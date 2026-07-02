Qué necesita Alianza Lima para clasificar a la final tras triunfo frente Universitario por la Liga Femenina 2026

La definición del primer finalista del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 estará marcada por la ventaja que logró Alianza Lima en el partido de ida. Las ‘blanquiazules’ llegarán a la vuelta con medio pase en el bolsillo y deberá concretarlo este sábado 4 de julio en el estadio Monumenta.
Universitario de Deportes afronta el desafío con la obligación de revertir la serie ante su público, consciente de que cualquier margen de error podría dejarla fuera de la lucha por el título nacional. La presión recae sobre el conjunto crema, que necesita imponerse para mantener sus aspiraciones.
¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a la final de la Liga Femenina 2026?
El equipo de José Letelier celebró triunfo por 1-0 frente Universitario de Deportes en la primera semifinal que se jugó en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, el pasado sábado 27 de julio. Nisa Marquínez fue la heroína de las ‘blanquiazules’ tras anotar el único gol del clásico que terminó dándole una ventaja importante en la llave. Y en la vuelta, el cuadro victoriano deberá cerrar su clasificación en Ate.
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- Si Alianza Lima le gana a Universitario: este escenario le dará el pase a la final a las ‘blanquiazules’ del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Este objetivo se podrá alcanzar gracias al triunfo que sacó en la ida.
- Si Alianza Lima empata con Universitario: el resultado de igualdad también beneficiará a las ‘íntimas’ y terminará dándole la clasificación a la final rumbo al primer título del campeonato. Y se medirá con el ganador del Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas.
- Si Alianza Lima pierde con Universitario: este panorama sería el peor para las victorianas porque tendrá que definir la serie por tanda de penales. El finalista se determinará por la suerte de los doce pasos, teniendo ambos equipos las mismas chances de mantenerse en carrera.
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¿Cómo se vivió la primera semifinal de la Liga Femenina 2026?
Alianza Lima tomó la delantera en el clásico femenino al imponerse 1-0 ante Universitario de Deportes en la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Con este resultado, las blanquiazules llegan al partido de vuelta con una ventaja mínima, pero fundamental en una serie tan pareja.
El único gol del encuentro fue obra de Nisa Marquínez, quien aprovechó una jugada nacida desde un tiro de esquina. Tras varios rebotes en el área, la colombiana encontró la pelota suelta y definió con potencia, desatando la celebración de las bicampeonas y sosteniendo la ilusión de su equipo en la serie.
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Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026
El clásico femenino entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la Liga Femenina 2026 contará con transmisión en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta opción digital permitirá a los aficionados seguir el encuentro desde cualquier lugar, sin limitaciones geográficas ni costos asociados.
Bicolor+ no solo transmitirá este partido, sino que también ofrecerá la cobertura completa de todas las semifinales del torneo. De este modo, los seguidores de la Liga Femenina podrán ver cada uno de los encuentros y mantenerse informados en tiempo real mediante un acceso sencillo y gratuito en internet.
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Adicionalmente, Infobae Perú brindará una cobertura detallada en su sitio web. Los lectores encontrarán la previa, el minuto a minuto, los goles, las incidencias más relevantes y todos los detalles de la primera semifinal, asegurando que nadie se pierda lo más destacado del clásico femenino.
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