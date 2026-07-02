UNSA elige rector y vicerrectores este viernes 3 de julio: más de 33 mil electores votarán en jornada presencial con cinco listas

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. (Foto:UNSA)

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) se prepara para una jornada electoral decisiva este viernes 3 de julio, en la que se elegirá a las nuevas autoridades universitarias para el periodo 2026-2031. La comunidad agustina acudirá a las urnas para definir al próximo rector y a los vicerrectores académico y de investigación, en un proceso organizado por el Comité Electoral Universitario.

En total, 33 mil 841 electores forman parte del padrón definitivo, integrado por docentes ordinarios y estudiantes de pregrado, posgrado y segunda especialidad. La votación será presencial y se desarrollará en distintos locales habilitados dentro del campus y en filiales, bajo estrictas medidas de control y seguridad.

PUBLICIDAD

El proceso electoral se da en un contexto de alta expectativa institucional, con cinco listas en competencia que han presentado propuestas centradas en la modernización académica, la transparencia administrativa y el fortalecimiento de la investigación. El resultado definirá el rumbo de la UNSA durante los próximos cinco años.

Vista panorámica del área de Sociales, pabellones de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la UNSA. (Carlos Zanabria Angulo)

Horario, sedes y desarrollo de la votación en la UNSA este viernes

La votación se realizará este viernes 3 de julio entre las 09:00 a.m. y las 03:00 p.m., en las facultades del área de Ingenierías, además de las filiales de Camaná, El Pedregal y Mollendo. En Arequipa, se habilitarán los accesos por la avenida Independencia, avenida Venezuela y calle Paucarpata para el ingreso de los votantes.

PUBLICIDAD

Se han previsto 130 mesas de sufragio, cada una integrada por tres miembros titulares (presidente, secretario y vocal) y seis suplentes, quienes deberán presentarse desde las 08:00 a.m. para la instalación formal de la mesa. El DNI físico será el único documento válido para emitir el voto.

Con el objetivo de garantizar el desarrollo del proceso electoral, se ha dispuesto la suspensión de clases y actividades académicas en las áreas de ciencias sociales, biomédicas e ingenierías, así como en las filiales. Además, las labores académicas del 2 de julio pasaron a modalidad virtual como medida preventiva.

La UNSA invita a los jóvenes arequipeños a embarcarse en su viaje académico con el anuncio del proceso de inscripción para el esperado examen de admisión. (Andina)

Listas presentadas

Cinco agrupaciones participan en la contienda electoral, presentando propuestas enfocadas en gestión institucional, modernización académica y bienestar universitario.

Colectivo por la Transformación de la UNSA: propone una “Universidad Viva”, con énfasis en meritocracia docente, investigación, transformación digital e infraestructura moderna.

UNSA 2026: plantea transparencia, lucha contra la corrupción, acreditación de programas, internacionalización y fortalecimiento del bienestar estudiantil.

Unidos al Bicentenario: impulsa el proyecto “UNSA Digital”, mejoras en gestión administrativa, comedor universitario, investigación y emprendimiento.

Sentimiento Agustino: enfoca su propuesta en el fortalecimiento del posgrado, convenios internacionales, digitalización y beneficios para estudiantes.

Renovación Agustina: prioriza transparencia, modernización de infraestructura, rendición de cuentas y fortalecimiento del bienestar estudiantil y docente.

Prohibiciones y disposiciones previas a la jornada electoral en la UNSA

Las autoridades han establecido que toda propaganda electoral deberá ser retirada del campus a más tardar el miércoles 1 de julio a las 13:00 horas. Desde ese momento queda prohibida cualquier difusión de material proselitista, tanto físico como digital.

PUBLICIDAD

Asimismo, se ha reiterado que los electores deberán acudir con DNI en físico y que está prohibido el ingreso de vehículos a los locales de votación. También se restringe el uso de dispositivos electrónicos durante el sufragio, así como la toma de fotografías o grabaciones en el proceso de votación.

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) publica el comunicado con detalles para la elección de rector y vicerrectores, a realizarse el 3 de julio de 2026. (UNSA)

Sanciones y multas durante las elecciones en la UNSA

El incumplimiento de las normas electorales conlleva sanciones económicas. En el caso de docentes, la multa por no votar equivale al 5% de una UIT (S/ 275), mientras que por no cumplir como miembro de mesa asciende al 10% de una UIT (S/ 550).

Para estudiantes de posgrado, la multa por inasistencia al voto es del 2% de una UIT (S/ 110), y para pregrado del 1% (S/ 55). Además, quienes incumplan la función de miembro de mesa también serán sancionados económicamente según lo establecido por el reglamento electoral.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones en la UNSA?

El proceso de escrutinio se realizará una vez culminada la jornada electoral. De acuerdo con el cronograma oficial, los resultados serán anunciados el mismo viernes 3 de julio por el Comité Electoral Universitario.

Posteriormente, se desarrollarán las etapas de consolidación y validación de actas, en un proceso que busca garantizar la transparencia y legitimidad de los comicios en la UNSA, en Arequipa.