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Más de 20 turistas quedan varados por intensa nevada en ruta a Santa Teresa, circuito que no cuenta con autorización de Gercetur Cusco

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco confirmó que no realizó una visita técnica para validar el circuito. La municipalidad distrital deberá evaluar las condiciones de seguridad y una eventual suspensión del tránsito turístico

Más de 20 turistas quedaron varados durante el último fin de semana debido a la intensa nevada registrada en el Abra Mariano Llamoca. Composición: Infobae
Más de 20 turistas quedaron varados durante el último fin de semana debido a la intensa nevada registrada en el Abra Mariano Llamoca. Composición: Infobae
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Una intensa nevada afectó durante los últimos días el paso por el Abra Mariano Llamoca, punto de la ruta Choquequirao-Yanama-Santa Teresa situado a 4,643 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, Cusco. El fenómeno provocó dificultades para turistas y vehículos que utilizaban este trayecto.

Más de veinte visitantes quedaron varados durante el último fin de semana luego de recorrer el parque arqueológico de Choquequirao y continuar su viaje hacia Santa Teresa. La presencia de nieve cubrió parte de la vía y complicó el tránsito por uno de los sectores de mayor altitud del recorrido.

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El caso generó preocupación debido a que la ruta turística no cuenta con autorización de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco. Tampoco dispone de un plan de contingencia validado para responder ante situaciones asociadas con las condiciones climáticas del sector.

Rosendo Baca Palomino, titular de la Gercetur Cusco, confirmó a la Agencia Andina que la entidad regional no realizó una visita técnica para validar el circuito. “Esta ruta no está autorizada, no hemos tenido una visita técnica”, declaró el funcionario.

Gercetur pide evaluar las condiciones de seguridad

Baca Palomino señaló que la situación requiere una evaluación en el lugar antes de definir las condiciones para el tránsito turístico. Según explicó, la revisión debería contar con especialistas de la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS) de Cusco, la Dirección de Cultura, la Gerencia de Recursos Naturales y la propia Gercetur.

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El funcionario indicó que la presencia de turistas afectados motivó una comunicación con la municipalidad distrital para que adopte las acciones correspondientes. La evaluación propuesta busca determinar las condiciones de seguridad existentes en el tramo que atraviesa el Abra Mariano Llamoca.

“Por encima del tema comercial está la seguridad de nuestros visitantes. En el momento que se dieron los incidentes habían alrededor de 20 turistas en un grupo, a la fecha entendemos que ya han salido y la ruta está operativa en este momento”, manifestó Baca Palomino.

Municipio debe validar el circuito turístico

El punto afectado se encuentra a 4.643 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, Cusco. Andina
El punto afectado se encuentra a 4.643 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, Cusco. Andina

La Gercetur Cusco también señaló que desde abril existe una solicitud para revisar técnicamente esta ruta. El funcionario explicó que la entidad regional convocó al municipio y trasladó la preocupación para que dicha autoridad presente la validación correspondiente.

“Nosotros no hemos hecho la elaboración técnica de esta ruta, desde abril estamos tras de esto, hemos convocado al municipio, se ha trasladado la preocupación para que ellos presenten la validación de la ruta”, expresó Baca Palomino.

La falta de autorización regional implica que el circuito todavía requiere una revisión formal de sus condiciones antes de contar con respaldo técnico para su uso turístico. La decisión sobre una eventual suspensión del tránsito de visitantes corresponde a la municipalidad distrital, según precisó el titular de la Gercetur.

La precipitación sólida no provocó daños personales entre los turistas que quedaron varados, pero sí generó dificultades para algunos transportistas que utilizan el tramo carretero. Varios vehículos no pudieron superar la cobertura de nieve presente en el Abra Mariano Llamoca.

El sector afectado forma parte de una ruta que combina desplazamientos por zonas altoandinas y áreas próximas a la Amazonía cusqueña. Su recorrido permite conectar Choquequirao con Yanama y Santa Teresa mediante un trayecto utilizado por visitantes después de conocer el complejo arqueológico.

La ruta también forma parte de alternativas para quienes buscan llegar hacia Machu Picchu por el sector amazónico. Desde Santa Teresa, algunos viajeros continúan hacia Hidroeléctrica y luego prosiguen hacia Machu Picchu. Otro recorrido permite trasladarse por Santa Teresa y Santa María para acceder a la vía nacional Quillabamba-Cusco.

Responsabilidades ante nuevos incidentes

La nieve también dificultó el paso de vehículos que circulaban por la zona. Andina
La nieve también dificultó el paso de vehículos que circulaban por la zona. Andina

Baca Palomino también se refirió a las responsabilidades que podrían surgir ante un nuevo incidente en el circuito. Según el titular de la Gercetur, la situación involucraría a distintas partes si el tránsito turístico continúa sin una validación técnica de la ruta.

“El gobierno local, los operadores en turismo que están transitando y las agencias asumen absolutamente la responsabilidad”, afirmó el funcionario al referirse a un eventual incidente.

La autoridad regional sostuvo que la seguridad debe ser el criterio principal para determinar la continuidad del tránsito de visitantes. En ese contexto, la municipalidad distrital debe evaluar si corresponde suspender temporalmente el paso de turistas por el sector afectado por la nieve.

La ruta Choquequirao-Yanama-Santa Teresa permanece bajo observación debido a las condiciones registradas en el Abra Mariano Llamoca y a la falta de una autorización emitida por la Gercetur Cusco.

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