Qué se celebra el 3 de julio en el Perú:  una memoria cívica entre la educación, la guerra y la integración regional

Desde una casa de estudios en Ayacucho hasta Wimbledon y la Amazonía, la fecha reúne episodios de guerra, cultura, deporte y política que ayudan a entender distintas etapas del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 3 de julio reúne diversos hechos históricos, políticos, culturales y deportivos en el Perú y el mundo. En 1677 se fundó la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, una de las más antiguas del país, clave en la formación del sur andino.

En 1828, Simón Bolívar declaró la guerra al Perú, dando inicio al conflicto grancolombo-peruano. En 1880, durante la Guerra del Pacífico, se produjo el hundimiento del transporte chileno “Loa” en el Callao.

En el siglo XX nacieron figuras como Miguel Rostaing, Clorinda Málaga, Gastón Pons Muzzo, Rafael Santa Cruz y Luz Salgado. En 1959, Alex Olmedo ganó Wimbledon.

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En 1978 se firmó el Tratado de Cooperación Amazónica. En 1985 murió el humorista Álex Valle. En 2008, la WWE realizó un histórico evento en Lima.

3 de julio de 1677 - fundación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho

La creación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga fortaleció la enseñanza superior en el Perú. Su legado académico sigue vigente tras siglos de historia y servicio educativo. (Andina)

La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga es una de las instituciones de educación superior más antiguas del Perú, fundada en el siglo XVII en Ayacucho.

A lo largo de su historia atravesó periodos de cierre y reapertura, consolidándose como un centro académico clave del sur andino. Su labor ha estado vinculada a la formación profesional, la investigación y el desarrollo regional.

Tras su reapertura en el siglo XX, se convirtió en una universidad pública de referencia, con diversas facultades y una activa vida estudiantil que contribuye al progreso educativo y social de la región ayacuchana del Perú actual.

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3 de julio de 1828 - Simón Bolívar declara la guerra al Perú e inicia el conflicto grancolombo-peruano

La declaración de guerra de la Gran Colombia al Perú abrió un enfrentamiento motivado por disputas territoriales y políticas, que concluyó un año después con un tratado de paz. (BNP)

El 3 de julio de 1828se recuerda la declaración de guerra de la Gran Colombia al Perú, conflicto originado por disputas territoriales, diferencias políticas y reclamos económicos tras la independencia.

Las tensiones entre ambos países crecieron luego del fin del régimen bolivariano en el Perú y Bolivia. La campaña incluyó enfrentamientos navales y terrestres, con victorias peruanas en el mar y reveses en tierra.

Tras varios meses de combates, las hostilidades concluyeron en 1829 con el Tratado Larrea-Gual. El acuerdo permitió al Perú conservar Tumbes, Jaén y Maynas, mientras renunció definitivamente a sus derechos sobre Guayaquil.

3 de julio de 1880 - hundimiento del transporte chileno “Loa” en el Callao durante la Guerra del Pacífico

Durante la Guerra del Pacífico, el transporte chileno "Loa" fue hundido frente al Callao tras una operación peruana basada en el engaño, dejando más de un centenar de bajas. (Grau.pe)

El 3 de julio de 1880, en plena Guerra del Pacífico, el transporte artillado chileno “Loa” fue hundido frente al Callao tras una operación explosiva planificada por fuerzas peruanas.

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Una embarcación camuflada con víveres ocultaba un artefacto explosivo diseñado para detonar durante su inspección. Al ser abordada por la tripulación chilena, el dispositivo estalló, provocando un hundimiento rápido del buque en pocos minutos.

El ataque causó la muerte de 118 tripulantes, incluido su comandante. El hecho se convirtió en uno de los episodios navales más recordados del conflicto, evidenciando el uso de tácticas de engaño en la guerra marítima de la época.

