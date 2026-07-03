Perú

Gran campaña de mil DNIe gratis para este 04 de julio: conoce dónde y quiénes son los beneficiados

La iniciativa tiene como objetivo cerrar las brechas de identificación entre los ciudadanos, especialmente en la población vulnerable

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campaña de dni electrónico-reniec-11 de febrero
La campaña se llevará a cabo este sábado 04 de julio a partir de las 9 horas - Créditos: Andina.

Los vecinos de San Juan de Lurigancho que pertenezcan a determinados grupos de la población podrán este sábado 04 de julio acceder gratuitamente a trámites relacionados con el documento nacional de identidad electrónico (DNIe) durante una campaña organizada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la municipalidad distrital. La actividad atenderá a 1.000 personas que cumplan con los requisitos establecidos.

La jornada se llevará a cabo de 9 a. m. a 1 p. m., en el campo deportivo Jesús Oropeza Chonta, ubicado a la altura del paradero 10 de la avenida Canto Grande. Durante ese horario, ambas entidades ofrecerán servicios vinculados al documento de identidad sin costo para los beneficiarios.

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Según informó Reniec, la campaña de DNI electrónico gratuito está dirigida a un máximo de 1.000 ciudadanos. Para acceder a la atención, cada grupo deberá presentar la documentación solicitada, de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad.

Cada grupo deberá presentar documentos específicos para realizar el trámite del DNI electrónico sin costo - Créditos: Municipalidad de San Juan de Lurigancho.
Cada grupo deberá presentar documentos específicos para realizar el trámite del DNI electrónico sin costo - Créditos: Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Entre los beneficiarios se encuentran los menores de 0 a 16 años. En estos casos, deberán acudir acompañados por su padre o madre, quien tendrá que presentar su documento de identidad para realizar el trámite correspondiente.

También podrán participar los jóvenes de 17 años, quienes podrán asistir sin compañía para gestionar su DNI electrónico. Para ello deberán presentar su documento de identidad anterior.

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Asimismo, la campaña incluye a los adultos mayores de 60 años a más, quienes también podrán acceder al servicio gratuito durante la jornada programada.

Otro de los grupos considerados es el de las personas con discapacidad. Ellas deberán presentar el carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), en original y copia. En caso de no contar con ese documento, será necesario presentar un certificado médico que acredite la discapacidad.

La jornada atenderá hasta 1.000 personas pertenecientes a grupos priorizados, según los requisitos establecidos - Créditos: Reniec.
La jornada atenderá hasta 1.000 personas pertenecientes a grupos priorizados, según los requisitos establecidos - Créditos: Reniec.

La convocatoria también comprende a los beneficiarios del Sistema de Focalización de Hogares clasificados como pobres o pobres extremos. Para ser atendidos deberán presentar una hoja Sisfoh vigente en la que figuren su nombre, clasificación socioeconómica y dirección.

Una vez concluido el trámite del DNI electrónico, los ciudadanos podrán consultar el estado de su documento mediante la página web oficial de Reniec. Para ello deberán ingresar al enlace habilitado por la entidad e introducir su número de DNI o el número de solicitud.

Si la consulta muestra que el trámite se encuentra al 100 %, el documento ya estará listo para ser recogido en la Oficina Registral de San Juan de Lurigancho. En cambio, si el porcentaje es menor, significará que el DNI (https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm) aún continúa en proceso de impresión.

¿Cuáles son los requisitos del DNI electrónico?

  • Incorpora un chip criptográfico que almacena de forma segura la información del titular y sus certificados digitales.
  • Permite acreditar la identidad tanto de manera presencial como en trámites virtuales.
  • Cuenta con certificados digitales que posibilitan el uso de la firma digital con validez legal.
  • Incluye mayores medidas de seguridad, lo que dificulta su falsificación o suplantación de identidad.
  • Facilita el acceso a servicios digitales del Estado y a diversas plataformas que requieren autenticación electrónica.
  • Mantiene los mismos datos de identificación que el DNI convencional, pero añade funcionalidades tecnológicas.
  • Se presenta en un formato de tarjeta de policarbonato, resistente al uso y con múltiples elementos de seguridad físicos y digitales.

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