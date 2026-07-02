Perú vs Chile por la Copa del Pacífico de Vóley Sub 17: día, hora y canal para seguir el debut de la ‘bicolor’

Perú enfrenta a Chile en la Copa del Pacífico Sub 17 de Vóley, torneo amistoso.

La selección peruana femenina de vóley Sub 17 está lista para volver a la competencia. Este fin de semana, la ‘bicolor’ hará su estreno en la Copa del Pacífico 2026, un certamen amistoso que la enfrentará a Chile en una serie de dos partidos y que representa una de sus últimas evaluaciones antes de disputar el Campeonato Mundial de la categoría, previsto del 6 al 16 de agosto en territorio chileno.

El equipo nacional, dirigido por Marcello Bencardino, buscará aprovechar estos compromisos para afianzar su idea de juego y seguir sumando rodaje internacional frente a un rival que también llegará a la cita mundialista con la intención de ser protagonista. Además del aspecto competitivo, el torneo permitirá al comando técnico sacar conclusiones sobre el rendimiento del plantel en escenarios de alta exigencia.

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Perú vs Chile: día y hora del debut por la Copa del Pacífico 2026

La selección peruana Sub 17 hará su estreno en la Copa del Pacífico este sábado 4 de julio frente a Chile. El compromiso se disputará en el Coliseo Perú de Tacna desde las 16:45 horas (horario local) y dará inicio a una serie de dos encuentros entre ambas selecciones.

La actividad continuará al día siguiente. El domingo 5 de julio, peruanas y chilenas volverán a verse las caras desde las 16:45 horas, aunque esta vez el escenario será el Gimnasio Mayor de la Universidad de Tarapacá, ubicado en Arica. Con ello, ambas escuadras completarán una serie binacional que servirá como preparación rumbo a la cita mundialista.

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¿Qué canal transmitirá el Perú vs Chile?

Los aficionados podrán seguir los dos encuentros de la selección peruana Sub 17 a través de Latina Televisión, que emitirá los partidos por su señal abierta (canal 2) y por el canal 702 HD. Asimismo, la cobertura estará disponible mediante la página web del canal, permitiendo que los seguidores acompañen el estreno de la ‘bicolor’ desde cualquier lugar.

La 'bicolor' competirá internacionalmente a partir de este mes. Créditos: Latina / Instagram.

Perú afronta un examen importante antes del Mundial

Aunque la Copa del Pacífico no entrega un título oficial, su importancia radica en el proceso de preparación para el Mundial Sub 17. La serie frente a Chile permitirá al comando técnico evaluar el nivel competitivo del equipo, corregir aspectos tácticos y consolidar el funcionamiento colectivo antes de afrontar el desafío más importante de la temporada.

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Marcello Bencardino decidió mantener la base del grupo que ha venido trabajando durante los últimos meses, apostando por la continuidad para fortalecer la identidad de juego del equipo. La delegación peruana, además, contará con la presencia de Antonio Rizola como delegado, quien acompañará al plantel durante esta gira preparatoria.

Las 14 convocadas de la selección peruana Sub 17

Para la Copa del Pacífico, el entrenador convocó a 14 voleibolistas que buscarán ganarse un lugar de cara al Mundial. La nómina está integrada por:

Fernanda Pinto

Tamara Galdós

Valentina Valera

Cielo Quispe

Sofía Olavarría

Dara Herrada

Kaori Mendoza

Avril Morán

Kiara Lazo

Marcela Manrique

Zoe Koechlin

Nahir Cueva

Vannia Adrianzen

Melissa García

Este grupo conforma la base de la selección que representará al país en la próxima Copa del Mundo de la categoría y tendrá en la Copa del Pacífico una oportunidad para seguir creciendo tanto en lo colectivo como en lo individual.

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Convocatoria de Perú Sub 17 para la Copa Pacífico de Vóley 2026. Crédito: FPV

Una preparación clave

Perú y Chile afrontarán estos amistosos con objetivos similares: llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial Sub 17. Por ello, más allá del resultado, cada set será una oportunidad para medir el nivel del equipo, fortalecer automatismos y adquirir confianza antes del inicio del torneo más importante del año. Para la ‘bicolor’, el debut en Tacna marcará el comienzo de una etapa decisiva en su preparación, con la ilusión de llegar al certamen mundialista en su mejor versión.