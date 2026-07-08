“¿Venir de Melgar a dirigir la selección?”: periodista colombiano apuntó contra Néstor Lorenzo tras eliminación del Mundial 2026

Carlos Antonio Velez apuntó contra el DT argentino y recordó que su única experiencia fue dirigir a Melgar. (Video: Win Sports)

La eliminación de Colombia en el Mundial 2026 ha desatado una ola de críticas, especialmente contra Néstor Lorenzo. El entrenador argentino fue señalado como el principal responsable de la caída de la ‘Tricolor’ en los octavos de final frente a Suiza, que terminó imponiéndose en la tanda de penales, y algunos sectores de la prensa colombiana incluso cuestionaron la experiencia que tuvo en el fútbol peruano antes de asumir el cargo.

Uno de los más duros fue el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien durante sus programas ‘Planeta Fútbol’, de Win Sports, y ‘Palabras Mayores’ puso en duda la trayectoria del estratega y sostuvo que nunca contó con el perfil adecuado para dirigir a una selección conformada por futbolistas que militan en las principales ligas de Europa.

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El analista aseguró que Colombia nunca tuvo un entrenador a la altura de las exigencias del combinado nacional y recordó el paso de Lorenzo por Liga 1 de Perú para sustentar su postura. “Nosotros no tenemos técnico, no se engañen, nunca tuvimos técnico. Este señor la experiencia que tenía era dirigir a Melgar de Arequipa”, afirmó.

Vélez fue aún más crítico al cuestionar que el técnico argentino pasara del conjunto arequipeño al banquillo de la selección colombiana, al considerar que su recorrido profesional no era suficiente para liderar un equipo con figuras de primer nivel.

“¿Venir de Melgar de Arequipa a dirigir la selección colombiana? Yo siempre he creído que los jugadores de élite necesitan técnicos a los que miren de frente o hacia arriba, no hacia abajo. ¿Qué información le puede dar a estos jugadores que vienen de manos de Jürgen Klopp, de Vincent Kompany, de todos esos técnicos, el señor Lorenzo?”, expresó.

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Prensa colombiana apuntó contra Néstor Lorenzo tras eliminación del Mundial 2026 y recordó su experiencia en Melgar.

También criticó su manejo del equipo y la presencia de James Rodríguez

Carlos Antonio Velez también apuntó contra las decisiones tácticas de Néstor Lorenzo y consideró que el entrenador permaneció aferrado a un esquema que terminó perjudicando al equipo.

“Todavía vive del cuento de que es de la escuela de Bilardo, y eso es mentira. Porque si fuera de la escuela de Bilardo, no moriría como murió hoy, pegado y aferrado a un capricho que se llama James Rodríguez. Yo creo que aquí hay cosas que deben tener nombre propio, porque si no, vamos a continuar en la misma”, sostuvo.

Para el analista, la eliminación debe servir como un punto de quiebre para el fútbol colombiano y no como un resultado que deba relativizarse.

“Seguimos aplaudiendo la mediocridad, seguimos celebrando, haciéndole desfiles y sacando carros de bombero a las derrotas y a las eliminaciones, y no vamos a ganar nada. El día que nos pongamos serios y de verdad enfrentemos la situación tal cual es, ese día vamos a empezar a ganar”, sentenció.

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Critica su llegada desde Melgar

Las críticas no terminaron ahí. En una nueva edición de su programa ‘Palabras Mayores’, Vélez insistió en que Lorenzo no estuvo a la altura del reto y cuestionó su lectura del partido frente a Suiza.

“Colombia no sabía contra quién estaba jugando, no replanteó el partido, hizo cambios malos. Casi siempre hizo cambios malos. Por eso cuando contra el Congo y Ghana los hizo bien, me sorprendí. ¿Y esto qué fue? Se iluminó este hombre”, manifestó.

Periodista critica llegada de Néstor Lorenzo de Melgar a la selección Colombia, recientemente eliminada del Mundial. YouTube

Acto seguido, volvió a hacer referencia al paso del entrenador argentino por el fútbol peruano. Incluso recordó su vínculo personal con Arequipa antes de insistir en su cuestionamiento.

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“Es que venir del Melgar de Arequipa... mi esposa es arequipeña, yo conozco Arequipa y me parece una ciudad linda, la ‘Ciudad Blanca’ con el Misti ahí arriba, divina. Conozco sus calles, conozco sus restaurantes, sus picanterías. Conozco todo. Conozco la idiosincrasia de ese pueblo. Y conozco al Melgar, al equipo dominó. Claro que lo conozco”, comentó.

Sin embargo, cerró con una frase que rápidamente generó debate en redes sociales por minimizar la experiencia de Lorenzo en la Liga 1. “Pero venir uno del Melgar a dirigir la selección Colombia, dizque para salir campeón del Mundial, por favor, hay mucho camino que recorrer”, concluyó.

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