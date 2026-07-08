Perú, Brasil y ahora Argentina: el olimpo sudamericano reservado para las remontadas que desafiaron la historia en los Mundiales

La historia de los Mundiales suele reservar un lugar privilegiado para las selecciones capaces de desafiar la lógica cuando todo parece perdido. Remontar una desventaja de dos goles en una Copa del Mundo es una proeza que muy pocos equipos han conseguido a lo largo de casi un siglo de competencia. En Sudamérica, apenas tres selecciones pueden presumir de semejante hazaña: Brasil, Perú y, desde ahora, Argentina.
La clasificación de la ‘albiceleste’ a los cuartos de final del Mundial 2026 la incorporó a ese selecto grupo. En los octavos de final, el vigente campeón del mundo parecía despedirse prematuramente del torneo cuando Egipto tomó una sorpresiva ventaja de 2-0 en Atlanta. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó con personalidad. Cristian Romero descontó antes del descanso, Lionel Messi igualó el marcador y, cuando todo hacía pensar en un tiempo suplementario, Enzo Fernández apareció en los minutos finales para sellar el 3-2 definitivo y consumar una remontada que ya forma parte de la historia de los Mundiales.
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Ese triunfo permitió que Argentina compartiera un registro que durante décadas solo pertenecía a Brasil y Perú. La primera selección sudamericana en lograr una remontada de ese calibre fue el ‘scratch’, que en Francia 1938 revirtió un 2-0 frente a Suecia para imponerse por 4-2 y avanzar a las semifinales. Tuvieron que pasar 32 años para que otro combinado del continente repitiera semejante proeza.
Ese equipo fue Perú. En México 1970, la ‘blanquirroja’ escribió una de las páginas más memorables de su historia al derrotar por 3-2 a Bulgaria luego de empezar el partido con una desventaja de dos goles. Lejos de bajar los brazos, el conjunto dirigido por Didí reaccionó con las anotaciones de Alberto Gallardo, Héctor Chumpitaz y Teófilo Cubillas para conseguir una victoria inolvidable que encaminó su clasificación a los cuartos de final.
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Aquella remontada simbolizó el carácter de una generación irrepetible. Perú alcanzó los cuartos de final tanto en México 1970 como en Argentina 1978 y, entre ambas campañas mundialistas, conquistó la Copa América de 1975, consolidándose como una de las selecciones más competitivas del continente. Fue la década dorada del fútbol peruano, aquella en la que la ‘bicolor’ jugaba de igual a igual frente a las grandes potencias y dejaba actuaciones que trascendían fronteras.
Por ello, más allá del enorme mérito de Argentina, su reciente remontada también revaloriza la magnitud de la gesta peruana. Durante más de cinco décadas, la ‘blanquirroja’ permaneció junto a Brasil como la única selección sudamericana capaz de revertir un 2-0 en una Copa del Mundo. Hoy, ese exclusivo olimpo del fútbol continental tiene un tercer integrante.
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La selección peruana, venida a menos
Ese pasado glorioso contrasta con la realidad que atraviesa actualmente el fútbol peruano. El exitoso ciclo de Ricardo Gareca terminó siendo una isla dentro de un panorama marcado por la irregularidad y la falta de planificación. Bajo el mando del técnico argentino, Perú volvió a disputar una Copa del Mundo después de 36 años, alcanzó la final de la Copa América 2019 y recuperó la competitividad que había perdido durante décadas. Sin embargo, tras su salida, la selección regresó a aquellas noches grises.
Ahora, la responsabilidad recae en Mano Menezes. El entrenador brasileño asumió el desafío de reconstruir una selección golpeada futbolísticamente, pero que aún conserva el recuerdo de aquellas gestas que la llevaron a competir entre las mejores del mundo. El reto será devolverle identidad y competitividad a un equipo que necesita volver a creer en sus posibilidades. La historia, al fin y al cabo, también sirve para recordar que Perú ya ocupó un lugar privilegiado en el fútbol mundial y que, con planificación, talento y estabilidad, puede aspirar a escribir nuevos capítulos memorables.
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Así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026
Con la clasificación de Argentina tras su épica remontada sobre Egipto, quedaron definidos los cuartos de final del Mundial 2026. La vigente campeona del mundo buscará seguir defendiendo su corona frente a Suiza, mientras que Inglaterra protagonizará un atractivo duelo europeo frente a Noruega. En la otra parte del cuadro, Francia se enfrentará a la sorprendente Marruecos y España medirá fuerzas con Bélgica en otro compromiso de pronóstico reservado.
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