Tras denuncias por desmonte en las Líneas de Nasca, Ministerio de Cultura confirma proyectos de recuperación ambiental y señalización

El Ministerio de Cultura informó que impulsa la recuperación del sector Socos, dentro de la Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca. Composición: Infobae

El Ministerio de Cultura informó que impulsa la recuperación del sector Socos, ubicado dentro de la Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca, luego de que el alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo, denunciara que la municipalidad aún no contaba con autorización para retirar el desmonte acumulado en una zona cercana al kilómetro 437 de la Panamericana Sur. La situación volvió a colocar en agenda el estado de conservación de uno de los principales espacios arqueológicos del país.

La controversia surgió tras las declaraciones del burgomaestre, quien explicó que el municipio presentó la documentación técnica requerida para intervenir las áreas afectadas, aunque el procedimiento permanecía pendiente. Poco después, el Ministerio de Cultura difundió un comunicado en el que detalló las acciones coordinadas con la Municipalidad Provincial de Nasca y anunció que los proyectos de limpieza y recuperación ambiental ya cuentan con opinión técnica favorable de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica.

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Municipalidad señaló que la limpieza dependía de la autorización del Ministerio de Cultura

La entidad precisó que los proyectos de limpieza y señalización ya cuentan con opinión técnica favorable de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica. Captura de video

La Municipalidad Provincial de Nasca informó que no podía retirar el desmonte acumulado en un sector de las Líneas de Nasca debido a que cualquier intervención dentro de la zona arqueológica requiere autorización del Ministerio de Cultura.

Durante una entrevista con RPP, el alcalde Jorge Bravo explicó que parte de la Pampa de Nasca fue utilizada durante varios años como espacio para depositar desmonte, motivo por el cual la comuna debía cumplir un procedimiento técnico antes de ejecutar labores de limpieza.

“Si bien es cierto, hay lugares que se han utilizado por muchos años, como escombreras en la Pampa de Nazca, para nosotros ingresar como Municipalidad y hacer unos trabajos de limpieza, necesitamos la autorización del Ministerio de Cultura. Se han elaborado ya las fichas para la limpieza, para la intervención de esas zonas afectadas, pero hasta la fecha no tenemos la autorización del Ministerio de Cultura”, indicó.

El alcalde también informó que la Municipalidad Provincial de Nasca mantiene cerca de 80 expedientes presentados ante el Ministerio de Cultura relacionados con la protección y conservación de zonas arqueológicas. Según precisó, esos procedimientos todavía no recibían respuesta por parte de la entidad.

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Reportaje expuso problemas en el entorno de los geoglifos

Las Líneas de Nasca enfrentan amenazas por minería ilegal, residuos sólidos, expansión urbana y ocupación de terrenos. Composición: Infobae

Las recientes denuncias difundidas por RT en Español volvieron a centrar la atención sobre el estado del entorno de las Líneas de Nasca. El informe reunió testimonios de especialistas, pobladores y representantes de distintos sectores sobre los problemas vinculados con la conservación del patrimonio.

Entre los aspectos expuestos figuró la presencia de botaderos de basura cerca de los geoglifos. Vecinos consultados para el reportaje afirmaron que la acumulación de residuos permanece desde hace varios años pese a los reclamos formulados ante diferentes autoridades.

El informe también recogió observaciones relacionadas con actividades económicas desarrolladas en la zona y con los desafíos que enfrentan las instituciones responsables de la protección del patrimonio arqueológico.

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Dirección Desconcentrada de Cultura confirmó viabilidad de los proyectos

El pronunciamiento se conoció luego de que el alcalde de Nasca denunciara que la municipalidad aún esperaba autorización para retirar desmonte en la zona. Difusión

En un comunicado oficial, el Ministerio de Cultura informó que, mediante la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, impulsa acciones para recuperar el sector Socos dentro de la Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca.

La entidad explicó que los trabajos incluyen limpieza, recuperación ambiental y mejora de la señalización, acciones que se desarrollan en coordinación con la Municipalidad Provincial de Nasca y que serán financiadas con recursos del Boleto Turístico de Nasca.

El ministerio señaló que ambas instituciones mantienen coordinación desde noviembre de 2025 para ejecutar el retiro de residuos sólidos y desmonte. Entre marzo y abril de 2026, especialistas de la DDC Ica y de la municipalidad realizaron inspecciones técnicas para identificar las áreas críticas, delimitar el ámbito de intervención y brindar asistencia durante la elaboración de los proyectos.

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Como resultado de ese proceso, mediante el Oficio N.° 001472-2026-DDC ICA/MC, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica emitió opinión técnica favorable al proyecto denominado “Limpieza y eliminación de desmonte, recuperación del área afectada en el Paisaje Arqueológico de Socos”.

La intervención comprende la recuperación de aproximadamente seis hectáreas afectadas por residuos sólidos y desmonte. El proyecto también incluye la instalación de un cerco perimétrico, una tranquera, una caseta de vigilancia, el encauzamiento de la quebrada y la limpieza de pontones con el propósito de reforzar la protección del área arqueológica.

Asimismo, mediante el Oficio N.° 001473-2026-DDC-ICA/MC, la DDC Ica emitió opinión técnica favorable al proyecto “Mejoramiento de la Señalización del Paisaje Arqueológico Líneas de Nasca”, presentado por la Municipalidad Provincial de Nasca.

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De acuerdo con el Ministerio de Cultura, esa intervención contempla la instalación de 91 puntos de delimitación y un cartel de señalización en el tramo comprendido entre los kilómetros 441+125 y 443+260 de la carretera Panamericana Sur, dentro del sector Socos.

La cartera indicó que ambos proyectos serán ejecutados por la Municipalidad Provincial de Nasca en los próximos días, conforme a las recomendaciones técnicas emitidas por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica y dentro del marco de las competencias de cada institución.