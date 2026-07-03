Chofer de empresa Emmanuel lucha por su vida tras ser baleado frente a pasajeros en San Martín de Porres

El conductor fue auxiliado por un taxista y trasladado de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia donde permanece en estado reservado (Créditos: Exitosa)

La violencia contra el transporte público volvió a dejar una víctima. Un chofer de la empresa interprovincial Emmanuel resultó gravemente herido luego que sicarios abrieran fuego contra la unidad que conducía la noche del último jueves en el distrito de San Martín de Porres. Este constituye el segundo atentado contra la compañía en menos de 48 horas.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.40, a la altura del óvalo Tomás Valle, cerca del centro comercial Plaza Norte, cuando desconocidos efectuaron reiterados disparos contra la cabina. El ataque dejó a Gary Yarleque, de 53 años, en estado grave.

De acuerdo con Exitosa, tras la balacera, un taxista que transitaba por la zona auxilió al trabajador y lo trasladó de inmediato al Hospital Nacional Cayetano Heredia. En ese establecimiento permanece internado en estado reservado mientras un equipo médico lo somete a una cirugía de emergencia debido a la gravedad de las lesiones.

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El ataque ocurrió cerca del óvalo Tomás Valle, a pocos metros de Plaza Norte, y constituye el segundo atentado contra la empresa Emmanuel en menos de 48 horas - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

La esposa del conductor relató al medio que conoció lo sucedido gracias a la llamada del taxista que lo socorrió. Contó que el hombre solo alcanzó a decirle que su esposo había sido baleado y que lo llevaba al hospital. Asimismo, recordó que días antes ya había expresado su preocupación por los recientes ataques contra otros choferes, por lo que incluso le pidió que dejara de trabajar.

Al llegar al centro de salud, encontró a su pareja inconsciente y no pudo intercambiar ninguna palabra con él. “Solo lo miré porque estaba desvanecido”, expresó con evidente preocupación.

La mujer también explicó que uno de los proyectiles impactó en el abdomen, provocándole una fuerte hemorragia interna. Precisó que los especialistas aún no pueden asegurar su recuperación, ya que la intervención quirúrgica representa un procedimiento de alto riesgo debido al tipo de lesión.

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En ese contexto, señaló que llamó de inmediato a su hijo para dirigirse al hospital y que, cuando ambos llegaron, el estado del paciente era delicado. Agregó que los médicos les advirtieron que toda operación implica riesgos, pero que una ocasionada por heridas de bala resulta mucho más compleja.

Mientras Gary Yarleque continúa bajo observación especializada, familiares, amigos y compañeros de labores llegaron hasta el Hospital Nacional Cayetano Heredia para respaldar a la familia. Varios de ellos participaron en una jornada de donación de sangre con el propósito de contribuir a su tratamiento.

El ataque ocurrió en una de las zonas de mayor circulación vehicular de San Martín de Porres, muy cerca de Plaza Norte. Este nuevo episodio de violencia vuelve a poner en evidencia la inseguridad que enfrentan los trabajadores del transporte interprovincial, especialmente después de que la empresa Emmanuel fuera blanco de otro atentado en menos de dos días.

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Empresa suspende servicios

La empresa de transporte interprovincial Emmanuel anunció la suspensión temporal de las operaciones de su ruta Huaral-Lima, luego de los recientes ataques armados registrados contra sus unidades y que dejaron gravemente herido a uno de sus conductores en San Martín de Porres.

La empresa suspendió sus servicios ante ataques - Créditos: Emmanuel VIP.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa informó que la medida responde a los problemas que viene enfrentando y prioriza la seguridad de sus pasajeros, trabajadores y de la comunidad.

La compañía precisó que la suspensión se mantendrá hasta nuevo aviso, mientras espera que las condiciones permitan reanudar el servicio.

Asimismo, agradeció el respaldo de sus usuarios durante el tiempo que operó la ruta y expresó su deseo de retomar las actividades una vez que la situación mejore.

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