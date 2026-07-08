Caos y largas filas en la Línea 2 del Metro de Lima tras obligatoriedad de la tarjeta TIT

A partir de este miércoles 8 de julio, la Línea 2 del Metro de Lima exige el uso exclusivo de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) para acceder a sus servicios.
La medida, comunicada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), busca iniciar la integración del sistema de transporte con un pase personal, único e intransferible, disponible desde el 1 de julio en las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.
La tarjeta TIT tiene un costo de S/ 7.50 y solo puede adquirirse en boleterías y máquinas expendedoras durante el horario de operación, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y personas con discapacidad con carné amarillo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) pueden obtenerla o actualizar su vigencia de manera gratuita.
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Según explicó Erick Reyes, vocero de la ATU, “la tarjeta es personal e intransferible. Solo te permite validar un acceso. Todo aquel usuario que quiera acceder al servicio de la Línea 2 tiene que tener su propia tarjeta, porque es la llave de acceso y salida a este sistema”.
Largas colas y malestar
La implementación de la tarjeta TIT provocó desde primeras horas de la mañana largas colas en las principales estaciones. En la estación Evitamiento, decenas de pasajeros formaron filas para adquirir el nuevo pase, con testimonios de esperas de hasta cincuenta minutos. “Solo se acepta efectivo, no aceptan otro método de pago. Esto se complica porque no hay cajeros tampoco al interior de la estación”, relató un usuario a Exitosa Noticias.
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El proceso para obtener la tarjeta y acceder al tren fue lento y generó incomodidad, especialmente durante la hora punta. “Casi media hora para poder obtener la tarjeta y vamos a ver cuánto nos demora poder ingresar al tren”, contó otro pasajero. El viaje entre las cinco estaciones habilitadas duró menos de diez minutos, pero el tiempo total invertido superó la hora por la espera en las boleterías y la validación de la tarjeta.
Una diferencia clave con la Línea 1 es que la TIT debe usarse tanto para ingresar como para salir de la estación, lo que tomó por sorpresa a varios pasajeros. “En la línea uno solo utilizas la tarjeta para poder ingresar, más no para salir. Aquí sí la necesitas para poder retirarte. Y esto es lo que ha generado incomodidad en muchos usuarios”, explicó un viajero. Las filas persistieron durante toda la mañana, especialmente por la cantidad de personas que sacaban la tarjeta por primera vez.
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Lo que debes saber de la tarjeta TIT
La Tarjeta Interoperable de Transporte integra tecnología de seguridad moderna y memoria interna, almacena datos sobre validaciones, recargas y el perfil del usuario.
Puede personalizarse con el DNI, lo que permite recuperar el saldo si se pierde o es robada. “Uno adquiere su tarjeta en nuestras boleterías y puede con su DNI personalizarlas. Si se pierde la tarjeta, el saldo está en la nube y puede recuperarse al comprar una nueva”, precisó Erick Reyes.
El diseño de la tarjeta varía según el usuario: general, estudiante, policía, bombero o persona con discapacidad. Para los beneficiarios de gratuidad, la recarga no es necesaria, ya que el acceso al servicio sigue siendo gratuito. El requisito de uso personal busca evitar la reventa y prácticas irregulares detectadas en otros sistemas, como la Línea 1.
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