Perú

Alejandra Baigorria asegura que dejaría a Said Palao ir a otra despedida de soltero y no revisa GPS: “Antes era muy celosa”

La empresaria contó en un pódcast que ahora vive su matrimonio desde la libertad y aseguró que, tras la polémica en Argentina, ya no piensa en prohibiciones ni en vigilar cada movimiento

Guardar
Google icon
Baigorria se sinceró sobre la confianza que mantiene con Said Palao y aseguró que no tendría inconvenientes en que vuelva a asistir a una despedida de soltero. La empresaria reconoció que antes era muy celosa, pero explicó cómo una difícil experiencia amorosa cambió por completo su forma de entender las relaciones. Sin más que decir.

Las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria volvieron a colocar a la empresaria en el centro de la conversación. Durante una entrevista en el pódcast ‘Sin más que decir’, la también exchica reality habló abiertamente sobre la confianza que existe en su matrimonio con Said Palao y respondió una de las preguntas que más curiosidad ha despertado desde que ambos contrajeron matrimonio: si permitiría que su esposo vuelva a asistir a una despedida de soltero.

La consulta cobró especial relevancia porque se produjo meses después del comentado episodio ocurrido en Argentina, cuando Said Palao fue captado durante una despedida de soltero, situación que generó diversas reacciones en redes sociales y programas de espectáculos. Lejos de mostrarse incómoda, Alejandra Baigorria dejó claro que hoy enfrenta ese tipo de situaciones desde una perspectiva completamente distinta.

PUBLICIDAD

Imagen E23OUXYRMZB3FKRCJFYMNFJHXA

Alejandra Baigorria responde si dejaría que Said Palao asista a otra despedida de soltero

Durante la conversación, el exintegrante de realities Mario Hart, quien además fue pareja de Alejandra Baigorria, le preguntó directamente si Said Palao podría volver a aceptar una invitación para una despedida de soltero después de toda la polémica generada.

La empresaria no dudó en responder afirmativamente. “Sí, sí. Muchas personas me llamaron y me dijeron: ‘No. Tú tienes la culpa’”, comentó al recordar las críticas que recibió tras aquel episodio.

Imagen EQFPX5HYLRG73AICNGCKI4H5QM

En ese momento, Israel Dreyfus intervino con una pregunta que provocó las risas de los presentes. “¿Pero no en yates?”, consultó el exchico reality, haciendo referencia al escenario donde ocurrió la reunión.

PUBLICIDAD

La pregunta sirvió para que Alejandra Baigorria profundizara sobre la confianza que existe actualmente en su matrimonio y explicara por qué ya no siente la necesidad de controlar las decisiones de su esposo.

“Lo que quiera”: Alejandra Baigorria asegura que hoy su relación se basa en la confianza

Lejos de imponer restricciones, la empresaria afirmó que considera que cada persona es responsable de sus propios actos y que una relación no puede sostenerse sobre prohibiciones constantes.

Con total sinceridad expresó:

Imagen EYPPXOMYBRH5TI35IV3KA2CVNU

“Lo que quiera. Yo te digo porque al final si el que la va a fregar va a ser él y se acaba, se acaba y ya está. Es así.”

La también empresaria explicó que, si en algún momento existiera una falta de respeto dentro de la relación, será una decisión que deberá asumir quien la cometa, pero no considera correcto vivir controlando permanentemente a la pareja.

¿Dejaría que Said Palao vaya a otra despedida de soltero? Alejandra Baigorria responde sin filtros. Captura: Youtube.
¿Dejaría que Said Palao vaya a otra despedida de soltero? Alejandra Baigorria responde sin filtros. Captura: Youtube.

Alejandra Baigorria hace mea culpa y recuerda que antes era una persona muy celosa

Uno de los momentos más sinceros de la entrevista llegó cuando Alejandra Baigorria reconoció que no siempre pensó de esa manera.

La empresaria confesó que en el pasado fue una persona extremadamente celosa y que incluso llegó a vivir relaciones marcadas por la desconfianza.

“Antes yo era una persona muy celosa y he cambiado totalmente porque a mí me tocó una relación muy dura, de muchos celos, de muchas cosas que pasé muy feas y yo dije: ‘miércoles, qué horrible ser así, tóxica…’”, expresó.

Imagen V3WMRY5CGVAA7K3XEAX46WACMI

Sus declaraciones dejaron ver que esa experiencia terminó transformando por completo su manera de entender una relación sentimental.

Según explicó, con el paso del tiempo comprendió que controlar constantemente a la pareja solo genera desgaste emocional y afecta la tranquilidad de ambos.

La empresaria revela por qué ya no controla el celular ni el GPS de Said Palao

Tras recordar aquella etapa de su vida, Alejandra Baigorria explicó cuáles son los cambios que decidió implementar en su relación con Said Palao.

La empresaria aseguró que dejó atrás conductas relacionadas con los celos y el control porque entendió que no desea volver a vivir una experiencia similar.

Imagen 62NL4BZMVRFKHDM2FTGWYTOXKI

“Ahora soy una persona relajada, no tengo por qué vivir con ‘no vayas’, el celular, el GPS. Para eso no regreso”, afirmó.

Con estas palabras dejó claro que actualmente no revisa el teléfono de su esposo ni necesita saber permanentemente dónde se encuentra para sentirse tranquila.

Por el contrario, considera que la confianza es uno de los pilares fundamentales para mantener una relación estable y duradera.

