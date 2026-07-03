JNJ deja sin efecto exclusión de Carlos Loyola y lo restituye como único candidato para jefe de la ONPE

Carlos Loyola, candidato para jefe de la ONPE, durante una intervención

El Pleno de la Junta de Nacional de Justicia (JNJ) dejó sin efecto la exclusión de Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y restableció su condición de candidato para jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), siendo el único postulante en carrera debido a la renuncia de Amparo Ortega.

Como se recuerda, la semana pasada, la JNJ lo descalificó por no haber informado dos procesos civiles a tiempo y declaró desierto el concurso público para la jefatura del organismo electoral. Dicha decisión se acordó con los votos de Víctor Chanduví, Jaime de la Puente y Cayo Galindo. Votaron en contra Germán Serkovic y Rafael Ruiz. No participaron María Teresa Cabrera por encontrarse de vacaciones ni Gino Ríos.

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Contra dicha decisión, Loyola Escajadillo presentó un recurso de reconsideración a fin de regresar al concurso. En esta ocasión sí participaron Cabrera y Ríos, quienes votaron por declarar fundado el referido recurso.

Es gracias a los votos de Cabrera y Ríos, sumado a los ya emitidos por Serkovic y Ruiz, que se dejó sin efecto la exclusión y se restituyó al único candidato para jefe de la ONPE.

Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ

“Asimismo, el Pleno acordó disponer que la Dirección de Selección y Nombramiento presente, en el más breve plazo posible, una reestructuración del cronograma de las actividades pendientes del concurso, con el propósito de que sea evaluada y aprobada por el colegiado”, informó la JNJ en una nota de prensa.

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De esta manera, el concurso de la ONPE continúa y se abre la posibilidad de que el reemplazo de Piero Corvetto se conozca en las próximas semanas.

La única etapa a la que deberá enfrentarse Carlos Loyola es la entrevista personal ante el Pleno de la JNJ. Luego de ello, los consejeros publicaran la calificación y se elaborará el cuadro de méritos. Finalmente deberán votar por si lo nombran o no como jefe de la ONPE.

Renuncia candidata para la ONPE

La ingeniera de sistemas y doctora en Administración Amparo Ortega Campana se retiró el 23 de junio del concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE. A través de una carta notarial dirigida a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, Ortega explicó que su decisión respondía a una situación de salud familiar que exigía su atención prioritaria.

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“Esta decisión responde a una situación personal de salud en mi familia que requieren mi atención prioritaria”, escribió en el documento. La candidata también aclaró que su salida no obedecía a cuestionamientos sobre el proceso: “Reconozco la objetividad y la transparencia con que se ha desarrollado el procedimiento, por lo que no tengo observaciones ni cuestionamientos al mismo”.

Ortega había alcanzado la etapa final del concurso tras obtener 74 puntos en la prueba de conocimientos generales, el segundo puntaje más alto entre los 21 postulantes iniciales. El Pleno de la JNJ aceptó su renuncia en sesión extraordinaria del 25 de junio, con voto mayoritario y los votos en discordia de los miembros Jaime Pedro de la Puente Parodi y Germán Alejandro Julio Serkovic González.

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Tras su retiro, el otro finalista, Carlos Martín Loyola Escajadillo, quedó como único candidato habilitado.