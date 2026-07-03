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Leyla Chihuán explicó por qué voleibolistas peruanas se mantienen en la liga local y no emigran: “De diez, ocho tienen ofertas de fuera”

La exdeportista señaló que tiene conocimiento de los altos salarios que perciben las figuras del torneo doméstico, pero ratificó que salir del país es un paso necesario para crecer profesionalmente

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Leyla Chihuán ha vuelto a manifestarse acerca de por qué las voleibolistas peruanas en la actualidad optan por mantenerse en la Liga Peruana de Vóley y no salir al extranjero. Crédito: Movistar Deportes.

Durante los últimos años, la Liga Peruana de Vóley ha experimentado un crecimiento deportivo y económico que ha permitido retener a varias de las principales figuras nacionales. A diferencia de generaciones anteriores, cada vez son menos las voleibolistas peruanas que optan por continuar sus carreras en el extranjero. Jugadoras como Flavia Montes, Kiara Montes, Ysabella Sánchez y Brenda Lobatón, entre otras con condiciones para competir en ligas internacionales, han decidido permanecer en el torneo local.

Sobre este escenario se pronunció una voz autorizada como la de Leyla Chihuán. La histórica exvoleibolista, que desarrolló buena parte de su carrera profesional en Europa defendiendo las camisetas del Kalisz de Polonia, el Pallavolo de Italia y cuatro clubes de España, aseguró conocer de cerca la realidad económica que viven las principales jugadoras del campeonato peruano.

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“Si yo tuviera que jugar en la Liga Peruana de Vóley, yo creo que ningún club me podría pagar ahora mismo lo que yo ganaba fuera”, comentó inicialmente. Sin embargo, Chihuán reconoció que la realidad ha cambiado considerablemente respecto a su época y que hoy existen instituciones capaces de ofrecer salarios muy competitivos para evitar que sus principales figuras emigren.

Leyla Chihuán dio su postura sobre por qué las voleibolistas nacionales no emigran. Crédito: Captura Se Formaron Las Parejas.
Leyla Chihuán dio su postura sobre por qué las voleibolistas nacionales no emigran. Crédito: Captura Se Formaron Las Parejas.

“Pero aún así hay sueldos muy altos. Yo he hablado con muchas de ellas. Créeme que de diez, ocho tienen ofertas del extranjero”, reveló.

Pese a ello, la medallista sudamericana considera que el dinero no es el principal factor para tomar una decisión. Desde su perspectiva, muchas voleibolistas optan por quedarse en el Perú debido a la comodidad que representa competir cerca de su entorno y desenvolverse en un entorno conocido.

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“¿Por qué no se van? O porque están cómodas o porque no les interesa un proyecto más allá de...”, expresó, dejando entrever que el crecimiento deportivo debería pesar más que otros aspectos al momento de planificar una carrera profesional.

Para Chihuán, salir al extranjero representa una oportunidad invaluable para evolucionar como deportista. Ella misma vivió esa experiencia durante varios años en el voleibol europeo, donde tuvo que adaptarse a nuevas culturas, distintos estilos de juego y mayores niveles de exigencia, factores que considera fundamentales para potenciar el rendimiento de cualquier atleta.

El equipo blanquiazul hace historia al conseguir su tercer título consecutivo. Acompaña al equipo en la ceremonia de premiación, la vuelta olímpica y la celebración desbordante junto a sus fanáticos.

La opinión de Leyla Chihuán sobre los rechazos a la selección peruana

La excentral también se refirió a otro de los temas que ha generado debate en el vóley nacional: las ausencias de varias jugadoras convocadas por Antonio Rizola para integrar la selección peruana.

En las últimas semanas, un grupo de nueve voleibolistas, tanto del torneo local como del extranjero, decidió no aceptar el llamado del entrenador brasileño, situación que despertó cuestionamientos debido a que Perú afrontará en los próximos meses dos competencias de suma importancia: la Copa Sudamericana y el Campeonato Sudamericano.

Consultada sobre este escenario, Chihuán fue contundente al remarcar el compromiso que siempre sintió con la camiseta nacional. “Yo me volvería a poner la camiseta de la selección peruana. Yo le he dicho a Rizola”, comentó entre risas, dejando claro que, incluso después de su retiro, mantiene intacto el cariño por el equipo patrio.

Las 9 ausencias de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana y Campeonato Sudamericano 2026.
Las 9 ausencias de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana y Campeonato Sudamericano 2026.

No es un sacrificio, es un honor. Es un sentimiento y tienes que tomarlo como un privilegio. Entre tantos millones de peruanos, ser elegidos entre un grupo de 16 o 12 para representar y que estés ahí, es el esfuerzo y las ganas de querer ser importante, querer lucirte y que te vean a nivel internacional. Aquí ya te conocemos”, manifestó.

Con una extensa trayectoria dentro y fuera del país, Chihuán defendió la importancia de asumir nuevos retos tanto a nivel de clubes como en la selección nacional. En su opinión, competir en ligas extranjeras y vestir la camiseta peruana continúan siendo los caminos más efectivos para elevar el nivel individual de las jugadoras y contribuir al crecimiento del voleibol nacional.

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