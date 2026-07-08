Julio César Uribe rompió su silencio sobre la posible salida de Felipe Vizeu tras llegada de Michael Hoyos a Sporting Cristal.

La llegada de Michael Hoyos a Sporting Cristal marca un nuevo capítulo en el mercado de pases del club ‘celeste’. El delantero, presentado oficialmente, se convierte en la tercera incorporación del equipo, sumándose al argentino Hernán Barcos y al colombiano Juan Manuel Cuesta. Sin embargo, esta incorporación genera inquietud por el cupo de extranjeros, especialmente en relación con el brasileño Felipe Vizeu, cuya continuidad empieza a ser tema de debate dentro de la institución.
El director general de fútbol, Julio César Uribe, abordó la política de fichajes del club tras la presentación de Hoyos. “En su momento nosotros expresamos que requeríamos incorporar tres o cuatro jugadores. Hemos cumplido lo prometido con los tres, no garantizamos los cuatro”, señaló en primera instancia en conferencia de prensa.
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El directivo expuso que la posibilidad de sumar un cuarto refuerzo sigue latente, aunque dependerá de las necesidades concretas del plantel y de la evolución de la ventana de transferencias. “Queda como expectativa una incorporación más de cara al futuro, que es hasta cuando el libro de pases esté abierto, aunque lo resolveremos antes. Vamos a decidir si usaremos ese cuarto elemento”.
Eso no fue todo, ya que el ‘Diamante’ también fue consultado sobre si ese cuarto fichaje se trata de Marco Saravia o Wilder Cartagena. “Personalmente no soy de dar nombres por respeto a los jugadores. No voy a mencionar nombres porque lo que se vaya a incorporar en su momento se dará a conocer, es lo correcto”, subrayó.
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El directivo añadió que “tenemos muy buen equipo y vamos a tener muy buen plantel también porque es un campeonato muy duro”.
Julio César Uribe sobre la posible salida de Felipe Vizeu de Sporting Cristal
Por otro lado, Julio César Uribe fue consultado sobre si la llegada de Michael Hoyos condiciona la permanencia de Felipe Vizeu. “Hay un condicionamiento que se está trabajando y somos muy respetuosos de las decisiones, obviamente, para no incomodar o lastimar al jugador, porque nos preocupamos mucho del lado humano; pero el deportivo es lo que nos está presentando que hay que ejecutar y estamos en ese proceso de poderlo consolidar”, indicó.
Así, la definición sobre el atacante brasileño no está cerrada y el club admite que existen negociaciones en curso para encontrar la mejor solución posible, tanto para el jugador como para la institución. “Obviamente hay que liberar una posición y en función de los requerimientos del técnico, se están negociando algunas posibilidades. No hay nada claro todavía, pero se está negociando para cumplir con el reglamento, que es lo importante”, dijo Uribe.
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La política de Sporting Cristal busca equilibrar el aspecto humano y deportivo. “No voy a mencionar nombre de Vizeu ni de otro jugador, porque está en un proceso de negociación y eso hay que saberlo respetar”, agregó.
Julio César Uribe confirmó salida de Alejandro Pósito de Sporting Cristal
En contraste con la situación de Felipe Vizeu, Alejandro Pósito ya tiene definido su futuro inmediato. Julio César Uribe confirmó que el zaguero fue cedido a préstamo a FC Cajamarca. “Lo de Pósito ya está definido. Se ha llegado a un acuerdo para que se vincule a FC Cajamarca, que lo ha requerido y se ha cerrado el compromiso. Desde nuestra responsabilidad, lo abrazamos por esta posibilidad y le deseamos lo mejor como deportista y como persona en lo que significa su futuro”, expresó el directivo.
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El dirigente de Sporting Cristal destacó las cualidades del jugador de 20 años, asegurando que el club le deja las puertas abiertas para el futuro. “Aquí las puertas siempre van a estar abiertas porque es uno de los profesionales de buena proyección y buena conducta, y de capacidades que en el tiempo se van a ir consolidando. Pósito, un fuerte abrazo y muchos éxitos en tu nueva etapa”.
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