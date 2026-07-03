Alejandra Baigorria asegura que dejaría a Said Palao ir a otra despedida de soltero y no revisa GPS: “Antes era muy celosa”

Baigorria se sinceró sobre la confianza que mantiene con Said Palao y aseguró que no tendría inconvenientes en que vuelva a asistir a una despedida de soltero. La empresaria reconoció que antes era muy celosa, pero explicó cómo una difícil experiencia amorosa cambió por completo su forma de entender las relaciones. Sin más que decir.

Las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria volvieron a colocar a la empresaria en el centro de la conversación. Durante una entrevista en el pódcast ‘Sin más que decir’, la también exchica reality habló abiertamente sobre la confianza que existe en su matrimonio con Said Palao y respondió una de las preguntas que más curiosidad ha despertado desde que ambos contrajeron matrimonio: si permitiría que su esposo vuelva a asistir a una despedida de soltero.

La consulta cobró especial relevancia porque se produjo meses después del comentado episodio ocurrido en Argentina, cuando Said Palao fue captado durante una despedida de soltero, situación que generó diversas reacciones en redes sociales y programas de espectáculos. Lejos de mostrarse incómoda, Alejandra Baigorria dejó claro que hoy enfrenta ese tipo de situaciones desde una perspectiva completamente distinta.

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Alejandra Baigorria responde si dejaría que Said Palao asista a otra despedida de soltero

Durante la conversación, el exintegrante de realities Mario Hart, quien además fue pareja de Alejandra Baigorria, le preguntó directamente si Said Palao podría volver a aceptar una invitación para una despedida de soltero después de toda la polémica generada.

La empresaria no dudó en responder afirmativamente. “Sí, sí. Muchas personas me llamaron y me dijeron: ‘No. Tú tienes la culpa’”, comentó al recordar las críticas que recibió tras aquel episodio.

En ese momento, Israel Dreyfus intervino con una pregunta que provocó las risas de los presentes. “¿Pero no en yates?”, consultó el exchico reality, haciendo referencia al escenario donde ocurrió la reunión.

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La pregunta sirvió para que Alejandra Baigorria profundizara sobre la confianza que existe actualmente en su matrimonio y explicara por qué ya no siente la necesidad de controlar las decisiones de su esposo.

“Lo que quiera”: Alejandra Baigorria asegura que hoy su relación se basa en la confianza

Lejos de imponer restricciones, la empresaria afirmó que considera que cada persona es responsable de sus propios actos y que una relación no puede sostenerse sobre prohibiciones constantes.

Con total sinceridad expresó:

“Lo que quiera. Yo te digo porque al final si el que la va a fregar va a ser él y se acaba, se acaba y ya está. Es así.”

La también empresaria explicó que, si en algún momento existiera una falta de respeto dentro de la relación, será una decisión que deberá asumir quien la cometa, pero no considera correcto vivir controlando permanentemente a la pareja.

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¿Dejaría que Said Palao vaya a otra despedida de soltero? Alejandra Baigorria responde sin filtros. Captura: Youtube.

Alejandra Baigorria hace mea culpa y recuerda que antes era una persona muy celosa

Uno de los momentos más sinceros de la entrevista llegó cuando Alejandra Baigorria reconoció que no siempre pensó de esa manera.

La empresaria confesó que en el pasado fue una persona extremadamente celosa y que incluso llegó a vivir relaciones marcadas por la desconfianza.

“Antes yo era una persona muy celosa y he cambiado totalmente porque a mí me tocó una relación muy dura, de muchos celos, de muchas cosas que pasé muy feas y yo dije: ‘miércoles, qué horrible ser así, tóxica…’”, expresó.

Sus declaraciones dejaron ver que esa experiencia terminó transformando por completo su manera de entender una relación sentimental.

Según explicó, con el paso del tiempo comprendió que controlar constantemente a la pareja solo genera desgaste emocional y afecta la tranquilidad de ambos.

La empresaria revela por qué ya no controla el celular ni el GPS de Said Palao

Tras recordar aquella etapa de su vida, Alejandra Baigorria explicó cuáles son los cambios que decidió implementar en su relación con Said Palao.

La empresaria aseguró que dejó atrás conductas relacionadas con los celos y el control porque entendió que no desea volver a vivir una experiencia similar.

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“Ahora soy una persona relajada, no tengo por qué vivir con ‘no vayas’, el celular, el GPS. Para eso no regreso”, afirmó.

Con estas palabras dejó claro que actualmente no revisa el teléfono de su esposo ni necesita saber permanentemente dónde se encuentra para sentirse tranquila.

Por el contrario, considera que la confianza es uno de los pilares fundamentales para mantener una relación estable y duradera.

Alejandra Baigorria deja claro cuáles son las reglas de su matrimonio con Said Palao

En la parte final de la conversación, la empresaria explicó que cada pareja establece sus propios acuerdos y que, en su caso, tanto ella como Said Palao disfrutan de la libertad para compartir con sus amistades o realizar viajes sin que eso genere conflictos entre ambos.

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Según comentó, la confianza que han construido les permite respetar los espacios individuales de cada uno.

“Cada uno pone sus parámetros, mis parámetros son que cada uno puede viajar, puede irse con sus amigos... no me gusta que me cuestionen ni a él por ese lado... y si hubo errores, ya está, pero eso no va a cambiar mi confianza... yo no me hago paltas de acabar mi relación hoy o mañana”, concluyó.

Said Palao también habló sobre la confianza en su matrimonio con Alejandra Baigorria

Las declaraciones de Alejandra Baigorria llegan poco después de que el propio Said Palao también se pronunciara sobre el momento en que recuperó por completo la confianza de su ahora esposa.

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Durante la misma conversación, el integrante de Esto es Guerra aseguró que ese proceso ocurrió hace bastante tiempo y que ambos han logrado fortalecer su relación a partir de la comunicación y las experiencias vividas.