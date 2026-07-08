Magaly Medina asegura que informe de Jefferson Farfán desató acoso en parroquia: “Todos quieren casarse o bautizar aquí”

Magaly Medina aseguró que la exposición de la parroquia de Surco generó una ola de visitantes que ingresan con diversos pretextos, mientras defendió la forma en la que cumple su servicio comunitario. Magaly Medina IG.

Magaly Medina decidió responder públicamente al informe difundido por Jefferson Farfán sobre el cumplimiento de su servicio comunitario, luego de varios días de especulaciones y cuestionamientos en torno a las imágenes que mostró el exfutbolista. La conductora no solo defendió la forma en la que viene acatando la sentencia impuesta por la justicia, sino que además expresó su preocupación por las consecuencias que, según afirmó, ha generado la exposición mediática de la parroquia de Surco donde realiza sus labores.

Durante una conversación con María Pía Copello en el programa Sin más que decir, la popular ‘Urraca’ sostuvo que había preferido guardar silencio hasta ahora debido a que considera que el espacio donde cumple su servicio comunitario merece respeto y privacidad. Según explicó, nunca tuvo intención de convertir ese lugar en un escenario de enfrentamientos públicos.

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"De verdad yo estoy acostumbrada a que me digan de todo y contestarle a quien me da la gana, no me da la gana (de responderle) porque este servicio es privado y particular, estamos en una parroquia“, manifestó la conductora al explicar por qué evitó responder inmediatamente a las constantes exhortaciones de Jefferson Farfán, quien en reiteradas oportunidades le pidió pronunciarse sobre el supuesto incumplimiento de su sentencia.

Un sacerdote atiende a una multitud de personas en una parroquia de Perú, mientras la conductora Magaly Medina aparece en un recuadro superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones llegaron luego de que el exseleccionado nacional difundiera un video de aproximadamente 22 minutos, en el que realiza un seguimiento a la periodista durante varios días. En dicho material, Farfán asegura que Magaly Medina solo acudió una vez a la parroquia y permaneció allí apenas seis minutos, cuestionando además que nunca se le observa realizando labores de limpieza dentro del recinto religioso.

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Sin embargo, la conductora rechazó esa interpretación y sostuvo que el informe no refleja el verdadero trabajo que desarrolla como parte de su servicio comunitario. Además, recordó que el material presentado por el exfutbolista ya había sido llevado anteriormente ante un magistrado.

"Él ya fue con esas imágenes a un juez y lo declaró inadmisible“, afirmó, dejando en claro que, según su versión, las pruebas presentadas por Jefferson Farfán no tuvieron validez para demostrar un eventual incumplimiento de la sentencia.

Uno de los aspectos que más preocupó a Magaly Medina fue la exposición que, asegura, ahora enfrenta la parroquia debido a la difusión del informe. La periodista sostuvo que el recinto religioso se ha convertido en un punto de interés para personas que buscan comprobar si ella realmente acude al lugar.

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Jefferson Farfán anuncia transmisión especial para revelar pruebas contra Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Según explicó, la situación ha generado complicaciones para los responsables de la iglesia, quienes deben lidiar diariamente con la llegada de curiosos, periodistas y ciudadanos que utilizan distintos pretextos para ingresar al establecimiento.

"Hoy día todo el mundo quiere entrar a la parroquia. El administrador está desesperado, todo el mundo con pretexto de quiero casarme acá y quiero bautizar a mi hijo acá, están que entran desde las 9 de la mañana“, comentó visiblemente incómoda.

De acuerdo con la conductora, el principal perjudicado no ha sido ella, sino precisamente el personal de la parroquia, que ahora enfrenta una constante presencia de personas interesadas en verificar su asistencia al lugar. En ese sentido, cuestionó que un asunto relacionado con el cumplimiento de una sentencia haya terminado afectando la tranquilidad de una institución religiosa.

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Asimismo, Magaly Medina aprovechó la conversación para precisar que este martes 7 de julio sí acudió a cumplir con sus labores desde muy temprano.

"Hoy martes estoy en la parroquia desde las 4:30 de la madrugada“, señaló, reafirmando que continúa asistiendo al recinto conforme a las coordinaciones establecidas para el desarrollo de su servicio comunitario.

¿Qué hace Magaly Medina durante su servicio comunitario?

Uno de los principales cuestionamientos del informe difundido por Jefferson Farfán es que nunca se observa a la periodista realizando trabajos de limpieza, como barrer o recoger residuos dentro de la parroquia. Frente a ello, Magaly Medina aclaró que las funciones asignadas por la institución son completamente diferentes.

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Incluso respondió con ironía a quienes esperan verla realizando tareas de mantenimiento.

"Yo solo barro en mi casa“, comentó antes de explicar que las labores que desempeña están relacionadas con el manejo de documentación.

La periodista detalló que dedica parte de su tiempo a organizar y clasificar archivos pertenecientes a la parroquia, actividad que, según indicó, fue coordinada teniendo en cuenta las posibilidades de su agenda laboral.

"Tú vas cómo tu tiempo te da y te permite. Mi tiempo es muy ocupado. A mí me permiten venir a hacer estas cosas de archivo, a archivar un montón de papeles“, reveló durante la entrevista con María Pía Copello.

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Con estas declaraciones, la conductora buscó desmentir la idea de que el servicio comunitario solo consiste en realizar trabajos manuales o de limpieza, señalando que existen distintas funciones dependiendo de las necesidades de la institución donde se presta el apoyo.

Magaly Medina negó corrupción en el INPE y afirmó que el juez rechazó las pruebas presentadas por Jefferson Farfán sobre su servicio comunitario.

Magaly Medina asegura que el INPE está cansado de las denuncias de Jefferson Farfán

Otro de los puntos que abordó durante la entrevista fue la participación del INPE en este proceso. Según afirmó Magaly Medina, la institución penitenciaria también estaría incómoda por las constantes denuncias y reclamos formulados por Jefferson Farfán respecto a su servicio comunitario.

La conductora explicó que el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de estas sanciones no cuenta con el personal suficiente para atender pedidos permanentes relacionados con un solo caso.

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"Más bien el INPE está fastidiado porque él se para quejando y no tienen personal para estar yendo a tantos lugares y menos dedicarle una persona que vaya específicamente todos los días a constatar“, sostuvo.

De acuerdo con la periodista, el propio INPE habría comunicado esta situación al juzgado encargado del caso, argumentando que sus recursos humanos resultan insuficientes para responder a todas las solicitudes de verificación.

"Ellos se han quejado con el juzgado, dicen que tienen a 40 personas para 12 mil personas que hacen servicio comunitario, que piden reportes y va el inspector tantas veces al mes, están también bien fastidiados“, agregó.

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Con estas declaraciones, Magaly Medina buscó evidenciar que la supervisión de los servicios comunitarios responde a protocolos previamente establecidos y que no es posible destinar un inspector exclusivamente para controlar sus actividades diarias.

Magaly Medina negó haber incumplido el servicio comunitario impuesto tras el proceso judicial con Jefferson Farfán.