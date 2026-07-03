Mauro Cantoro fulminó a Cristiano Ronaldo tras clasificación de Portugal en Mundial 2026: “En Argentina no jugaría”

El exjugador de Universitario criticó duramente al 'Bicho' por desempeño frente Croacia por los 16avos de final. (Desmarcados)

El pase de Portugal a cuartos de final en el Mundial 2026 se definió en un encuentro vibrante ante Croacia en el BMO Field de Toronto. El partido, correspondiente a los dieciseisavos de final, mantuvo la incertidumbre hasta el tiempo adicionado y estuvo cargado de polémica.

El cuadro croata se adelantó y obligó a los portugueses a buscar la remontada. Cristiano Ronaldo igualó el marcador desde el punto penal en el minuto 67, reavivando las esperanzas de su equipo. Cuando parecía que la prórroga era inminente, Gonçalo Ramos apareció con un cabezazo en el 90+3 y dio la clasificación a los lusos.

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En un momento que rompió todos los pronósticos, Roberto Martínez tomó una decisión impactante al retirar del campo a ‘CR7′ cuando el duelo estaba empatado 1-1. La sustitución ocurrió con el marcador igualado y la posibilidad de una definición por penales aún abierta, lo que sorprendió tanto a los aficionados como a los analistas.

Ese hecho abrió debate en redes sociales y marcó la pauta en los medios deportivos. Mauro Cantoro no se quedó atrás y también analizó la decisión del DT. El exjugador de Universitario de Deportes fulminó al ‘Bicho’ por su bajo nivel futbolístico que viene demostrando en la Copa del Mundo hasta el momento.

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“Cristiano en otra selección no juega; en Noruega no jugaría, en Argentina no jugaría, en Brasil no jugaría, en Francia menos. Hablo de su versión actual porque el de antes jugaría en Brasil junto a Neymar, en Argentina junto a Lionel Messi. Este Cristiano no tiene forma de jugar en ninguna de esas selecciones”, disparó el argentino en el programa ‘Desmarcados’.

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1 - ES

Portugal vs España: día y hora en Perú por el Mundial 2026

El clásico ibérico suma un nuevo episodio en el Mundial 2026, con Portugal y España disputando uno de los cruces más esperados de los octavos de final. El choque, que enfrenta a dos selecciones consideradas candidatas al título, tendrá como escenario el Dallas Stadium de Arlington, Texas, este sábado 4 de julio a las 14:00 horas de Perú.

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Portugal llega al duelo fortalecido, tras superar una eliminatoria exigente en los dieciseisavos de final, que requirió remontar y mostró la capacidad de reacción del conjunto dirigido por Roberto Martínez. España, por su parte, avanzó con autoridad, luego de un triunfo contundente y una fase previa que reafirmó el peso de su plantel.

Portugal vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por octavos de final del Mundial 2026 - Crédito: Reuters.

Ambos equipos cuentan con figuras de talla mundial y plantillas llenas de talento, lo que anticipa un partido de alto vuelo y máxima tensión, con el pase a la siguiente ronda como premio mayor. La expectativa entre los aficionados es alta, ya que el duelo reaviva la histórica rivalidad entre portugueses y españoles en instancias decisivas.

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Para los seguidores en Perú, el partido podrá verse en directo a través de DSports en televisión por cable, y también mediante la plataforma digital DGO, que permite acceder a la transmisión en vivo desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. Así, los hinchas tendrán múltiples alternativas para no perderse ningún detalle de este enfrentamiento clave en la fase eliminatoria del torneo.