Inabif orienta a adolescentes en situación de orfandad para acceder a educación superior y conservar asistencia económica

Con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas y acercar los servicios del Estado a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) realizó en Piura una Feria Educativa, Multiservicios y de Acompañamiento al Cobro de la asistencia económica destinada a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
La jornada reunió a cerca de 2.000 familias y contó con la participación de autoridades nacionales, regionales y locales, además de representantes de diversas instituciones públicas y de educación superior. La actividad fue encabezada por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, y la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro.
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Durante el evento, las autoridades destacaron la importancia de brindar a los beneficiarios herramientas que les permitan construir un proyecto de vida sostenible. En ese sentido, la ministra señaló que el compromiso del Estado no solo consiste en otorgar un apoyo económico, sino también en facilitar el acceso a oportunidades de formación y desarrollo personal.
Adolescentes reciben orientación para continuar estudios superiores
Uno de los principales objetivos de la feria fue orientar a los adolescentes próximos a cumplir la mayoría de edad sobre las opciones disponibles para acceder a la educación superior. Para ello, especialistas brindaron información sobre las alternativas académicas existentes en la región y resolvieron las consultas de los participantes.
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Asimismo, el personal del programa explicó el procedimiento para solicitar la continuidad de la asistencia económica que reciben los beneficiarios al cumplir 18 años, conforme a lo establecido en la Ley N.° 31405, norma que promueve la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
La actividad también permitió que los jóvenes conocieran de manera directa las distintas opciones educativas disponibles, con el propósito de facilitar su transición hacia estudios técnicos o universitarios y favorecer su inserción en el sistema educativo superior.
Universidades e institutos acercan su oferta académica
Como parte de la jornada, diversas universidades, institutos y centros de formación técnica de Piura instalaron módulos informativos para presentar su oferta educativa. Los asistentes pudieron conversar con asesores especializados, conocer los requisitos de admisión y recibir información sobre programas de becas y otras oportunidades de financiamiento.
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Esta interacción permitió que los adolescentes resolvieran dudas relacionadas con las carreras disponibles, los procesos de ingreso y las alternativas para continuar su formación académica una vez concluida la educación escolar.
De esta manera, la feria buscó acercar las instituciones de educación superior a una población que, en muchos casos, enfrenta barreras económicas y sociales para acceder a estudios posteriores.
Más de 100 mil beneficiarios reciben apoyo del programa
Actualmente, el Inabif, a través de la Unidad de Asistencia Económica y Acompañamiento, otorga este beneficio de manera bimestral a 100.255 beneficiarios en situación de orfandad en todo el país. En la región Piura, el programa alcanza a 9.767 niñas, niños y adolescentes distribuidos en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.
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De ese total, 1.085 adolescentes están próximos a cumplir 18 años, motivo por el cual la feria fue concebida como un espacio para garantizar que puedan continuar sus estudios sin perder el acceso al beneficio económico contemplado por la legislación vigente.
Según el Inabif, esta iniciativa forma parte de la política de descentralización y acompañamiento social impulsada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, orientada a fortalecer el ejercicio de derechos y generar mayores oportunidades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
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