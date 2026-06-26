Egipto vs Irán EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Un duelo decisivo del Grupo G

La definición del Grupo G del Mundial 2026 promete ser una de las más atractivas de la fase de grupos. Egipto e Irán protagonizarán un duelo decisivo en el que ambos pondrán en juego gran parte de sus opciones de clasificar a los dieciseisavos de final, en una zona marcada por la paridad desde la primera jornada y que llega a su desenlace con todos los escenarios aún abiertos.