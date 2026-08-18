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Lluvias en Lima: DRELM confirma retorno a clases presenciales este 18 de agosto, pero 10 colegios seguirán con clases remotas

Diez instituciones educativas continuarán con clases en modalidad remota hasta el lunes 24 de agosto mientras avanzan las labores de limpieza, desinfección, fumigación y reparación

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana dispuso que las instituciones educativas ubicadas en zonas afectadas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores desarrollen sus clases de manera virtual este lunes 17 de agosto. Facebook.
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La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó una nueva disposición frente a las consecuencias que dejaron las intensas lluvias y aniegos registrados en varios distritos de Lima Sur. A través del Comunicado N.° 06-2026 DRELM, emitido este lunes 17 de agosto, la entidad confirmó que los colegios de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Pachacámac retomarán las actividades presenciales este martes 18 de agosto, aunque estableció una excepción para las instituciones educativas que todavía presentan daños y necesitan trabajos de recuperación.

La decisión busca permitir el retorno progresivo de los estudiantes a sus aulas sin poner en riesgo su integridad. Por ello, mientras la mayoría de locales escolares volverá a recibir a la comunidad educativa, 10 colegios permanecerán temporalmente en modalidad remota hasta el lunes 24 de agosto.

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La medida se produce después de las afectaciones ocasionadas por las lluvias y aniegos registrados en diferentes zonas de Lima Sur, que generaron problemas en infraestructura, accesos, cercos perimétricos y condiciones de salubridad de determinados centros educativos. La DRELM explicó que la recuperación de las instituciones con mayores daños se convirtió en una prioridad inmediata para garantizar que el retorno a las aulas se realice en condiciones adecuadas.

Clases en Lima: DRELM mantiene suspensión presencial en 10 colegios afectados por lluvias y aniegos. Captura: Ministerio de Educación.
Clases en Lima: DRELM mantiene suspensión presencial en 10 colegios afectados por lluvias y aniegos. Captura: Ministerio de Educación.

¿Habrá clases presenciales este 18 de agosto en Lima? DRELM aclara la situación

De acuerdo con el comunicado oficial, sí habrá clases presenciales este martes 18 de agosto en los colegios de los cuatro distritos comprendidos en la medida, siempre que estos no formen parte de las instituciones educativas que aún presentan afectaciones.

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La DRELM precisó que los colegios retomarán sus actividades presenciales de manera general, pero que las instituciones que necesitan trabajos de recuperación continuarán con la enseñanza a distancia durante esta semana.

Esta precisión resulta especialmente importante para las familias de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Pachacámac, debido a que no todos los colegios de estos distritos tendrán la misma modalidad de atención.

La entidad educativa explicó que la decisión responde a una evaluación de las condiciones particulares de cada local escolar. De esta manera, el retorno no se aplicará de manera uniforme a aquellos colegios que todavía tengan problemas derivados de las lluvias.

Según la DRELM, en las instituciones más afectadas se realizan o se realizarán trabajos de limpieza, desinfección, fumigación, recuperación de materiales educativos y reparaciones, de acuerdo con la evaluación técnica correspondiente.

Calle mojada con un poste de luz caído y cables en el suelo, edificios a los lados, personas observando y un camión de servicio eléctrico
Los cables caídos en la vía pública deben tratarse como si tuvieran electricidad y reportarse a la empresa eléctrica o al organismo supervisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos 10 colegios seguirán con clases remotas hasta el 24 de agosto

La DRELM estableció que 10 instituciones educativas continuarán con clases en modalidad remota hasta el lunes 24 de agosto. La lista está distribuida entre Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Pachacámac.

En Villa María del Triunfo (VMT) se encuentran cinco colegios afectados: IE Mariscal Eloy Gaspar Ureta, IE 6032 Almirante Miguel Grau Seminario, IE 6024, IE Manuel Casalino Grieve e IE 7045 San José Obrero.

Estas instituciones forman parte del grupo que requiere acciones de recuperación antes de retomar completamente las actividades presenciales.

En Villa El Salvador (VES) continuará en modalidad remota la IE 7092 Juan Pablo II, debido a afectaciones en las vías de acceso y riesgo perimétrico. En este caso, las condiciones alrededor del colegio representan una dificultad para garantizar un retorno seguro de los estudiantes.

En San Juan de Miraflores (SJM) aparecen dos instituciones: IE Semillitas de Amor y IE 7221. En esta última se reportaron afectaciones en el cerco perimétrico, situación que forma parte de los motivos para mantener temporalmente las clases a distancia.

Finalmente, en Pachacámac se encuentran la IE 7239 Santísimo Salvador y la IE 6028 Juan Velasco Alvarado. Esta última presenta dificultades de acceso por inundación, por lo que sus estudiantes continuarán con la modalidad remota mientras se trabaja en la recuperación de las condiciones necesarias para el retorno.

El Senamhi informó que la estación Villa María registró aproximadamente 4.2 milímetros de lluvia entre las 2:00 y 7:00 p. m., además de un descenso progresivo de la temperatura. Facebook.

