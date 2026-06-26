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Egipto vs Irán EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Las selecciones africana y asiática afrontan un duelo decisivo por la última fecha de la fase de grupos. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo

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Horarios del partido: México (21:00 horas), Perú (22:00 horas), Colombia (22:00 horas), Ecuador (22:00 horas), Venezuela (23:00 horas), Chile (23:00 horas), Bolivia (23:00 horas), Paraguay (23:00 horas), Uruguay (00:00 horas), Argentina (00:00 horas) y España (05:00 horas del 27 de junio).

Canales de transmisión: Perú (DSports), Ecuador (DSports), Colombia (DSports), Venezuela (DSports), Chile (DSports), Uruguay (DSports), Argentina (DSports), Paraguay (Trece), Estados Unidos (FOX, Universo y TeleXitos) y México (ViX Premium).

09:57 hsHoy

¡Día de partido! Egipto e Irán se enfrentan este viernes en un duelo decisivo por un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con Bélgica y Nueva Zelanda enfrentándose en simultáneo, la definición del Grupo G promete mantenerse abierta hasta el pitazo final.

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Así está la tabla del Grupo G

A falta de la última jornada, Egipto lidera la zona con 4 puntos, seguido por Irán y Bélgica, ambos con 2 unidades, mientras que Nueva Zelanda cierra el grupo con 1 punto. Esto significa que las cuatro selecciones llegan con posibilidades matemáticas de clasificar, aunque el equipo africano es el único que depende exclusivamente de sí mismo para asegurar el primer lugar.

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¿Cómo llega Egipto?

La selección egipcia atraviesa uno de los mejores momentos de su historia mundialista. Luego de empatar 1-1 con Bélgica en el debut, consiguió la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo al imponerse 3-1 frente a Nueva Zelanda, un triunfo que llegó 92 años después de su estreno en la competición y que le permitió adueñarse del liderato del Grupo G.

Con cuatro puntos, los dirigidos por Hossam Hassan dependen de sí mismos para avanzar. Incluso un empate podría ser suficiente para terminar como líderes de la zona, por lo que no se descarta un planteamiento más conservador, apoyado en la experiencia de Mohamed Salah y la solidez defensiva mostrada durante el torneo.

Egipto logró la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo tras imponerse 3-1 sobre Nueva Zelanda la fecha anterior. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
Egipto logró la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo tras imponerse 3-1 sobre Nueva Zelanda la fecha anterior. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
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¿Cómo llega Irán?

Irán todavía no conoce la derrota en el Mundial 2026. El ‘Team Melli’ empató 2-2 frente a Nueva Zelanda y luego firmó un valioso 0-0 ante Bélgica, resultados que lo mantienen con opciones intactas de avanzar a los dieciseisavos de final.

El panorama es claro para el conjunto asiático: una victoria sobre Egipto le asegurará la clasificación y podría convertirlo en el líder del Grupo G. Esa necesidad obligará a los iraníes a asumir mayores riesgos frente a un rival que llega fortalecido anímicamente.

Irán busca su pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Lisi Niesner
Irán busca su pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Lisi Niesner
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Egipto vs Irán: posibles alineaciones

- Egipto: El Shenawy; Ramy Rabia, Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Emam Ashour, Hamdy Fathy; Ibrahim Adel, Mohamed Salah, Trezeguet; Omar Marmoush.

- Irán: Beiranvand; Ramin Rezaeian, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Saeid Ezatolahi, Rouzbeh Cheshmi, Alireza Jahanbakhsh; Mehdi Ghayedi, Mehdi Taremi, Mohammad Mohebi.

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Egipto vs Irán: canales TV del partido

La transmisión del encuentro estará disponible en gran parte de Sudamérica a través de DSports, señal exclusiva de DirecTV que cuenta con los derechos del Mundial 2026. Además, quienes prefieran seguir el compromiso por internet podrán hacerlo mediante DGO, plataforma de streaming que emitirá el partido en vivo para celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

En otros mercados, el choque entre Egipto e Irán también podrá verse mediante distintas cadenas internacionales con derechos de la Copa del Mundo, entre ellas FOX Sports, Telemundo Deportes, Paramount+ y DAZN, dependiendo del país de residencia del espectador.

Como es habitual, Infobae realizará una cobertura especial de este compromiso decisivo. En nuestra página web encontrarás el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, los goles, las principales incidencias y todas las reacciones que deje el duelo entre egipcios e iraníes, correspondiente a la última fecha del Grupo G.

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Egipto vs Irán: horario del partido

De acuerdo con la programación oficial del Mundial 2026, el encuentro entre Egipto e Irán se disputará este viernes 26 de junio desde las 22:00 horas de Perú. El escenario del compromiso será el Lumen Field de Seattle, donde ambas selecciones buscarán asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. A continuación, revisa los horarios del partido en los distintos países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 22:00 horas.
  • Bolivia, Venezuela y Chile: 23:00 horas.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 00:00 horas del sábado 27.
  • México: 21:00 horas.
  • España: 05:00 horas del sábado 27.
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Un duelo decisivo del Grupo G

La definición del Grupo G del Mundial 2026 promete ser una de las más atractivas de la fase de grupos. Egipto e Irán protagonizarán un duelo decisivo en el que ambos pondrán en juego gran parte de sus opciones de clasificar a los dieciseisavos de final, en una zona marcada por la paridad desde la primera jornada y que llega a su desenlace con todos los escenarios aún abiertos.

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