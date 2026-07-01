Juan Pablo Varillas se despidió del Challenger de Quito en segunda ronda a manos del mexicano Alan Magadán

Juan Pablo Varillas quedó eliminado del Challenger de Quito en segunda ronda. Crédito: Instagram Challenger de Quito.

Juan Pablo Varillas no pudo superar los octavos de final de la Copa Banco de Guayaquil y se despidió del Challenger de Quito tras caer en sets corridos frente al mexicano Alan Magadán, un rival ubicado más de 300 puestos por debajo suyo en el ranking ATP. El torneo marcó además el retorno de ‘Juampi’ a la competencia después de siete semanas de inactividad.

El peruano, ubicado actualmente en el puesto 308 del ranking ATP, perdió por 1-6 y 4-6 ante Magadán (632°) en una hora y 25 minutos de juego sobre las canchas de tierra batida del Club Rancho San Francisco, escenario que alberga el Challenger ecuatoriano. De esta manera, cerró su participación en el torneo sumando cuatro puntos para la clasificación mundial.

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Aunque llegaba como el tercer cabeza de serie y uno de los principales candidatos a pelear por el título, Varillas nunca consiguió imponer condiciones frente a un rival que mostró un tenis sólido desde el primer intercambio. El mexicano aprovechó las dudas del peruano, se mostró muy efectivo con su servicio y administró con inteligencia cada oportunidad de quiebre que tuvo a su favor.

Juan Pablo Varillas se despide de Quito. Crédito: Tenis al Máximo.

El primer set fue ampliamente favorable para Magadán. El norteamericano consiguió todos los rompimientos de servicio de esa manga y dejó sin opciones a Varillas, quien nunca encontró el ritmo ni la consistencia necesarios para meterse en el encuentro. En apenas unos minutos, el marcador reflejaba un contundente 6-1.

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La segunda manga ofreció una reacción del tenista nacional. Sin embargo, nuevamente fue Magadán quien golpeó primero con un quiebre de servicio. Varillas logró responder recuperando esa desventaja y parecía recuperar confianza, pero el mexicano volvió a acelerar en el momento indicado. Con otro rompimiento tomó nuevamente el control del parcial y, tras confirmar su saque, encaminó el triunfo que le permitió avanzar a los cuartos de final.

La derrota también impidió que Varillas celebrara de la mejor manera un día especial en su carrera. El encuentro en Quito representó el partido número 800 como singlista profesional dentro del circuito, una cifra que refleja la extensa trayectoria del peruano, aunque esta vez el resultado no estuvo a la altura de la efeméride.

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Juan Pablo Varillas jugó su partido número 800 de forma profesional. Crédito: Igma Sports.

Pese a la eliminación, el balance estadístico de la semana deja un pequeño aspecto positivo para el limeño. Gracias a los cuatro puntos obtenidos en Quito, asciende provisionalmente hasta el puesto 290 del Live Tennis Ranking, lo que le permite recuperar algunas posiciones mientras continúa buscando regresar a su mejor nivel.

Varillas, el precursor de una era para el tenis peruano

Aunque hoy atraviesa un momento complicado, el legado de Juan Pablo Varillas dentro del tenis peruano permanece intacto. A sus 30 años, el ex número 60 del mundo fue el jugador que devolvió al país a los primeros planos del circuito ATP después de varios años sin grandes protagonistas.

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Su mayor consagración llegó en 2023, cuando alcanzó los octavos de final de Roland Garros, convirtiéndose en el primer peruano en lograr esa instancia en el Grand Slam parisino en la Era Abierta. A ello se suma su presencia constante en los principales torneos del circuito y un ranking histórico que lo llevó a instalarse entre los 60 mejores del planeta.

Juan Pablo Varillas se va entre aplausos del Roland Garros | ESPN

Su irrupción también inspiró a la nueva generación del tenis nacional. Figuras como Ignacio Buse y Gonzalo Bueno han reconocido en distintas oportunidades la influencia que tuvo Varillas en sus carreras, al demostrar que un tenista peruano podía competir de igual a igual frente a los mejores del mundo y abrirse camino en la élite.

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La lesión que aqueja a Varillas

El presente deportivo de Varillas también está marcado por un problema físico que ha condicionado su continuidad. El propio tenista reveló meses atrás que padece una lesión en el cartílago de la cadera que calificó como “un poco irreversible”, una molestia que lo obliga a administrar cuidadosamente su calendario.

Esa situación explica la pausa de casi dos meses antes de reaparecer en Quito y también la necesidad de dosificar esfuerzos para evitar recaídas. Aunque todavía busca recuperar regularidad y confianza, el peruano mantiene el objetivo de seguir escalando posiciones y volver a competir de manera constante en torneos de mayor categoría durante la segunda mitad de la temporada.

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