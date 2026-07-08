Hallan pinturas rupestres intactas en una cueva oculta de Huánuco: figuras de llamas y una espiral multicolor sorprenden a investigadores

Composición: Infobae Perú

Un importante hallazgo arqueológico en Huánuco ha despertado el interés de especialistas y promotores culturales tras el registro de un conjunto de pinturas rupestres que permanecieron intactas gracias a la ubicación casi inaccesible de una cueva escondida entre un bosque de piedras. Las representaciones, que incluyen camélidos, figuras humanas, corrales y una llamativa espiral de tres colores, podrían aportar nuevas pistas sobre la vida de antiguos pobladores de la provincia de Huamalíes.

Según la agencia Inforegion, el descubrimiento fue realizado en Horno Machay, una cavidad natural ubicada en el distrito de Puños, en la provincia de Huamalíes. Debido a que el lugar se encuentra alejado de las rutas más transitadas y resulta difícil de localizar, las pinturas se han conservado sin rayados ni intervenciones humanas, una condición poco común en este tipo de sitios patrimoniales. Ahora, quienes impulsan su difusión insisten en la necesidad de proteger este espacio mientras se desarrollan futuras investigaciones.

PUBLICIDAD

¿Qué muestran las pinturas rupestres halladas en la cueva Horno Machay?

Foto: Inforegión

Las pinturas rupestres de Horno Machay fueron registradas durante un recorrido por el bosque de piedras de Kiru Kiru, una zona ubicada en el camino hacia el arco de piedra de Siliampa Tsakan y las formaciones geológicas de Lima Marka, reconocidas por su riqueza paisajística.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es una gran espiral multicolor, pintada en tonos blanco, anaranjado y rojo, ubicada en la parte central del panel. Alrededor de esta figura aparecen representaciones de llamas, personas, corrales y un camélido atado dentro de un círculo, imágenes que, de acuerdo con las primeras observaciones, estarían relacionadas con actividades de pastoreo y la organización de antiguas comunidades sedentarias que habitaron esta parte de Huamalíes.

PUBLICIDAD

El registro fue realizado por David Abal, estudiante del Instituto Pedagógico Superior Juana Moreno de Llata e impulsor del proyecto comunitario PIRWA WASY – Museo Arqueológico Comunitario, quien compartió imágenes del recorrido y expresó su sorpresa por el estado de conservación del sitio.

“Ya hemos llegado a un lugar muy hermoso, muy vistoso en sí. Quería mostrarles algo que nos encontramos por el camino. Más hermosas pinturas rupestres”, comentó durante la visita.

Abal explicó que el conjunto pictórico podría convertirse en una valiosa fuente de información para reconstruir parte de la historia local. Según indicó, el nivel de detalle de las representaciones abre la posibilidad de desarrollar nuevas investigaciones sobre las costumbres y la cosmovisión de las poblaciones que ocuparon esta zona hace cientos o miles de años.

PUBLICIDAD

Una espiral que narra historias

Una ilustración en acuarela muestra el vasto paisaje desértico con imponentes montañas al fondo y tres distintivos geoglifos espirales precolombinos en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la espiral central, señaló que se trata de una figura poco común por la combinación de tres colores y recordó que este tipo de símbolos suele asociarse a conceptos presentes en la cosmovisión andina. Sin embargo, evitó realizar interpretaciones definitivas sobre su significado.

“No podría venir a decir que es tal cosa o es tal cosa, porque en sí hay mucho por estudiar en estas zonas. Son muchas veces temas que no les damos importancia”, manifestó, resaltando que cualquier explicación deberá sustentarse en investigaciones arqueológicas especializadas.

El estado de conservación de las pinturas también ha sido uno de los aspectos más destacados del hallazgo. La ubicación poco visible de la cueva y el acceso complicado habrían impedido que el sitio fuera alterado por visitantes, permitiendo que las figuras permanezcan prácticamente intactas hasta la actualidad.

PUBLICIDAD

Ante la difusión del descubrimiento, promotores culturales hicieron un llamado a que quienes visiten la zona actúen con responsabilidad. Recomendaron admirar y fotografiar las pinturas sin tocarlas, rayarlas o realizar cualquier intervención que pueda afectar este patrimonio arqueológico, considerado un importante testimonio de la historia y las antiguas prácticas de los habitantes de Huamalíes.