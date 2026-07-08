Perú

¿Pagaste el sepelio de un familiar con SIS? Revisa cómo acceder al apoyo económico de S/ 1.000

Las familias que afrontaron los gastos de sepelio de un asegurado pueden acceder a una ayuda económica, siempre que cumplan con los requisitos establecidos

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Féretro de madera oscura con arreglos florales de lirios blancos y rosas amarillas. Logo SIS con el texto 'Seguro Integral de Salud' en azul.
Un féretro de madera oscura con arreglos florales se sitúa en una sala de velatorio, con el logo del Seguro Integral de Salud visible en la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el fallecimiento de un familiar, los gastos relacionados con los servicios funerarios pueden representar una carga económica para los hogares. Ante esta situación, el Seguro Integral de Salud (SIS) cuenta con un beneficio dirigido a las personas que asumieron los costos del sepelio de un asegurado.

La Prestación Económica de Sepelio (PES) permite solicitar un apoyo económico de S/ 1.000 para cubrir parte de los gastos generados por el fallecimiento de un afiliado al SIS. El trámite está disponible para quienes cumplan con los requisitos establecidos por la entidad.

Para acceder a esta ayuda, el solicitante debe presentar documentos que acrediten el fallecimiento del asegurado y los pagos realizados por los servicios funerarios. Conoce quiénes pueden solicitarla, qué documentos necesitas y cuáles son los pasos para recibir el beneficio.

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Infografía del SIS con texto, un retrato de hombre, un arreglo floral, dos figuras animadas y logos del Ministerio de Salud y SIS
Una infografía del Seguro Integral de Salud (SIS) de Perú presenta el apoyo económico de S/ 1.000 para cubrir gastos de sepelio de asegurados fallecidos. (Foto: SIS / Facebook)

¿Qué requisitos se necesitan para solicitar la Prestación Económica de Sepelio del SIS?

Las personas interesadas en solicitar la PES del SIS deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad y presentar DNI o carné de extranjería.
  • Contar con el acta de defunción del asegurado fallecido.
  • Presentar el comprobante de pago de los gastos de sepelio o servicios funerarios.

El comprobante debe incluir información específica, como:

  • Nombres y apellidos del solicitante de la Prestación Económica de Sepelio.
  • Nombres y apellidos del asegurado SIS fallecido.
  • Concepto del gasto realizado (servicios funerarios o gastos de sepelio).
  • Importe pagado en soles.

Además, el documento debe ser legible y no presentar borrones ni enmendaduras. En las zonas rurales donde el proveedor no emita comprobante de pago, el recibo debe consignar el DNI del proveedor.

El solicitante también debe proporcionar un número de celular o correo electrónico activo para recibir las notificaciones sobre el trámite.

Las vacantes disponibles corresponden a procesos CAS y tendrán como sede distintos puntos de Lima
Las vacantes disponibles corresponden a procesos CAS y tendrán como sede distintos puntos de Lima. Foto: SIS

¿Dónde y cómo solicitar la ayuda económica del SIS para gastos de sepelio?

La solicitud de la Prestación Económica de Sepelio puede presentarse en un establecimiento de salud público. El familiar o persona encargada del trámite puede acudir a:

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  • El establecimiento donde falleció el asegurado.
  • El establecimiento público más cercano al lugar del fallecimiento.
  • El centro de salud donde el asegurado estaba adscrito al momento de su muerte.
El SIS otorga bono de S/1.000 para sus afialidos en estos casos. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
El SIS otorga bono de S/1.000 para sus afialidos en estos casos. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

El proceso se realiza en cuatro pasos:

  1. Acude al establecimiento de salud: El solicitante debe llevar sus documentos y requisitos al establecimiento de salud correspondiente para iniciar el trámite.
  2. Presenta la documentación requerida: Los documentos serán entregados al registrador, quien ingresará la solicitud en el aplicativo digital “Estamos para Ti”. El plazo para presentar la solicitud es de hasta 12 meses, contados desde el día siguiente de la fecha de fallecimiento registrada en Reniec.
  3. Firma la solicitud de la PES: El solicitante debe firmar la solicitud mediante los mecanismos de identificación establecidos y proporcionados por Reniec.
  4. Realiza el cobro del beneficio: Luego de completar el trámite, el SIS enviará una comunicación mediante mensaje de texto o correo electrónico para informar que el pago está disponible.
El SIS tiene más de 25 millones asegurados en Perú, lo que lo convierte en la principal aseguradora
El SIS tiene más de 25 millones asegurados en Perú, lo que lo convierte en la principal aseguradora. Foto: composición Infobae/Andina/SIS

El beneficiario podrá cobrar el monto en cualquier oficina del Banco de la Nación a nivel nacional. Para ello, debe presentar su DNI o carné de extranjería.

El dinero permanecerá disponible durante 12 meses. Por ello, el SIS recomienda mantener activo el número celular y revisar el correo registrado hasta completar el cobro.

Para mayor información sobre la Prestación Económica de Sepelio (PES), los usuarios pueden comunicarse gratuitamente a la línea 113, opción 4.

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