuvieron que abastecerse desde canales de regadío, lo que retrasó las labores de emergencia.

PUBLICIDAD

Un hombre con el ojo derecho vendado se muestra junto a una vivienda de ladrillos blancos con la ventana rota y una escalera de madera apoyada. (Latina)

El padre del menor, quien sufrió quemaduras al intentar rescatar a su hijo, cuestionó la ausencia de una compañía de bomberos en Chupaca y lamentó que las unidades de emergencia deban desplazarse desde Huancayo, lo que, según indicó, retrasa la atención de este tipo de siniestros.

“La estación de los bomberos no existe. Ya llega demasiado tarde desde Huancayo. Para ser provincia, yo creo que el alcalde ya debe prever estas cosas. Los vecinos nomás ayudaron a apagar el fuego”, expresó.

La abuela de la víctima también recordó los dramáticos momentos vividos durante el incendio y explicó que todos intentaban ayudar con baldes de agua.

“Estaba como un loco correteando encima del techo. Entonces, a mi hijo le digo: ‘Incendio, papito, bájalo a la cuchilla. Anda, vaya a ayudarle’. Agarrando el balde se ha corrido mi hijo a ayudarlo”, contó.

PUBLICIDAD

Familia pide apoyo para sepultar al menor

Tras la tragedia, los vecinos de Vista Alegre Alta esperan que las autoridades impulsen la creación de una compañía de bomberos en Chupaca para reducir los tiempos de respuesta ante futuras emergencias.

Se conoció que Luis Bastidas, alcalde provincial de Chupaca, hizo la entrega de una ayuda económica a la familia. No obstante, la prioridad por la creación de una compañía de bomberos sigue siendo necesaria en una provincia que alberga a más de 58 mil habitantes, muchos de ellos en viviendas de material rústico o ubicadas en zonas donde el acceso a los servicios de emergencia es limitado, lo que incrementa el riesgo ante incendios y otras emergencias.

PUBLICIDAD

Recomendaciones

Para reducir el riesgo de incendios, especialistas en seguridad recomiendan:

Si hay niños pequeños en casa, no dejarlos sin supervisión y mantener fuera de su alcance cocinas, velas, encendedores y artefactos eléctricos en funcionamiento.

Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y reemplazar cables deteriorados o conexiones improvisadas.

Evitar sobrecargar los tomacorrientes con múltiples equipos conectados al mismo tiempo.

Apagar velas, cocinas y otros elementos que generen fuego antes de salir de casa o dormir.

Tener a la mano un extintor y conocer su uso básico.

Contar con un plan de evacuación familiar e identificar rutas de salida libres de obstáculos.

Llamar de inmediato a los bomberos ante un incendio y no intentar ingresar a una vivienda envuelta en llamas, ya que el humo y el calor pueden ser mortales en pocos minutos.

Si el fuego es de gran magnitud, evacuar inmediatamente y esperar la llegada de los equipos de emergencia en un lugar seguro.

Estas medidas pueden ayudar a prevenir tragedias y facilitar una respuesta rápida en caso de una emergencia.