Ángel Comizzo lamentó el rumbo que tomó la carrera de Jean Deza: “La indisciplina lo privó de alcanzar el fútbol internacional”

Ángel Comizzo lamentó cómo se dio la carrera de Jean Deza - Crédito: Liga 1.

Jean Deza, extremo izquierdo peruano de 32 años, fue señalado por el técnico argentino Ángel Comizzo como “un desperdicio del fútbol” debido a la brecha entre su capacidad natural y los repetidos problemas fuera de la cancha.

Durante una entrevista en el programa Modo fútbol de Linkeados, Comizzo recordó que Deza sobresalió por su destreza desde joven, pero consideró que las dificultades disciplinarias impidieron su consolidación fuera del país.

El entrenador, que dirigió a Universitario y lo vio brillar en UTC junto a Franco Navarro, manifestó que pocos jugadores poseen un “don innato” como el de Deza, pero que las elecciones personales terminaron por frenar una carrera que prometía llegar lejos.

El paso de Jean Deza por el fútbol internacional y su regreso a Perú

Jean Deza tuvo un breve recorrido en Europa con Montpellier, pero regresó a Perú sin consolidarse pese a su talento. (Andina)

Deza inició su formación futbolística en la Academia Cantolao del Callao, antes de debutar profesionalmente en la Superliga de Eslovaquia y luego pasar, en calidad de préstamo, al Montpellier de Francia. Su retorno a Perú se dio en 2015, cuando se incorporó a Alianza Lima tras una corta estadía en Bulgaria.

Según el programa Modo fútbol, la segunda etapa de Deza en el campeonato peruano no volvió a abrirle las puertas de ligas extranjeras, pese a las expectativas iniciales generadas por sus actuaciones en Europa. Montpellier fue el club europeo más relevante en su carrera, aunque no logró consolidarse como titular indiscutible.

En palabras de Ángel Comizzo, una posible llegada de Jean Deza a Universitario estuvo acompañada de la esperanza de que su talento pudiera ser canalizado en beneficio del equipo, pero la reincidencia en episodios fuera de los estándares disciplinarios mermó sus posibilidades de crecimiento. El entrenador recordó que “yo lo he visto hacer cosas en el campo que son solamente para los elegidos”, una apreciación que refuerza la percepción de que el futbolista tenía condiciones técnicas superiores.

La etapa junto a Franco Navarro

El ciclo de Jean Deza en UTC destacó por su rendimiento, pero la indisciplina volvió a marcar su carrera. (Facebook / Liga 1)

El paso de Deza por UTC de Cajamarca, donde compartió equipo con el técnico Franco Navarro, fue señalado por Comizzo como “un año sensacional”. De acuerdo con el ex entrenador de Universitario, esa temporada representó el punto más alto en el rendimiento del delantero, quien mostró un nivel competitivo capaz de despertar el interés internacional. Sin embargo, para Comizzo, las decisiones personales fuera del campo marcaron un quiebre irreversible en la carrera de Deza.

El técnico argentino subrayó: “Son jugadores que tienen un don, pero después cometen errores de disciplina que arruinan sus carreras futbolísticas”. Este tipo de comportamientos, según Comizzo, desafían incluso la labor de los entrenadores que buscan reconducir a futbolistas talentosos. “Ponen en duda a los entrenadores si van a mejorar, por más promesa que te hagan”, remarcó, agregando que “es muy difícil que vuelva a ser disciplinados” una vez que cierta conducta se repite.

La indisciplina como obstáculo y el potencial no concretado

El talento de Jean Deza no se tradujo en éxito internacional, según Ángel Comizzo, por problemas fuera del campo. (Facebook / Liga 1)

Jean Deza vistió las camisetas de clubes como San Martín, Alianza Lima y UTC, pero fue durante su etapa junto a Franco Navarro en Cajamarca donde su rendimiento alcanzó el máximo nivel registrado. Comizzo sostuvo que el delantero nacido en el Callao tenía el potencial para alcanzar una mayor proyección internacional, pero “sus malas decisiones hicieron que no logre tener el salto internacional al que estaba destinado”.

Las dificultades extradeportivas fueron señaladas como la principal barrera que impidió a Deza consolidarse en ligas de mayor exigencia. El programa Modo fútbol enfatizó que, pese a las oportunidades en el extranjero y el respaldo de entrenadores con trayectoria, el delantero no logró aprovechar el momento clave para dar el salto definitivo.

Para Comizzo, este caso ejemplifica una realidad frecuente en el fútbol sudamericano: la indisciplina puede neutralizar el talento, afectando tanto el desarrollo individual como las oportunidades de los equipos que apuestan por figuras prometedoras.