Deysi Araujo venderá su departamento tras polémica con sus vecinos y revela quién podría adquirirlo

Durante la entrevista, Deysi Araujo responsabilizó a Paloma de la Guaracha y a la 'Negrita Petróleo' por el alboroto que terminó generando la intervención en la piscina del condominio. Sin embargo, ambas rechazaron esa versión. Captura: Magaly TV La Firme/ ATV.

La reciente polémica que envolvió a Deysi Araujo y a los vecinos de su condominio parece haber marcado un antes y un después en su vida. Luego de convertirse en noticia por el incidente ocurrido en la piscina del edificio donde reside, la exvedette anunció una decisión que nadie esperaba: venderá su departamento ubicado en San Isidro y comenzará una nueva etapa lejos del inmueble donde, según contó, ha enfrentado constantes problemas.

El anuncio lo realizó este jueves 2 de julio durante una entrevista para Panamericana Televisión, donde explicó que la decisión ya está tomada y que incluso el departamento se encuentra oficialmente en venta. Lo que más llamó la atención fue que también reveló quién sería la inesperada persona interesada en adquirir la propiedad.

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Deysi Araujo tras ganar demanda a vecinos de San Isidro: “Voy a celebrar con Susy Díaz”. Captura: IG.

Deysi Araujo confirma que venderá su departamento en San Isidro tras la polémica con sus vecinos

Hace apenas unos días, Deysi Araujo acaparó titulares luego de organizar una reunión en la piscina del condominio junto a Susy Díaz, Paloma de la Guaracha, la ‘Negrita Petróleo’ y ‘Canelita Amoretti’. La celebración terminó generando molestias entre algunos residentes debido al ruido que, según denunciaron, se produjo en el lugar.

La situación escaló al punto de que las invitadas fueron retiradas del área común del edificio, episodio que rápidamente se viralizó y provocó todo tipo de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos.

Ahora, la exvedette confirmó que aquel conflicto terminó influyendo en una importante decisión personal. Frente a las cámaras, Deysi Araujo reveló que ya inició el proceso para vender su inmueble.

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“Sí, voy a vender mi departamento. Ya lo puse a la venta, así que para que esa gente se quede tranquila, porque viene de parte de un señor que hace tanto problema”, declaró.

Deysi Araujo tras ganar demanda a vecinos de San Isidro: “Voy a celebrar con Susy Díaz”. Captura: IG.

La exvedette asegura que busca una mejor zona y sueña con tener una casa propia

Aunque el conflicto con algunos vecinos fue el detonante de su decisión, Deysi Araujo explicó que también desea comenzar una nueva etapa y mejorar su calidad de vida.

Según comentó, su objetivo es mudarse a una zona que considere más tranquila y dejar atrás el departamento para cumplir uno de sus mayores anhelos: tener una casa propia.

Deysi Araujo posa feliz tras su triunfo legal por discriminación, destacando su cabellera roja y una imagen de su nueva propiedad, mientras celebra con amigas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La artista no brindó mayores detalles sobre el lugar al que piensa mudarse ni sobre el precio del inmueble, pero dejó claro que el proceso de venta ya empezó y espera concretarlo lo antes posible.

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El anuncio llamó la atención porque llega poco después del escándalo que protagonizó en las áreas comunes del edificio, hecho que, según ella, terminó desgastando la convivencia con algunos residentes.

Deysi Araujo responsabiliza a Paloma de la Guaracha y a la ‘Negrita Petróleo’ por el escándalo en la piscina

Durante la entrevista, la exvedette también volvió a pronunciarse sobre el incidente que terminó con la intervención en la piscina del condominio. Según explicó, quienes hicieron más ruido durante la reunión fueron Paloma de la Guaracha y la ‘Negrita Petróleo’, por lo que atribuyó a ellas gran parte de la polémica que se generó aquella tarde.

Sin embargo, ambas figuras no tardaron en responder y defendieron su comportamiento.

Paloma de la Guaracha y la ‘Negrita Petróleo’ responden tras las declaraciones de Deysi Araujo

Lejos de quedarse callada, Paloma de la Guaracha respondió con humor cuando fue consultada sobre las acusaciones.

Deysi Araujo venderá su departamento en San Isidro

“¿Para qué nos invitan si saben cómo somos?”, manifestó, dejando entrever que su personalidad extrovertida era conocida por todos los asistentes a la reunión. Por su parte, la ‘Negrita Petróleo’ también rechazó ser la responsable del conflicto y explicó que simplemente acudió a disfrutar de la invitación.

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“Una va a una piscina a divertirse, a tomarse unos tragos, a pasarla bien. Si va a invitarme a su casa a tenerme a escondidas, mejor que no me invite porque he gastado mi taxi”, expresó.

Sus declaraciones generaron diversas reacciones, pues dejaron en evidencia que las invitadas tienen una versión distinta de lo ocurrido en la piscina y no consideran haber actuado de manera inapropiada.

Pese a ello, la controversia terminó afectando a Deysi Araujo, quien ahora prefiere dejar atrás ese episodio y enfocarse en un nuevo comienzo.

¿Quién comprará el departamento de Deysi Araujo? La respuesta dejó a todos sorprendidos

Cuando parecía que la entrevista había terminado, Deysi Araujo sorprendió con una inesperada revelación. La exvedette aseguró que ya existe una persona interesada en comprar su departamento y decidió presentarla frente a las cámaras.

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“No saben quién lo va a comprar”, comentó mientras aparecía acompañada por la popular ‘Tía Lisuras’, personaje que recientemente ha ganado notoriedad por su parentesco con Paul Michael.

La presencia de la ‘Tía Lisuras’ tomó por sorpresa a los presentes, pues nadie imaginaba que sería ella quien estaría evaluando adquirir el inmueble ubicado en San Isidro.

Deysi Araujo recibió amenazas de extorsionadores y teme por su vida. (Foto: Captura de IG)

La ‘Tía Lisuras’ asegura que compraría el inmueble “al cash” y lanza una divertida advertencia

La popular figura no ocultó su interés por la propiedad y aseguró que, si el departamento cumple con sus expectativas, no tendría inconveniente en concretar la compra de inmediato. Incluso afirmó que está dispuesta a pagar el inmueble al contado.

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“Yo sí me meto a la piscina hasta con pijama”, comentó entre risas, haciendo alusión a la reciente polémica que protagonizó Deysi Araujo con sus vecinos.

Luego añadió que, si el departamento le agrada, lo compraría al cash, comentario que provocó la sorpresa de quienes presenciaban la entrevista.

Aunque todo transcurrió entre bromas y risas, las declaraciones dejaron abierta la posibilidad de que la ‘Tía Lisuras’ termine convirtiéndose en la nueva propietaria del inmueble.

Por ahora, Deysi Araujo no ha confirmado si ya recibió una oferta formal por el departamento ni cuándo espera cerrar la venta. Sin embargo, sí dejó claro que su decisión de abandonar San Isidro es definitiva y que desea iniciar una nueva etapa lejos de los conflictos que marcaron sus últimas semanas.

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Mientras tanto, la posibilidad de que la ‘Tía Lisuras’ se convierta en la nueva dueña de la vivienda añade un nuevo capítulo a esta historia que comenzó con una reunión entre amigas en la piscina de un condominio y terminó con la venta de uno de los bienes más importantes de la exvedette. Ahora solo queda esperar si la operación finalmente se concreta y si el exclusivo distrito de San Isidro recibe a una de las figuras más comentadas de la farándula peruana como nueva vecina.

Deysi Araujo denuncia a su expareja por filtración de video íntimo. (Foto: Captura de Panamericana TV)