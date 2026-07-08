Perú

Un aula tecnológica para 151 niños en Independencia: la brecha digital también se juega fuera del colegio

Más de un centenar de menores en vulnerabilidad podrán formarse de manera continua en alfabetización digital, pensamiento crítico, creatividad y navegación segura, en un ambiente equipado con apoyo privado, informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

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Joven sentado de espaldas usando una laptop Dell abierta en la página de inicio de Microsoft Bing. Sus manos están sobre el teclado y el touchpad
La brecha digital también afecta a los niños que no usan una computadora con regularidad ni reciben orientación para navegar de forma segura. (MIMP)

Para muchos escolares, usar una computadora es parte de la rutina. Para otros, sigue siendo una oportunidad ocasional: depende de si hay un equipo en casa, conexión disponible o alguien que pueda acompañarlos en el uso de herramientas digitales. La brecha no está solo en conectarse, sino en aprender a usar la tecnología para estudiar, crear, buscar información y resolver tareas cotidianas.

Esa diferencia se vuelve más visible entre niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, para quienes los espacios comunitarios pueden ser una de las pocas puertas de acceso a recursos digitales. En Independencia, 151 menores tendrán ahora un aula tecnológica permanente en el CEDIF Tahuantinsuyo, donde participarán en actividades de alfabetización digital, creatividad y uso seguro de la tecnología.

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El nuevo espacio responde a una necesidad básica, pero todavía desigual: que niños y adolescentes puedan usar computadoras de manera regular, sin que esa posibilidad dependa únicamente de los recursos disponibles en casa.

Cuatro personas con vestimenta formal frente a una placa conmemorativa en una pared de ladrillo. Sujetan una cinta blanca y roja
La Ministra de la Mujer, Edith Pariona, junto a otras autoridades, inaugura el aula tecnológica del CEDIF Tahuantinsuyo en Independencia. (MIMP)

Tecnología fuera del colegio

El CEDIF Tahuantinsuyo atiende directamente a 64 niñas, niños y adolescentes de 2 a 17 años en situación de vulnerabilidad y riesgo de desprotección familiar, además de 50 familias. Con sus servicios de extensión en El Ermitaño y IV Zona Tahuantinsuyo, también en Independencia, la cobertura llega a 151 menores y 112 familias.

La ministra de la Mujer, Edith Pariona, sostuvo durante la ceremonia que “invertir en tecnología para la niñez y adolescencia es invertir en igualdad de oportunidades”. Según señaló, el aula busca fortalecer la ciudadanía digital y ampliar las oportunidades educativas de los menores atendidos por el CEDIF.

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El espacio será incorporado a las actividades del centro con sesiones de alfabetización digital, creatividad y uso seguro de la tecnología.

Mujer de cabello oscuro con blazer negro, blusa blanca y pin de escarapela peruana, habla en un micrófono sobre un podio. Paredes roja con texto y celeste al fondo
El aula tecnológica del INABIF funcionará de manera permanente para impulsar alfabetización digital, pensamiento crítico, creatividad y uso seguro de la tecnología. (MIMP)

El aula funcionará de forma permanente en el CEDIF Tahuantinsuyo. Además, se realizarán capacitaciones para adolescentes orientadas a reforzar el uso educativo de la tecnología y el desarrollo de habilidades digitales.

El espacio fue implementado por el MIMP, a través del INABIF, con equipos, mobiliario y recursos tecnológicos donados por Softtek. Editora Perú también participará en las capacitaciones dirigidas a adolescentes.

Sala con diez estudiantes y siete adultos haciendo pulgar arriba. Computadoras portátiles en escritorios de madera. Pantalla de proyector y logos en la pared
La ministra de la Mujer, Edith Pariona, junto a representantes de la empresa privada e INABIF, posa con estudiantes en la inauguración del aula tecnológica en Independencia, Perú. (MIMP)

La brecha no termina en la conexión

La falta de acceso regular a una computadora no es un problema aislado. En el primer trimestre de 2025, el 58,9% de hogares del país tenía internet, pero solo el 36,8% contaba con al menos una computadora. La diferencia se agranda fuera de Lima: mientras en la capital el acceso a computadoras llega al 55% de hogares, en el área rural apenas alcanza el 8,2%.

El celular ha permitido que más personas se conecten, pero no reemplaza todo lo que permite una computadora. En el mismo periodo, el 79% de la población de seis años a más usó internet y el 89,8% utilizó un teléfono celular. Para revisar mensajes o entrar a redes puede bastar una pantalla pequeña; para escribir trabajos, usar programas, investigar o aprender herramientas digitales, el acceso a un equipo sigue marcando diferencias.

Por eso, un aula tecnológica fuera del colegio puede cubrir una parte concreta de la brecha: ofrecer computadoras, orientación y uso guiado a niñas, niños y adolescentes que no siempre cuentan con esas condiciones en casa.

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