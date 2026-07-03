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A qué hora juega Colombia vs Ghana HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Los ‘cafeteros’ chocarán con la escuadra africana en busca de su pase a los octavos de final, en Kansas City. Conoce los horarios del decisivo encuentro

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A qué hora juega Colombia vs Ghana por el Mundial 2026. (FCF)
A qué hora juega Colombia vs Ghana por el Mundial 2026. (FCF)

Hoy, viernes 3 de julio, el encuentro entre Colombia y Ghana definirá a uno de los últimos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026. El partido corresponde a la ronda de dieciseisavos de final, donde cada seleccionado juega su última carta para continuar en la competencia.

El equipo colombiano accedió a esta instancia como primero del Grupo K, luego de una fase de grupos en la que mostró solidez y regularidad. Por su parte, la selección africana aseguró su pase al terminar entre los mejores terceros, demostrando capacidad de reacción en partidos complejos.

A qué hora juega Colombia vs Ghana por dieciseisavos del Mundial 2026

El enfrentamiento entre Colombia y Ghana está programado para hoy, viernes 3 de julio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, un escenario con capacidad para 76.416 espectadores. Este estadio, conocido por su ambiente vibrante, será testigo de un duelo determinante para ambas selecciones.

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El horario de inicio varía según el país: en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá el partido comenzará a las 20:30 horas; en Bolivia y Venezuela a las 21:30 horas; mientras que en Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay el inicio será a las 22:30 horas.

A qué hora juega Colombia vs Ghana por el Mundial 2026. (ESPN)
A qué hora juega Colombia vs Ghana por el Mundial 2026. (ESPN)

Canal TV de Colombia vs Ghana por dieciseisavos del Mundial 2026

El duelo entre Colombia y Ghana podrá verse en exclusiva por DirecTV, que mantiene los derechos de transmisión del Mundial 2026. Tanto la señal tradicional de televisión paga como la plataforma digital DGO ofrecerán el partido en vivo, permitiendo el acceso desde celulares, tabletas y computadoras.

En Perú, la opción de televisión abierta estará a cargo de América TV, que transmitirá el encuentro en los canales 4 y 704 HD. Además, quienes prefieran la modalidad digital podrán seguir el partido a través de América TVGO, compatible con distintos dispositivos y diseñada para quienes buscan flexibilidad.

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Por su parte, Infobae Perú brindará una cobertura integral desde su sitio web. Los aficionados encontrarán allí la previa, el minuto a minuto, los goles, las jugadas más destacadas, declaraciones de los protagonistas y las principales reacciones tras el cierre del enfrentamiento. Así, quienes sigan el partido tendrán múltiples alternativas para no perderse ningún detalle del decisivo choque.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Así llegan Colombia y Ghana al choque

Colombia cerró la fase de grupos como líder invicta del Grupo K, sumando siete puntos tras dos victorias ante Uzbekistán y República Democrática del Congo en territorio mexicano, y un empate sin goles frente a Portugal en Miami. Ese último resultado, conseguido ante uno de los favoritos del torneo, permitió que el equipo cafetero enfrente en dieciseisavos a uno de los mejores terceros.

El desempeño colectivo de los ‘colochos’ frente los portugueses fue destacado, especialmente en la presión y en las transiciones rápidas. Si bien no consiguió marcar, mostró solidez táctica y generó las mejores sensaciones desde el inicio del certamen.

Mundial 2026 - Colombia 0 - Portugal 0 - ES

Ahora, el cuadro sudamericano se enfrentará a un nuevo desafío contra Ghana, otro seleccionado africano que avanzó a esta fase con cuatro puntos. Ghana igualó en su grupo con Inglaterra, venció a Panamá en el tiempo agregado y sufrió una derrota ante Croacia en el cierre de la ronda.

El equipo africano está dirigido por Carlos Queiroz, quien fuera seleccionador de Colombia en 2020. Esa coincidencia le suma un condimento especial al cruce, ya que el entrenador conoce de cerca a varios jugadores del conjunto cafetero.

Mundial 2026 - Croacia 2 - Ghana 1 - ES

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