3 de julio de 1900 - nace Miguel Rostaing La Torre, histórico futbolista peruano de Alianza Lima

Figura de Alianza Lima y de la selección peruana, Miguel Rostaing La Torre construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los referentes del balompié nacional. (Revista Los Sports)

Miguel Rostaing La Torre nació el 3 de julio de 1900 en Lima y fue un futbolista peruano recordado por su extensa trayectoria en el club Alianza Lima.

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Se desempeñó principalmente como delantero y formó parte de una generación clave en los primeros años del fútbol profesional en el país. Jugó también en otros equipos como Atlético Chalaco y Deportivo Municipal, y fue internacional con la selección peruana en competencias sudamericanas.

Destacó por su aporte goleador y por integrar planteles campeones en varias temporadas, consolidándose como una figura importante del fútbol peruano de la primera mitad del siglo XX.

3 de julio de 1905 - Nace Clorinda Málaga, recordada primera dama del Perú y símbolo de elegancia

Reconocida por su elegancia y papel institucional, Clorinda Málaga acompañó al presidente Manuel Prado Ugarteche durante una etapa importante de la historia política peruana. (Robert L. Knudsen - U.S. National Archives and Records Administration)

Clorinda Málaga nació el 3 de julio de 1905 en Lima y años más tarde se convertiría en una de las figuras más conocidas de la sociedad peruana al contraer matrimonio con el presidente Manuel Prado Ugarteche.

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Entre 1958 y 1962 ejerció como primera dama del Perú, destacando por su presencia en actividades oficiales y representaciones diplomáticas dentro y fuera del país. Reconocida internacionalmente por su elegancia y distinción, acompañó a Prado en diversas visitas de

Estado durante un periodo clave de la política peruana. Su nombre quedó ligado a una de las etapas más recordadas de la vida social y política del siglo XX peruano.

3 de julio de 1922 - Nace Gastón Pons Muzzo, destacado químico y rector de San Marcos

Gastón Pons Muzzo dedicó su vida a la investigación y la docencia, ocupando importantes cargos en San Marcos y contribuyendo al desarrollo de la ciencia peruana. (Andina)

El 3 de julio de 1922 nació en Tacna Gastón Pons Muzzo, uno de los científicos peruanos más reconocidos del siglo XX. Formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dedicó su vida a la enseñanza, la investigación y la promoción de las ciencias químicas en el país.

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A lo largo de su trayectoria ocupó importantes cargos académicos, entre ellos el decanato de la Facultad de Química y el rectorado sanmarquino.

También presidió la Sociedad Química del Perú y contribuyó a la formación de numerosas generaciones de profesionales. Su legado permanece ligado al desarrollo científico y universitario peruano.

3 de julio de 1928 - nace Rafael Santa Cruz Gamarra, el torero afroperuano que brilló en Acho y Europa

Desde Acho hasta Europa, Rafael Santa Cruz Gamarra construyó una exitosa carrera taurina que lo convirtió en una de las grandes figuras del toreo peruano. (Familia Santa Cruz Gamarra)

Rafael Santa Cruz Gamarra nació el 3 de julio de 1928 en La Victoria, Lima, y se convirtió en uno de los toreros afroperuanos más importantes del siglo XX. Desde joven mostró afición por la tauromaquia, formándose en la plaza de Acho, donde destacó por su estilo valiente y su personalidad carismática.

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Ganó el prestigioso Escapulario de Oro y tomó la alternativa en 1949 en Perú, consolidando luego su carrera en España en 1952.

Recorrió plazas de América y Europa, donde fue reconocido por su técnica, arrojo y conexión con el público. Se retiró en 1962 y murió en 1991. Su figura permanece como símbolo del toreo peruano.

3 de julio de 1949 - nace Luz Salgado, periodista y política que presidió el Congreso del Perú

Con varias legislaturas en el Congreso y una amplia trayectoria pública, Luz Salgado se consolidó como una de las políticas más conocidas del Perú contemporáneo. (Andina)

Luz Salgado nació el 3 de julio de 1949 en Lima. Periodista de profesión, desarrolló una extensa trayectoria política vinculada al fujimorismo. Integró el Congreso Constituyente Democrático tras 1992 y posteriormente fue elegida congresista en cinco periodos legislativos.

