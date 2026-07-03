Perú

Revelan que la lujosa fiesta de Pamela Franco habría superado la exorbitante suma de 65 mil soles

La celebración por los 38 años de la cantante reunió a 150 invitados y desplegó servicios de alto nivel, con detalles como barra libre, shows musicales y exclusiva decoración.

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Pamela Franco celebró su cumpleaños a lo grande
Pamela Franco celebró su cumpleaños a lo grande

La celebración de cumpleaños de Pamela Franco ha provocado un amplio debate en los medios peruanos tras la difusión del presupuesto total estimado del evento. El programa Amor y Fuego reveló que el costo de la lujosa fiesta superó los 65 mil soles, cifra que ha captado la atención de la opinión pública debido al nivel de lujo y a la presencia de figuras como Christian Cueva. La cantante cumplió 38 años y eligió un espacio al aire libre para reunir a más de un centenar de invitados durante la noche del miércoles.

De acuerdo con la información presentada por Amor y Fuego, la organización de la fiesta contempló una serie de servicios exclusivos. Pamela Franco optó por una ambientación cuidada y detalles personalizados que elevaron el presupuesto. Entre los aspectos más destacados figura la decoración de las mesas, cuyo valor superó los 5 mil soles, así como una zona especial para la torta y una mesa de delicateses.

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El servicio gastronómico se diseñó para 150 asistentes y ofreció una selección de entre tres y cinco tipos de quesos, frutos secos y una barra libre. Según el reporte televisivo, el costo del catering alcanzó los 27 mil soles, con un valor promedio de 180 soles por persona. Esta cifra refleja el estándar de exclusividad de la velada, que buscó ofrecer una experiencia integral a cada invitado.

La producción musical fue otro de los puntos que influyeron en el presupuesto final. La Orquesta Zaperoko cobró cerca de 17 mil soles por su presentación en vivo, mientras que el DJ contratado percibió alrededor de 1,500 soles por varias horas de música. Además, el montaje de la infraestructura, que incluyó toldo, pista de baile e iluminación, representó un desembolso de 7 mil soles.

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Mujer de cabello negro y vestido negro con collar sentada en sillón morado junto a hombre con camiseta blanca y jeans. Fondo con estantería y pantalla verde
Christian Cueva y Pamela Franco se miran sentados en sillones de terciopelo morado durante una entrevista televisiva. (YouTube /Tampoco Tampodcast)

Los mariachis de Christian Cueva

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la actuación de los mariachis. Según declaraciones recogidas por Amor y Fuego, Christian Cueva habría pagado 8 mil dólares por la participación de este grupo musical, aunque otras fuentes mencionan un costo mínimo de 2 mil soles. Estos datos, atribuidos a testimonios de músicos y allegados, han generado debate sobre el verdadero monto de este gasto específico.

La oferta gastronómica incluyó además una tanda de sanguchones, con cerca de 100 unidades, lo que sumó 1,500 soles adicionales al presupuesto. A estos gastos se añadieron los derechos de autor gestionados por Apdayc y Unimpro, valorados en mil soles, así como el alquiler de un grupo electrógeno por 1,200 soles para asegurar el suministro eléctrico durante toda la jornada.

Hombre y mujer sonríen, tomados de la mano. Fondo negro y verde con estantes que sostienen adornos, una radio y partes de sillas púrpuras
Christian Cueva y Pamela Franco aparecen sonrientes y tomados de la mano en un set de televisión con estantes decorados. (YouTube /Tampoco Tampodcast)

Amor y Fuego detalló que la suma de estos conceptos llevó el monto total de la fiesta a aproximadamente 65 mil soles. Esta cifra, expuesta en televisión, refuerza la magnitud del evento. La presencia de Christian Cueva durante varios momentos de la velada también generó especulación sobre el vínculo entre ambos y el papel del futbolista en la organización de la fiesta.

La repercusión mediática del evento ha sido notable, con debates sobre el gasto realizado y el impacto de este tipo de celebraciones en el entorno artístico local. Amor y Fuego enfatizó que la cifra final incluye gastos ocultos que suelen pasar desapercibidos en este tipo de reuniones, como los derechos de autor y el grupo electrógeno.

Según lo expuesto por Amor y Fuego, Pamela Franco apostó por un despliegue que combinó gastronomía, música en vivo y una infraestructura sofisticada, en línea con las tendencias de eventos de alto perfil en la región.

La celebración de Pamela Franco se suma a la lista de fiestas de alto costo realizadas por personalidades del espectáculo en el país, consolidando una tendencia de inversión significativa en eventos privados.

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