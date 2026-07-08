Kiara Lazo recibió los elogios como figura de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley: “Siempre voy a dar todo de mí en la cancha”

La selección peruana continúa afinando detalles para su participación en el Mundial Sub 17 de Vóley, y una de las jugadoras que más ha llamado la atención durante la preparación es Kiara Lazo. La central fue una de las figuras de la reciente Copa del Pacífico, en la que la ‘bicolor’ derrotó en dos oportunidades a Chile, y recibió numerosos elogios de los hinchas, quienes la consideran una de las principales cartas del equipo dirigido por Martín Escudero.
Lejos de agrandarse por los comentarios, la joven voleibolista aseguró que esas muestras de cariño la motivan a seguir creciendo y prometió mantener el mismo compromiso cada vez que defienda la camiseta peruana. En declaraciones para ‘La Cátedra Deportes’, Lazo agradeció el reconocimiento de los aficionados y afirmó que continuará trabajando para responder a las expectativas dentro del campo.
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“Mucha felicidad de que la gente me conozca así y voy a seguir dando todo, voy a seguir esforzándome y voy a seguir siendo la Kiara Lazo que siempre soy. Seré la Kiara que en los puntos decisivos siempre aparece, siempre voy a dar todo de mí en la cancha y mi cara de enojada siempre la pondré”, expresó entre risas.
Antes de enfocarse en el Mundial, Perú disputó dos amistosos frente a Chile por la Copa del Pacífico, una serie que dejó sensaciones positivas para el comando técnico de Marcello Bencardino. La selección nacional se impuso en ambos compromisos y ganó confianza de cara al principal reto de la temporada.
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Para Kiara Lazo, esos encuentros fueron fundamentales para medir el nivel del grupo y fortalecer el funcionamiento colectivo. “Nos han servido mucho estos partidos que hemos tenido. Le hemos dado todo y hemos ganado los dos partidos con Chile, gracias a Dios”, comentó.
Uno de los momentos más recordados de la gira fue el triunfo por 3-2 en Arica, donde Lazo anotó el punto que selló la victoria peruana. “Me gustó demasiado hacer el punto decisivo. Estuve muy feliz, muy emocionada, igual con todas mis compañeras, porque todo el grupo lo ganamos, porque todos hicimos muchos puntos”, señaló.
Ya piensa en el Mundial Sub 17
Pese al buen momento que atraviesa la selección peruana en su preparación, Lazo considera que todavía hay aspectos por mejorar antes del debut mundialista. La joven central destacó la importancia de seguir entrenando para competir de igual a igual frente a las potencias de la categoría.
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“Hay que seguir practicando, porque no todas somos perfectas, la verdad. Vamos a darlo todo en el Mundial y a lucharla con todos los equipos fuertes que vengan”, sostuvo.
Con actuaciones destacadas en la Copa del Pacífico y el respaldo de los aficionados, Kiara Lazo llega como una de las jugadoras a seguir en la selección peruana. Sin embargo, la joven voleibolista prefiere mantener los pies sobre la tierra y dejar que su rendimiento hable dentro de la cancha, donde espera ser nuevamente decisiva cuando el equipo más la necesite.
¿Cuándo se jugará el Mundial Sub 17 de vóley?
El Mundial Sub 17 de Vóley Femenino 2026 se disputará del 6 al 16 de agosto en Santiago de Chile, país que albergará por primera vez en su historia un campeonato mundial de voleibol organizado por la FIVB. La segunda edición del certamen reunirá a 24 selecciones de los cinco continentes, que buscarán quedarse con el título en un torneo que amplió el número de participantes respecto a la edición inaugural de 2024.
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La selección peruana integrará el grupo de representantes sudamericanos junto con Brasil, Argentina, Venezuela y el anfitrión Chile. El campeonato comenzará con una fase de grupos, en la que cada equipo disputará cinco partidos, y los cuatro mejores de cada serie avanzarán a los octavos de final para dar paso a las rondas de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón mundial de la categoría.
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