En el año 2000 asumió de manera interina la presidencia del Congreso y volvió a ocupar ese cargo entre 2016 y 2017.

Además de su labor parlamentaria, desempeñó funciones en instituciones públicas relacionadas con el desarrollo social y la administración del Estado, consolidándose como una de las figuras políticas más reconocidas del Perú1 en las últimas décadas.

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3 de julio de 1959 - Alex Olmedo conquista Wimbledon y logra la mayor hazaña del tenis peruano

Alex Olmedo escribió una de las páginas más brillantes del deporte peruano al conquistar Wimbledon y convertirse en el primer sudamericano en lograr ese título. (AP)

El 3 de julio de 1959, el tenista peruano Alex Olmedo hizo historia al conquistar el torneo de Wimbledon tras vencer en la final al australiano Rod Laver.

Nacido en Arequipa, se convirtió en el primer sudamericano en ganar el prestigioso Grand Slam y fue reconocido como el mejor tenista amateur del mundo ese año.

Su brillante temporada también incluyó el título del Abierto de Australia y una destacada actuación en la Copa Davis. En 1987 ingresó al Salón Internacional de la Fama del Tenis, consolidando un legado que sigue inspirando al deporte peruano.

3 de julio de 1978 - se firma del Tratado de Cooperación Amazónica para el desarrollo sostenible de la Amazonía

Ocho países amazónicos firmaron el Tratado de Cooperación Amazónica para impulsar la conservación de la selva, la integración regional y el desarrollo sostenible. (Andina)

En un día como este se firmó en Brasilia el Tratado de Cooperación Amazónica entre ocho países de la cuenca amazónica: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

El acuerdo busca promover el desarrollo sostenible, la integración regional y la conservación de los recursos naturales de la Amazonía. Además, impulsa la investigación científica, el intercambio de información y el uso responsable de la biodiversidad.

Con el tiempo, se fortaleció con la creación de la OTCA en 1995, organismo encargado de coordinar acciones conjuntas para proteger la selva y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

3 de julio de 1985 - Fallece Álex Valle, ícono del humor peruano y maestro de la “santa paciencia”

Con su humor costumbrista y recordados personajes, Álex Valle se convirtió en una de las figuras más queridas del entretenimiento peruano antes de su muerte en 1985. (GEC)

El 3 de julio de 1985 falleció en Lima Álex Valle, uno de los humoristas más recordados de la televisión peruana. Conocido cariñosamente como “Mono” Valle, construyó una extensa trayectoria artística que abarcó el teatro, el circo, la radio y la televisión.

Alcanzó gran popularidad gracias a programas como El Tornillo y Risas y Salsa, donde inmortalizó personajes como el doctor Chantada y participó en el célebre sketch La santa paciencia.

Su talento para la comicidad costumbrista y su cercanía con el público lo convirtieron en una figura emblemática del entretenimiento peruano, dejando un legado que sigue siendo recordado por generaciones.

3 de julio de 2008 - WWE realiza histórico evento en Lima con Undertaker y superestrellas de Raw

El histórico evento de la WWE en Lima permitió a los fanáticos peruanos disfrutar en vivo de combates protagonizados por las grandes estrellas de Raw. (GLR)

En 2008 la WWE realizó un evento histórico en Lima cuando las superestrellas de RAW visitaron por primera vez el Perú, reuniendo a miles de fanáticos en el Estadio Nacional.

El espectáculo incluyó combates destacados como el enfrentamiento entre The Undertaker y Edge, uno de los más recordados por el público peruano.

La jornada marcó un hito para la lucha libre en el país, al acercar a grandes figuras internacionales a Sudamérica. El evento generó gran impacto mediático y consolidó el interés por la WWE en la región, dejando una huella importante en los aficionados peruanos de la lucha libre.