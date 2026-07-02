Resultados del Mundial 2026 HOY, 2 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Resultados de los partidos de hoy jueves 2 de julio del Mundial 2026. - Crédito: AFP

La penúltima jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 está en marcha. España abre fuegos midiéndose contra Austria, en un partido de altísimo ritmo, aunque lo mejor vendrá después cuando Cristiano y Modric se vean frente a frente en un Portugal vs Croacia que simboliza el fin de una era.

Resultados del Mundial 2026 hoy, jueves 2 de julio

- España vs Austria / 14:00 horas

- Portugal vs Croacia / 18:00 horas

- Suiza vs Argelia / 22:00 horas

España vs Austria (SoFi Stadium)

España comenzó su travesía mundialista con un inesperado y sonrojante empate sin goles contra la modesta Cabo Verde, que se aferró a las intervenciones de Vozinha, personaje de moda con un crecimiento exponencial de su imagen mediática en redes sociales, para arrancar su invicto en la gran cita. La recuperación llegó con un golpe de autoridad ante Arabia Saudí y se consolidó con un triunfo ajustado, pero bien trabajado, contra Uruguay.

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El recorrido de Austria, por su lado, ha sido más que positivo. A su vuelta a los Mundiales, se llevó por delante a Jordania en el debut y sacó un agónico empate contra Argelia que lo afirmó en la segunda plaza de su serie. El único lunar surgido fue la caída a manos de Argentina con un doblete de Leo Messi. Frente a la ‘roja’ se sabrá si tiene condiciones para mantenerse en carrera.

Marc Cucurella, abroquelado por Rodri, Dani Olmo y Pedro Porro. - Crédito: EFE

Portugal vs Croacia (BMO Field)

El lance ocupará el foco central de los 16avos de final por una poderosa razón: Cristiano Ronaldo y Luka Modric, históricos cuarentones con status de leyenda en el Real Madrid, lucharán con todas sus fuerzas para seguir la ruta establecida de Portugal y Croacia.

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Lamentablemente, una de las selecciones tendrá que abandonar la Copa del Mundo e irse a casa con los ánimos desplomados. Tras la emocionante contienda, la primera de eliminación directa a llevarse a cabo en Canadá, se habrá dado el final de una era en el fútbol.

Cristiano Ronaldo continúa liderando a Portugal. - Crédito: AP

Suiza vs Argelia (BC Place)

Suiza afronta el cruce tras mostrar regularidad: empató 1-1 ante Qatar, goleó 4-1 a Bosnia y venció 2-1 a Canadá. Ruben Vargas y Johan Manzambi atraviesan un gran momento, mientras que Breel Embolo busca consolidar el ataque.

Argelia inició con derrota ante Argentina (0-3), luego se recuperó superando 2-1 a Jordania y casi logra la clasificación directa tras un 3-3 vibrante frente a Austria. Los helvéticos parten como favoritos para avanzar a octavos, aunque el empuje argelino y su reciente reacción anticipan un duelo de estilos entre solidez y coraje.

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Riyad Mahrez reavivó las esperanzas de Argelia en la Copa del Mundo 2026. - Crédito: AFP

Partidos y horarios del jueves 2 de julio

España vs Austria se juega a las 14:00 horas. El lance es por los dieciseisavos de final y se disputa en el SoFi Stadium, Estados Unidos.

Portugal vs Croacia se juega a las 18:00 horas. El partido es por los dieciseisavos de final y se realiza en el BMO Field, Toronto.

Suiza vs Argelia se juega a las 22:00 horas. El duelo corresponde a los dieciseisavos de final y se juega en el BC Place, Vancouver.

Dónde ver los partidos: canales y plataformas por país

En Argentina transmiten DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+.

En España transmiten DAZN, Movistar+ y RTVE: La 1.

En Uruguay transmiten Canal 5, DSports y Disney+.

En Chile transmiten Chilevisión, DSports y Disney+.

En Ecuador transmiten DSports y Teleamazonas (en diferido).

En Colombia transmiten Caracol TV, RCN, DSports y Win Sports.

En Perú transmite DSports.

En Paraguay transmiten Unicanal, GEN, Trece, Popu TV y VS Sports.

En Venezuela transmiten DSports y Televen.

En México transmiten TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium.

En Estados Unidos transmiten FOX, Telemundo y Peacock.