“Milagro”, “drama” y “evitó el desastre”: las portadas de los medios del mundo tras el duro triunfo de Argentina ante Cabo Verde

Argentina sufrió hasta el tiempo extra para vencer 3 a 2 a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. La gran sorpresa del torneo le igualó dos veces al campeón y recién sobre el final, con el tanto tras el cabezazo de Cristian Romero, la Albiceleste logró cerrar su pasaje a octavos.

Lionel Messi había abierto el marcador en el primer tiempo tras asistencia de Lisandro Martínez, pero Deroy Duarte igualó en el complemento. El propio Licha sacó ventaja en el inicio de la prórroga, aunque Sidny Cabral volvió a empatar luego de una enorme jugada individual. Y Diney Borges, en contra, selló el 3-2 luego del testazo del Cuti.

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Los medios del mundo reaccionaron a la actuación de La Scaloneta y subrayaron el padecimiento de uno de los candidatos ante un combinado que ya había incomodado a España y a Uruguay en la fase de grupos.

“Argentina, de puro milagro”, tituló el diario español Marca en la crónica del periodista Juan Castro. “Un gol del ‘Cuti’ Romero en el minuto 111 (o de Diney en propia puerta) salvó a la vigente campeona del mundo de un fiasco Mundial en Miami”, añadió.

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La portada del diario Marca

“Un serio aviso para una Argentina que, evidentemente, merecía el triunfo, pero tendrá que revisar algunas cosas si quiere el bicampeonato, entre ellas, recuperar o refrescar físicamente a un equipo al que se vio falto de ideas y con algunos jugadores que salieron ‘tocados’”, encendió las alarmas.

También en Madrid, el diario As apuntó: “Cabo Verde lleva hasta el límite del sufrimiento a la Argentina de Messi”. “Un gol del Cuti Romero en la prórroga acabó con la resistencia de una memorable Cabo Verde que volvió a poner contra las cuerdas a una campeona del mundo”, resaltó a los africanos.

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“Puedes jugar rematadamente mal y ganar (si tienes a Messi), pero no siempre funciona o, como en este caso, no evita el sufrimiento. Argentina padeció al máximo para dejar fuera del Mundial a una Cabo Verde”, planteó el análisis.

La portada del diario As

Mundo Deportivo, de Barcelona, ensalzó a su héroe, el capitán argentino: “Cabo Verde es Messiana”. “Argentina jugará contra Egipto los octavos de final del Mundial pero Cabo Verde ha ganado ser considerada la selección revelación de esta Copa del Mundo. Casi merecería una estrella. Azul. Como su camiseta. La estrella de la selección que en su debut mundialista hizo temblar al mundo”, destacó. Y remarcó que “el córner servido por Messi para el Cuti Romero evitó el desastre total de Argentina”.

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Sport, en tanto, tituló: “Argentina necesitó a Messi y una prórroga para tumbar a Cabo Verde”. Y describió al elenco africano como “el debutante más rocoso del Mundial, un rival que le empató dos veces el partido y que solo cayó ante la artillería a balón parado del campeón”.

La Gazzetta dello Sport de Italia enfatizó: “¡Argentina, qué susto! La salva un autogol en el tiempo suplementario, Cabo Verde queda eliminado con la cabeza bien alta". Y hasta jugó con Maradona: “Esta no es la mano de Dios, esta es la mano de Diney. Messi lo intentó de mil maneras, pero esta vez, para Argentina, fueron decisivos los dos defensores centrales. Así Scaloni se gana el octavo contra Egipto y lo hace de la manera más extraña, después de haber sufrido durante dos horas”.

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"Cabo Verde es Messiana", resaltó Mundo Deportivo

En Alemania, Bild hizo foco en la Albiceleste luego de la eliminación de su seleccionado: “¡Drama en la prórroga contra Cabo Verde! Messi evita una monstruosa humillación".

“El vigente campeón Argentina se ve obligado a sufrir en los dieciseisavos de final contra el claro outsider Cabo Verde, y sólo logra la victoria de manera dramática en la prórroga por 3:2, cumpliendo así con la obligación ante el valiente debutante en el Mundial, aunque con muchísimo esfuerzo”, amplió su mirada.

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Lance! de Brasil también habló de un partido “dramático” y de “asfixia”. Y L’Equipe de Francia opinó: “Argentina se impone a un Cabo Verde heroico tras la prórroga para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo”.

Sport destacó el sufrimiento y la actuación de Messi

“La epopeya de Cabo Verde en esta Copa del Mundo tuvo un epílogo a la altura, este viernes en Miami, en un Hard Rock Stadium totalmente volcado a favor de Argentina. Tras salir invictos de la primera ronda luego de tres empates, los Tiburones Azules vendieron cara su derrota, obligando a los campeones del mundo a pasar por una prórroga improbable”, justificó su punto.

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Con padecimiento, pero el campeón se llevó el pasaje a octavos en el bolso. El martes, en Atlanta, buscará recuperar su mejor versión ante Egipto para sostener el sueño de bicampeonato, pero sin exigir los corazones de los fanáticos.

El diario Bild de alemania habló de "drama en la prórroga"

"Argentina-Cabo Verde: se acabó el sueño de los Tiburones, que cayeron de pie", rubricó A Bola de Portugal

"¡Qué susto!", ilustró La Gazzetta dello Sport

"Pura locura", señaló L'Equipe de Francia

Lance! también se refirió a un "juego dramático"