¿Por qué estos colegios no volverán a las aulas todavía?

La DRELM señaló que las instituciones educativas más afectadas necesitan una serie de intervenciones antes de poder recibir nuevamente a los estudiantes de forma presencial. Estas acciones incluyen limpieza, desinfección y fumigación, además de la recuperación de materiales educativos y las reparaciones que sean necesarias.

Las labores se ejecutarán durante la presente semana con la finalidad de restablecer progresivamente las condiciones de seguridad y funcionamiento de los colegios.

Grupo de personas con botas, algunos con chalecos rojos, de pie sobre suelo mojado y con barro. Una mujer con chaqueta negra estrecha la mano de un hombre con chaleco rojo
Keiko Fujimori y el director de la DRELM, Cornelio Gonzales, inspeccionan la I.E. N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador tras las inundaciones.

DRELM coordina con UGEL 01, Pronied y Minedu

La recuperación de los colegios afectados no depende únicamente de una intervención local. La DRELM informó que mantiene una coordinación permanente con la UGEL 01, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y el Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu).

El propósito de este trabajo conjunto es acelerar la atención de los daños ocasionados por las lluvias y permitir que los locales escolares recuperen cuanto antes sus condiciones de funcionamiento.

Una mujer habla por micrófono rodeada de varios hombres y cámaras de video. Al fondo se ven ventanas con carteles educativos sobre Perú y Fiestas Patrias
La presidenta Keiko Fujimori y funcionarios del sector Educación inspeccionan la Institución Educativa N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador, afectada por las lluvias e inundaciones en Lima Sur.

Seguridad de estudiantes y docentes será prioridad ante las lluvias

Uno de los principales mensajes del comunicado de la DRELM es que el retorno a las aulas debe producirse únicamente cuando existan condiciones adecuadas para la comunidad educativa.

“La seguridad de nuestros estudiantes, docentes y personal educativo es nuestra mayor prioridad”, señaló la institución en su comunicado.

El Ministerio de Trabajo estableció hasta dos horas de tolerancia en el ingreso laboral para trabajadores que enfrenten dificultades de traslado por las lluvias asociadas a la DANA Aníbal en cuatro distritos de Lima Sur. Infobae Perú
El Ministerio de Trabajo estableció hasta dos horas de tolerancia en el ingreso laboral para trabajadores que enfrenten dificultades de traslado por las lluvias asociadas a la DANA Aníbal en cuatro distritos de Lima Sur. Infobae Perú

¿Qué colegios tendrán clases remotas hasta el lunes 24 de agosto?

Para evitar confusiones entre padres de familia, estudiantes y docentes, la relación completa comunicada por la DRELM es la siguiente:

  • Villa María del Triunfo: IE Mariscal Eloy Gaspar Ureta; IE 6032 Almirante Miguel Grau Seminario; IE 6024; IE Manuel Casalino Grieve; IE 7045 San José Obrero.
  • Villa El Salvador: IE 7092 Juan Pablo II, debido a afectaciones en vías de acceso y riesgo perimétrico.
  • San Juan de Miraflores: IE Semillitas de Amor e IE 7221, esta última con afectaciones en el cerco perimétrico.
  • Pachacámac: IE 7239 Santísimo Salvador e IE 6028 Juan Velasco Alvarado, que presenta dificultades de acceso por inundación.

En total, son 10 instituciones educativas que mantendrán la modalidad remota hasta el lunes 24 de agosto.

Un aula escolar inundada con mobiliario apilado, mesas y sillas. Un trabajador con equipo de protección limpia el agua del piso
Un trabajador retira mobiliario de un aula inundada por lluvias y aguas residuales en la Institución Educativa N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador, Lima.

Para el resto de colegios de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Pachacámac, la disposición comunicada por la DRELM establece el retorno a las clases presenciales desde este martes 18 de agosto, siempre tomando en cuenta las condiciones particulares de cada institución.

La medida llega después de una semana marcada por las consecuencias de las lluvias y aniegos en Lima Sur, que obligaron a las autoridades a evaluar el estado de diversos colegios. Ahora, el proceso entra en una etapa de recuperación en la que las instituciones con mayores daños tendrán que completar las labores necesarias antes de volver a recibir a sus estudiantes.

Mientras tanto, la DRELM aseguró que continuará coordinando con las entidades involucradas y monitoreando la evolución de los trabajos. El objetivo final, según la institución, es que los escolares puedan regresar a sus aulas sin que ello implique exponerlos a riesgos derivados de los daños ocasionados por las precipitaciones.

Varias personas con chalecos naranjas y ropa de trabajo verde retiran agua de un patio escolar inundado con grandes escobas. Hay edificios, palmeras y una lona azul
Trabajadores remueven el agua acumulada en el patio de una institución educativa de Lima Sur, afectada por lluvias e inundaciones que colapsaron el sistema de desagüe.

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