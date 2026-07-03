Campaña veterinaria gratis para este 09 de julio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibes?

Esta iniciativa es importante porque promueve la salud y el bienestar de perros y gatos mediante servicios veterinarios preventivos gratuitos y fomenta la tenencia responsable de mascotas - Créditos: Imagen Iustrativa Infobae.

Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a una jornada de servicios gratuitos para el cuidado de sus mascotas durante una nueva edición de la Brigada Pet, iniciativa anunciada por la Municipalidad de Lima. La actividad se llevará este jueves 09 de julio como parte de una convocatoria orientada a acercar atenciones básicas a perros y gatos en un punto de fácil acceso para la comunidad.

La campaña se desarrollará de 9 a. m. a 12 m. en el parque 9 de Diciembre, ubicado en el jirón Pérez de Tudela, cuadra 24, en la zona de Mirones Bajos. Según la información difundida, el espacio municipal servirá como lugar de atención para quienes busquen orientación profesional y prestaciones preventivas sin costo, dentro del horario establecido para la jornada.

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La propuesta incluye un conjunto de acciones enfocadas en salud animal y en la relación responsable entre familias y animales de compañía. En esa línea, el municipio informó que el público podrá acceder a atenciones brindadas como parte de la Brigada Pet, con énfasis en medidas de prevención y en la difusión de pautas de cuidado cotidiano. La atención se ofrecerá en la sede vecinal indicada para este jueves.

La campaña comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los servicios ofrecidos?

Entre los servicios anunciados figura la consulta médico-veterinario, una revisión general para evaluar el estado de la mascota y absolver dudas del cuidador sobre su condición. Esta atención busca orientar a los asistentes sobre aspectos básicos vinculados a la salud del animal, de acuerdo con la disponibilidad planteada para la campaña.

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También se brindará desparasitación interna y externa, destinada a controlar parásitos que pueden afectar a perros y gatos. El servicio apunta a una medida preventiva dentro del cuidado regular, con aplicación enfocada en el bienestar del animal y en la reducción de riesgos asociados a la presencia de parásitos en el entorno doméstico.

El objetivo de esta campaña es fortalecer una convivencia responsable con los animales de compañía - Créditos: Magnific.

La jornada contemplará, además, una charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas. Este espacio informativo estará dirigido a reforzar prácticas de cuidado y convivencia, con mensajes orientados a la responsabilidad del propietario o cuidador en el trato diario, la atención preventiva y el compromiso con el bienestar del animal.

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Otra prestación incluida en el anuncio es la orientación sobre el registro de canes y felinos. Según lo informado por la Municipalidad de Lima, el personal brindará indicaciones para que los asistentes conozcan el procedimiento relacionado con el registro, así como los pasos vinculados a este trámite.

¿Por qué es importante la desparasitación en animales?

Elimina parásitos internos y externos que pueden afectar la salud de perros y gatos.

Previene enfermedades que ocasionan pérdida de peso, anemia, problemas digestivos y otras complicaciones.

Reduce el riesgo de transmisión de parásitos a las personas, especialmente a niños y adultos mayores.

Fortalece el sistema inmunológico de las mascotas y favorece su adecuado crecimiento y desarrollo.

Contribuye a que las vacunas sean más efectivas al mantener al animal en mejores condiciones de salud.

Ayuda a controlar infestaciones de pulgas, garrapatas y otros parásitos que también afectan el entorno del hogar.

Forma parte de la tenencia responsable de mascotas y debe realizarse de manera periódica siguiendo las recomendaciones del médico veterinario.