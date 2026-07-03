“Me invitaron un trago y me dormí”: empresario pierde cerca de S/30.000 y tres celulares tras encuentro con dos mujeres en Yurimaguas

El agraviado aseguró que aceptó una bebida ofrecida por dos mujeres y, poco después, comenzó a sentirse mareado hasta quedarse dormido (Créditos: Latina)

Un empresario denunció el robo de aproximadamente S/30.000 y tres celulares de alta gama luego de perder el conocimiento tras consumir una bebida que, según afirmó, le ofrecieron dos mujeres dentro de la habitación del hotel donde se hospedaba, en la ciudad de Yurimaguas en Loreto.

El agraviado, que no quise identificarse, relató a las cámaras de Latina, que había viajado a esa localidad para realizar compras y cumplir con pagos relacionados con su empresa dedicada al rubro del café. Durante su permanencia decidió volver a comunicarse con una joven a quien había conocido el sábado anterior en una discoteca.

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Ambos acordaron encontrarse entre el lunes y el martes en el establecimiento donde él se alojaba. No obstante, la visitante llegó acompañada por otra mujer e ingresaron juntas al cuarto.

El comerciante explicó que todo transcurrió con normalidad hasta que aceptó consumir una bebida que le ofrecieron. Según contó, poco después comenzó a sentirse indispuesto y terminó profundamente dormido, sin recordar lo ocurrido durante las siguientes horas.

El agraviado aseguró que aceptó una bebida ofrecida por dos mujeres y, poco después, comenzó a sentirse mareado hasta quedarse dormido - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

“Conocí a esta chica en una discoteca el sábado. Intercambiamos números y la invité a salir el lunes y el martes. Ella aceptó. Llegó acompañada de una amiga. Ambas ingresaron a la habitación y me invitaron un trago exótico de la selva. Al poco tiempo comencé a sentirme mareado y me dormí”, declaró.

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El denunciante afirmó que recuperó el conocimiento al día siguiente. En ese momento descubrió que habían desaparecido el dinero que llevaba consigo, destinado al pago de trabajadores de su empresa, además de tres teléfonos celulares de alta gama. Tras advertir lo sucedido, acudió a la recepción del hospedaje para solicitar información sobre las visitantes.

“Desperté al día siguiente y me percaté de que se llevaron mi morral con dinero en efectivo, aproximadamente 30 mil soles, que era para pagar a mi personal. También se llevaron tres celulares. Fui a preguntar en recepción y me dijeron que no sabían nada. Solo me informaron que la joven se retiró una hora después de ingresar a mi habitación”, manifestó.

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Al despertar, descubrió que habían desaparecido el dinero destinado al pago de su personal, además de tres teléfonos celulares de alta gama - Créditos: Captura de Latina.

Luego de confirmar la desaparición de sus pertenencias, el empresario formalizó la denuncia ante las autoridades competentes y solicitó que se identifique a las presuntas responsables para esclarecer el caso. Conforme a las primeras indagaciones, ambas mujeres no serían naturales de Yurimaguas.

Las diligencias continúan con el propósito de determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer la identidad de las sospechosas. Mientras tanto, el agraviado espera recuperar el dinero y los equipos sustraídos, los cuales representaban una importante suma destinada a las actividades de su negocio. El caso también pone de relieve la importancia de extremar las medidas de precaución durante encuentros con personas recién conocidas y al portar grandes cantidades de efectivo.

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Engaño en Miraflores

Un caso similar sucedió en Lima. La madrugada del 5 de abril, dos amigos conocieron a tres mujeres en un bar de la calle de las Pizzas, en Miraflores, y luego fueron al departamento de uno de ellos. Según la denuncia, uno quedó encerrado en una habitación y el otro perdió el conocimiento, lo que permitió el robo de celulares, relojes, joyas, billeteras y transferencias bancarias por un total de S/20.000.

Cámaras de seguridad y testigos revelaron que una de las mujeres contactó a un hombre identificado como Anthony Aicho Ormeño, quien ingresó al inmueble y agredió a una de las víctimas. Gracias a imágenes captadas por una vecina y registros municipales, la Policía capturó al sospechoso. Las investigaciones continúan para identificar a las mujeres implicadas y esclarecer el caso.

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