Imagen INES67MNN5HVVDSYTZL3BIB6AI

Alejandra Baigorria deja claro cuáles son las reglas de su matrimonio con Said Palao

En la parte final de la conversación, la empresaria explicó que cada pareja establece sus propios acuerdos y que, en su caso, tanto ella como Said Palao disfrutan de la libertad para compartir con sus amistades o realizar viajes sin que eso genere conflictos entre ambos.

Según comentó, la confianza que han construido les permite respetar los espacios individuales de cada uno.

“Cada uno pone sus parámetros, mis parámetros son que cada uno puede viajar, puede irse con sus amigos... no me gusta que me cuestionen ni a él por ese lado... y si hubo errores, ya está, pero eso no va a cambiar mi confianza... yo no me hago paltas de acabar mi relación hoy o mañana”, concluyó.

Imagen 74OQRMALZVFPZPDYNOKUNVZF74

Said Palao también habló sobre la confianza en su matrimonio con Alejandra Baigorria

Las declaraciones de Alejandra Baigorria llegan poco después de que el propio Said Palao también se pronunciara sobre el momento en que recuperó por completo la confianza de su ahora esposa.

Durante la misma conversación, el integrante de Esto es Guerra aseguró que ese proceso ocurrió hace bastante tiempo y que ambos han logrado fortalecer su relación a partir de la comunicación y las experiencias vividas.

Imagen TXONUVZARJDUBHRPEJUO2FAUGY

Temas Relacionados

Alejandra BaigorriaSaid PalaoMatrimonioperu-entretenimiento

Más Noticias

Jackson Mora: allanan 12 inmuebles y empresa ligada a su familia figura en investigación presunto fraude informático en Chincha

Las diligencias revisan transferencias que habrían favorecido a FFC MMA SAC, firma que figura como proveedora de la comuna chinchana y cuya gerencia general está a nombre de una hermana del investigado

Jackson Mora: allanan 12 inmuebles y empresa ligada a su familia figura en investigación presunto fraude informático en Chincha

Denuncian a empresa de Jackson Mora por presunto fraude informático de más de S/11 millones: MEF expone giros y piden bloquear cuentas

Registros del MEF revelan millonarios giros a empresa FFC vinculada al deportista y a su hermana Noelia Mora y que hoy son materia de investigación por presunto fraude en Pueblo Nuevo- Chincha

Denuncian a empresa de Jackson Mora por presunto fraude informático de más de S/11 millones: MEF expone giros y piden bloquear cuentas

Resultados del Gana Diario de este jueves 2 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Esta lotería peruana realiza un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Resultados del Gana Diario de este jueves 2 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Qué se celebra el 3 de julio en el Perú:  una memoria cívica entre la educación, la guerra y la integración regional

La efeméride reúne hitos que van de la fundación de una universidad ayacuchana en 1677 a un pacto amazónico en 1978, y traza una línea de continuidad sobre Estado, identidad y región

Qué se celebra el 3 de julio en el Perú:  una memoria cívica entre la educación, la guerra y la integración regional

Beto Ortiz revela quién reemplazará su lugar en ‘El valor de la verdad’ y le desea suerte: “La va a necesitar, es una valla muy alta”

El periodista puso fin a las dudas sobre su relevo en el programa y contó que el dicho personaje asumirá la nueva etapa del formato, que ya despierta expectativa entre los seguidores

Beto Ortiz revela quién reemplazará su lugar en ‘El valor de la verdad’ y le desea suerte: “La va a necesitar, es una valla muy alta”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Tren Lima-Chosica: ¿qué ocurrirá con los vagones traídos por Rafaél Lopez Aliaga en el gobierno de Keiko Fujimori?

Tren Lima-Chosica: ¿qué ocurrirá con los vagones traídos por Rafaél Lopez Aliaga en el gobierno de Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori EN VIVO a horas de ser proclamada presidenta: últimas noticias de la transición de gobierno en Perú

Puno espera llegada de Keiko Fujimori y se declara con esperanza: “Tiene la gran oportunidad de reconciliarse con el sur”

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Rafael López Aliaga se va del Perú en medio de la improcedencia de su candidatura a teniente alcalde

ENTRETENIMIENTO

Jackson Mora: allanan 12 inmuebles y empresa ligada a su familia figura en investigación presunto fraude informático en Chincha

Jackson Mora: allanan 12 inmuebles y empresa ligada a su familia figura en investigación presunto fraude informático en Chincha

Denuncian a empresa de Jackson Mora por presunto fraude informático de más de S/11 millones: MEF expone giros y piden bloquear cuentas

Beto Ortiz revela quién reemplazará su lugar en ‘El valor de la verdad’ y le desea suerte: “La va a necesitar, es una valla muy alta”

Christian Cueva habría pagado 8 mil dólares por los mariachis del cumpleaños de Pamela Franco: “Está pagando, canje no”

Deysi Araujo venderá su departamento tras polémica con sus vecinos y revela quién podría adquirirlo

DEPORTES

Resultados del Mundial 2026 HOY, 2 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Resultados del Mundial 2026 HOY, 2 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Leyla Chihuán explicó por qué voleibolistas peruanas se mantienen en la liga local y no emigran: “De diez, ocho tienen ofertas de fuera”

Flavia Montes reveló cuál es su gran objetivo en Alianza Lima y envió firme mensaje: “No se van a arrepentir”

Kevin Borjas valora ser el primer peruano en el ranking de una división en la UFC con el nuevo sistema: “Si estoy ahí es por algo”

Portugal vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por octavos de final del Mundial 2026