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“No se hizo un filtro adecuado”: JEE explica por qué rechazó la candidatura de Rafael López Aliaga, pero no las de diputados electos

Secretaria jurisdiccional admite error al admitir la candidatura de Leo de Paz y Aldo Bravo como regidores a pesar de que fueron proclamados como diputados

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Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

La secretaria jurisdiccional del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, Génesis Andreina Chivilchez Guerrero, reconoció que no se hizo un “filtro adecuado” a la lista de Renovación Popular para la alcaldía de Lima.

Esto a modo de explicación ante la controversia que generó el hecho de que el JEE haya rechazado la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima, pero no las postulaciones de Leo de Paz y Aldo Bravo.

Como se recuerda la candidatura de López Aliaga fue declarada improcedente porque mantiene su condición de senador electo y no existe resolución que haya dejado sin efecto tal condición. Pues bien, en esa misma condición se encuentran De Paz y Bravo, quienes fueron proclamados como diputados para el periodo 2026-2031.

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“El personal jurisdiccional no realizó un filtro adecuado de dichos candidatos al momento de evaluar el expediente de inscripción de lista, quienes fueron proclamados como diputados para el periodo 2026-2031, conforme a la Resolución N.° 1411-2026-JNE del 19 de junio de 2026 emitida por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones", se lee en la razón emitida por la secretaria jurisdiccional.

Documento oficial con el escudo de Perú y el logo del JNE. El texto informa sobre la razón de secretaría y la admisión de candidaturas
La secretaría del Jurado Electoral Especial de Lima Centro informa la admisión y publicación de una lista de candidatos para las elecciones de 2026 en la Municipalidad Provincial de Lima, señalando un filtro inadecuado.

En una resolución posterior, el JEE Lima Centro decidió dejar sin efecto la admisión de la candidatura de Leo de Paz y Aldo Bravo como regidores y, en su lugar, declaró improcedente sus postulaciones.

¿Rafael López Aliaga fuera de carrera?

El Congreso derivó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el expediente de Rafael López Aliaga para que el tribunal electoral determine qué ocurre con su escaño en el Senado, luego de que el líder de Renovación Popular comunicara su decisión de no jurar ni asumir el cargo. La comunicación oficial fue firmada por el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, y notificó al presidente del JNE, Roberto Burneo, sobre esa situación.

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El traslado se produjo porque la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento concluyó que no hay “regulación expresa para este supuesto” y que, mientras López Aliaga no se incorpore formalmente a la institución, corresponde al JNE resolver. El expediente incluye las cartas del propio López Aliaga y el informe de esa oficina.

El líder de Renovación Popular viajó a Europa tras la decisión del Congreso de remitir su caso al Jurado Nacional de Elecciones, según confirmó el alcalde Renzo Reggiardo

El JEE de Lima Centro ya había declarado improcedente su postulación a teniente alcalde de Lima con el argumento de que las cartas que López Aliaga envió al JNE y a la Oficialía Mayor del Congreso son declaraciones de voluntad que no modifican su estatus de senador proclamado. Para eso se requiere un acto formal, una resolución, un acuerdo o cualquier instrumento que deje sin efecto su elección, proclamación y credencial. Ninguno de esos documentos existe.

López Aliaga sostuvo que la irrenunciabilidad del cargo de senador solo aplica a quienes ya juraron e ingresaron formalmente, no a quien notificó con anticipación que no lo haría. Citó precedentes en los que el JNE anuló credenciales a regidores que rechazaron el cargo antes de asumir funciones.

El constitucionalista Domingo García Belaúnde anticipó que el JNE ratificará la improcedencia de la candidatura municipal. Según su lectura, el impedimento se mantendrá hasta que el nuevo Parlamento declare vacante el escaño y notifique al organismo electoral para convocar al accesitario. “Él recién va a ser ‘vacado’ por el nuevo Congreso el 2 o el 3 de agosto. Recién en ese momento queda libre de todo”, precisó.

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