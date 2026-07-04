Teatro gratuito en Miraflores: cuatro obras del taller del adulto mayor llegan al Centro Cultural Ricardo Palma y la Sala Tovar

Miraflores abre una nueva temporada de teatro gratuito para toda la comunidad

El Taller de Teatro de la Casa del Adulto Mayor Tovar, del distrito de Miraflores, abre una nueva temporada de funciones gratuitas durante julio de 2026, con una programación que combina drama, humor y reflexión escénica bajo la dirección general del actor y director Leonardo Torres Descalzi.

La temporada reúne tres obras cortas —Camino Oscuro, Cita a ciegas y La alcoba erótica— y una pieza de dos monólogos titulada La vida es sueño: Dos Monólogos. El conjunto ofrece al público distintas perspectivas sobre las relaciones y la condición humana a través del teatro gratuito en Lima.

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Las funciones arrancan el 7 de julio y se extienden hasta el 16 del mismo mes, con dos sedes: del 7 al 9 de julio en el Centro Cultural Ricardo Palma (av. Larco 770) y del 14 al 16 de julio en la Sala Tovar (ca. Manuel Tovar 255). Todas las presentaciones comienzan a las 7:00 p. m. con ingreso libre.

Miraflores abre una nueva temporada de teatro gratuito para toda la comunidad

Más de dos décadas en escena

El taller que produce esta temporada no es una iniciativa reciente. La agrupación nació en 2003 como la Compañía de Teatro de la Municipalidad de Miraflores y acumula más de 20 años de trayectoria ininterrumpida en la escena cultural del distrito.

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Desde 2011, el espacio funciona como un programa artístico y formativo que promueve la creatividad, la expresión personal y el trabajo en equipo entre sus participantes. A lo largo de ese tiempo, la agrupación ha consolidado un modelo que combina la formación teatral con el bienestar de adultos mayores de la comunidad miraflorina.

Miraflores abre una nueva temporada de teatro gratuito para toda la comunidad

Una propuesta para vecinos mayores de 60 años

El taller está abierto a nuevos integrantes. Quienes deseen sumarse pueden inscribirse directamente en la administración de la Casa Tovar, ubicada en la calle Manuel Tovar 255, o comunicarse al teléfono (01) 755-0099, anexo 7554.

Los requisitos de ingreso son dos: ser vecino de Miraflores y tener más de 60 años. Las clases se dictan los lunes y viernes de 11:00 a. m. a 1:00 p. m., con una frecuencia que permite a los participantes mantener una práctica regular sin interferir con otras actividades cotidianas.

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Homenaje al Maestro

Entre otras actividades de la Municipalidad de Miraflores, realizó una ceremonia de reconocimiento a docentes del distrito con motivo del Día del Maestro, en la que distinguió a 41 maestros por sus trayectorias: 21 por cumplir 25 años de servicio y 20 por superar los 30 años de labor educativa. Desde el inicio de la gestión actual, un total de 179 maestros han recibido este reconocimiento.

Un docente universitario argentino explica un tema a sus alumnos en un aula de una universidad pública, con ecuaciones en la pizarra y una gráfica proyectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcalde Carlos Canales subrayó el valor de la labor docente para el desarrollo de la comunidad. “Creemos que la base, después del hogar, está en el colegio. Por eso, este reconocimiento es un orgullo para nosotros, porque ustedes ayudan a formar buenos ciudadanos y buenos vecinos para Miraflores y para el país”, afirmó durante el acto.

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En representación de los homenajeados, la profesora Maruja Sánchez, del colegio Mater Purissima, agradeció la distinción y señaló que este tipo de gestos refuerzan el compromiso de los maestros con su vocación. “Este homenaje nos motiva a seguir educando con la misma dedicación y vocación de servicio que hemos mantenido durante todos estos años”, expresó. El Día del Maestro en Perú se celebra el 6 de julio.