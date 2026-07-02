Fabio Bravo tiene nueve años, nació en Venezuela, vive en Lima y acaba de ser campeón mundial de matemáticas en Singapur por Perú

El joven Fabio Bravo, de apenas nueve años, logró consagrarse campeón mundial en las Olimpiadas de Matemáticas Copérnicus realizadas en Singapur, representando a Perú. El logro fue informado por Infobae, que detalló la historia del niño nacido en Venezuela y residente en Lima desde hace ocho años, quien además acumula una destacada trayectoria en la natación.
El pequeño se mostró orgulloso de su victoria internacional. “Fue increíble. Singapur es un país pequeño, pero muy tecnológico, muy bonito. Las personas son increíbles y fue bastante divertido”, relató el joven en diálogo con RPP. En la entrevista afirmó: “Estoy muy bien de poder estar en este programa. Soy Fabio. Tengo 9 años”.
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El interés de Fabio Bravo por las matemáticas surgió a los cuatro años, motivado por la curiosidad y el juego. Según narró en el programa, “desde los 4 años yo tomé las matemáticas, no como algo para aprender, sino que como un juego”. A los cinco años ya resolvía multiplicaciones y pronto se animó con operaciones complejas.
La aptitud del niño para la resolución de problemas sorprendió a los propios conductores del programa radial. “Si a triángulo Y, no, si X triángulo y es igual a X² - Y² / X - Y, ¿cuánto sería? 63 triángulo 37 / 19 triángulo 6”, planteó en vivo, mostrando el tipo de ejercicio que domina. La reacción de los presentadores fue inmediata: “Ya, Fabio, olvídate. Yo ya jalé, ya repetí de año”.
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La primera experiencia internacional de Bravo ocurrió en Nueva York, donde participó en un certamen anterior. “Un mentor mío que se llama Ael, también es venezolano, me había dicho que podría competir en Copérnicus. Me inscribí solo para tener experiencia y todo, pero en medio de una competencia de natación, mis padres se dieron cuenta de que clasifiqué y ahí empezó todo”, recordó Fabio en la entrevista recogida por Infobae.
La rutina de un campeón entre la natación y el estudio
Además de su desempeño en matemáticas, Fabio Bravo es un exponente destacado en la natación peruana. El propio niño explicó que entrena entre dos y tres horas diarias, sumando calentamiento y práctica. “Casi tres, contando calentamiento y todo”, detalló. El tiempo dedicado al estudio de matemáticas es más reducido, pero constante: “En matemáticas ahí de estudio de vez en cuando, como una hora”.
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En cuanto a la exigencia familiar, Bravo aseguró que la motivación nace de él mismo. “No, más bien yo soy el que los levanta a las 6, que me lleven a las 5:30 de la mañana para entrenar”, afirmó al ser consultado sobre el papel de sus padres.
En el ámbito deportivo, la progresión de Bravo ha sido notable. El año pasado obtuvo 27 medallas de oro, cifra que ahora se incrementó a 85 preseas, de acuerdo a lo señalado por el propio niño: “Eso fue el año pasado, ahora tengo 85”.
El niño también reveló que, además de sus logros recientes, ya tiene nuevos retos en agenda. En las próximas jornadas, competirá en el campeonato nacional de natación en Perú. “En dos días tengo el Nacional”, adelantó antes de despedirse y agradecer a quienes lo apoyan: “Saludos a mis compañeros, todas las personas que me han apoyado, mis patrocinadores por llevarme a donde estoy ahora y muchas gracias a todos los que me están viendo ahora”.
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