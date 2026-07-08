Un aula tecnológica para 151 niños en Independencia: la brecha digital también se juega fuera del colegio

Para muchos escolares, usar una computadora es parte de la rutina. Para otros, sigue siendo una oportunidad ocasional: depende de si hay un equipo en casa, conexión disponible o alguien que pueda acompañarlos en el uso de herramientas digitales. La brecha no está solo en conectarse, sino en aprender a usar la tecnología para estudiar, crear, buscar información y resolver tareas cotidianas.
Esa diferencia se vuelve más visible entre niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, para quienes los espacios comunitarios pueden ser una de las pocas puertas de acceso a recursos digitales. En Independencia, 151 menores tendrán ahora un aula tecnológica permanente en el CEDIF Tahuantinsuyo, donde participarán en actividades de alfabetización digital, creatividad y uso seguro de la tecnología.
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El nuevo espacio responde a una necesidad básica, pero todavía desigual: que niños y adolescentes puedan usar computadoras de manera regular, sin que esa posibilidad dependa únicamente de los recursos disponibles en casa.
Tecnología fuera del colegio
El CEDIF Tahuantinsuyo atiende directamente a 64 niñas, niños y adolescentes de 2 a 17 años en situación de vulnerabilidad y riesgo de desprotección familiar, además de 50 familias. Con sus servicios de extensión en El Ermitaño y IV Zona Tahuantinsuyo, también en Independencia, la cobertura llega a 151 menores y 112 familias.
La ministra de la Mujer, Edith Pariona, sostuvo durante la ceremonia que “invertir en tecnología para la niñez y adolescencia es invertir en igualdad de oportunidades”. Según señaló, el aula busca fortalecer la ciudadanía digital y ampliar las oportunidades educativas de los menores atendidos por el CEDIF.
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El espacio será incorporado a las actividades del centro con sesiones de alfabetización digital, creatividad y uso seguro de la tecnología.
El aula funcionará de forma permanente en el CEDIF Tahuantinsuyo. Además, se realizarán capacitaciones para adolescentes orientadas a reforzar el uso educativo de la tecnología y el desarrollo de habilidades digitales.
El espacio fue implementado por el MIMP, a través del INABIF, con equipos, mobiliario y recursos tecnológicos donados por Softtek. Editora Perú también participará en las capacitaciones dirigidas a adolescentes.
La brecha no termina en la conexión
La falta de acceso regular a una computadora no es un problema aislado. En el primer trimestre de 2025, el 58,9% de hogares del país tenía internet, pero solo el 36,8% contaba con al menos una computadora. La diferencia se agranda fuera de Lima: mientras en la capital el acceso a computadoras llega al 55% de hogares, en el área rural apenas alcanza el 8,2%.
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El celular ha permitido que más personas se conecten, pero no reemplaza todo lo que permite una computadora. En el mismo periodo, el 79% de la población de seis años a más usó internet y el 89,8% utilizó un teléfono celular. Para revisar mensajes o entrar a redes puede bastar una pantalla pequeña; para escribir trabajos, usar programas, investigar o aprender herramientas digitales, el acceso a un equipo sigue marcando diferencias.
Por eso, un aula tecnológica fuera del colegio puede cubrir una parte concreta de la brecha: ofrecer computadoras, orientación y uso guiado a niñas, niños y adolescentes que no siempre cuentan con esas condiciones en casa.
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