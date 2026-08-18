Vanessa Jerí presentó a su esposo en la alfombra roja de ‘Mañana me caso’ y sus seguidores aplaudieron el gesto de Raúl González

Vanessa Jerí presentó a su esposo Raúl González en la alfombra roja de 'Mañana me caso' durante el avant premier de la película.

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Vanessa Jerí llegó radiante a la alfombra roja del avant premier de ‘Mañana me caso’, la nueva comedia de acción peruana que llegó a las salas de cine el 13 de agosto. Junto a ella estuvo Raúl González, su esposo, quien suele mantenerse alejado de los reflectores. Lo que ocurrió frente a las cámaras aquella noche, sin embargo, fue suficiente para que miles de seguidores de la actriz inundaran su cuenta de Instagram con mensajes de admiración hacia él.

La escena fue sencilla pero elocuente: ambos posaron juntos para los fotógrafos y, segundos después, González dio un paso atrás, le tocó el abdomen a su esposa como señal de aliento y la dejó sola ante los flashes. Un gesto que, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en el centro de la conversación en redes sociales.

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El video que desató los elogios al esposo de la actriz

Jerí compartió el video en su cuenta de Instagram y lo acompañó de un mensaje directo hacia su pareja: “Sé que eres perfil bajo amor. ¡Gracias por el apoyo incondicional!”, escribió la actriz. La publicación generó una cadena de comentarios que celebraron tanto el gesto de González como la complicidad visible entre la pareja.

La actriz Vanessa Jerí y su esposo, Raúl González, acaparan los flashes en la alfombra roja del estreno de la película 'Mañana me caso', luciendo una elegancia y complicidad únicas. Video: Instagram Vanessa Jerí

“No creo perfil bajo, entiende que tú eres la estrella y te da tu lugar. TOP”, escribió un usuario. Otro señaló: “Qué bella y que lindo gesto de tu esposo, esa palmadita en el abdomen como diciendo ‘dale tú, sigues’”. Una seguidora preguntó: “Vanessa cuéntanos cómo conociste al amor de tu vida”, mientras que otro comentario resumió el sentir general: “Te dio tu espacio para que brilles. ¡Súper detalle!”

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Entre las reacciones también apareció: “Bella, sigue brillando, tienes un gran compañero a tu lado, te deja brillar”. La publicación evidenció que el público no solo sigue de cerca la carrera de la actriz, sino que también presta atención a su vida personal, sobre todo cuando los gestos hablan por sí solos.

Jerí también se refirió al estreno de la película ante los medios presentes en el evento: “Estoy supercontenta y feliz, porque lo hemos estado esperando. Las grabaciones fueron superintensas, hasta de madrugadas de nunca acabar. Pero ya estamos acá, finalmente. Quiero invitar a la gente a que vaya a ver la película”, declaró. En la cinta, la actriz interpreta a Susy Cabanillas, una wedding planner, personaje que marca su retorno al cine peruano tras varios años de ausencia.

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Un regreso al medio artístico tras una pausa por la maternidad

La aparición de Vanessa Jerí en la alfombra roja de ‘Mañana me caso’ no es solo un evento de entretenimiento: representa el regreso público de una actriz que tomó la decisión deliberada de alejarse de las pantallas para dedicarse a la crianza de su hija.

Raúl González se apartó ante las cámaras y dejó que Vanessa Jerí posara sola, un gesto que generó elogios en Instagram.

En una entrevista con Trome, Jerí explicó los motivos de su larga ausencia: “Sí, me alejé un poquito de los escenarios, pero ya regresé, así que aquí me tienen para lo que se presente. En realidad, decidí hacer esa pausa en mi carrera para dedicarme por completo a la crianza de mi hija al lado de mi esposo. Ambos somos padres muy presentes y mi hija ya va a cumplir siete años”, afirmó la actriz.

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Consultada sobre si planea ampliar la familia, respondió entre risas: “No, para otra vida, de repente. Ahorita, con mi hija, es suficiente”. La actriz dejó en claro que su prioridad sigue siendo el bienestar familiar, aunque ahora busca un equilibrio que le permita retomar su carrera de forma progresiva.

El regreso de Jerí al medio artístico también abrió la puerta a preguntas sobre posibles proyectos futuros junto a César Ritter, con quien compartió pantalla en producciones que el público peruano recuerda con afecto. Sobre la posibilidad de lanzar un podcast en conjunto, la actriz señaló: “Al público le gusta nuestra química y sí, nos han dicho lo del podcast, así que veremos qué hacemos”.

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Quién es Vanessa Jerí y cuál es la película que protagoniza su regreso

Vanessa Jerí es una actriz y modelo peruana que ganó reconocimiento nacional por su papel de Gracia en ‘Mil Oficios’, la serie cómica que la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión peruana a inicios de los años 2000. Tras ese rol, participó en otras producciones como ‘Teatro desde el Teatro’, incursionó en el modelaje y se mantuvo activa en el teatro, donde demostró versatilidad tanto en la comedia como en el drama.

El estreno de 'Mañana me caso' marcó el regreso de Vanessa Jerí al cine peruano con el papel de Susy Cabanillas, una wedding planner.

‘Mañana me caso’, la película que marca su retorno, reúne a un elenco que incluye a Flavia Laos, Mayra Goñi y Alessandra Fuller, las recordadas ‘quinceañeras’ de la televisión peruana. La trama sigue a tres amigas inseparables desde la infancia —Vale, Mia y Tamara— que se reencuentran por la boda de Vale, solo para descubrir que el novio es el líder de un cartel de drogas.

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Entre persecuciones, secretos guardados durante años y situaciones absurdas, las protagonistas deberán sobrevivir al caos y enfrentar los conflictos que las distanciaron. La cinta se presenta como una comedia de acción con un mensaje de amistad y empoderamiento femenino. La película llegó a las salas de cine el 13 de agosto y ya acumula la atención de un público que sigue de cerca el regreso de sus figuras favoritas de la televisión peruana.