Banda atacó cajeros con nitrógeno líquido en Ica y escapó con billetes en una camioneta robada: Policía detuvo a presuntos integrantes

El ataque ocurrió el lunes 10 de agosto, cerca de las 2:17 a. m., en un grifo de Ica. Composición: Infobae

Guardar

Una intervención policial en Ica permitió detener a integrantes de una presunta banda vinculada con un robo de cajeros automáticos mediante el uso de nitrógeno líquido. El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes 10 de agosto y quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Los delincuentes llegaron hasta un grifo de la ciudad a bordo de una camioneta y se dirigieron hacia el área donde estaban ubicados los cajeros. En pocos segundos, una fuerte detonación destruyó las estructuras y provocó que numerosos billetes quedaran esparcidos dentro y fuera del establecimiento.

El hecho generó una situación de riesgo debido a la presencia de combustible en el local. La explosión no alcanzó los dispensadores de combustible, aunque los dispensadores de GLP sufrieron daños. El minimarket del grifo también resultó afectado por la fuerza de la detonación.

PUBLICIDAD

Las imágenes de las cámaras permitieron a los investigadores reconstruir parte de la ruta utilizada por los sospechosos. La Policía Nacional siguió el desplazamiento de una camioneta vinculada con el robo y ejecutó intervenciones en distintos puntos de Ica, con detenidos durante las primeras horas posteriores al ataque.

El ataque contra los cajeros ocurrió de madrugada

Según el informe difundido por Panorama, la camioneta Ford Territory salió a las 2:17 de la madrugada del lunes 10 de agosto desde el asentamiento humano Tierra Prometida. Dentro del vehículo viajaban sujetos que llevaban nitrógeno líquido y que, según la investigación policial presentada en el reportaje, tenían como objetivo los cajeros instalados en el grifo.

PUBLICIDAD

El vehículo ingresó al establecimiento y quedó cerca de la zona donde estaban los cajeros. Los sujetos descendieron con el recipiente que contenía el nitrógeno y realizaron el ataque. La detonación destruyó los cajeros y dejó billetes en distintos sectores del establecimiento.

Parte del dinero fue colocado dentro de la maletera de la camioneta, mientras otra cantidad quedó sobre el suelo. El informe mostró billetes con bordes quemados y daños producidos por la explosión.

La camioneta escapó con la maletera abierta. De acuerdo con las imágenes difundidas, el nitrógeno continuaba evaporándose durante el trayecto, situación que representaba un riesgo para quienes viajaban dentro del vehículo.

PUBLICIDAD

Una camioneta robada permitió seguir el rastro de los sospechosos

La investigación policial identificó una Ford Territory que, según el reportaje, figuraba como robada en Comas, Lima, y circulaba con una placa clonada. Un día antes del ataque, el vehículo salió de Nazca con dirección a Ica.

En Ica, la camioneta ingresó a un taller para recibir un polarizado en los vidrios. Después, quedó registrada cerca de otro grifo situado frente al establecimiento que luego sufrió el ataque.

En la ruta también apareció un Hyundai Accent conducido por un sujeto identificado con el alias de “el Cholo”. Según la información presentada por Panorama, este hombre habría cumplido la función de guiar al grupo hasta el asentamiento humano Tierra Prometida, lugar donde permaneció la camioneta.

La Policía también buscaba a un ciudadano extranjero señalado en el reportaje como posible cabecilla de la organización. Su presunta participación formaba parte de las líneas de investigación abiertas tras el robo.

PUBLICIDAD

Inteligencia policial permitió las primeras detenciones

La explosión dejó numerosos billetes dentro y fuera del establecimiento; parte fue colocada en la camioneta. (Captura de pantalla)

La Policía Nacional desplegó un operativo que incluyó personal de inteligencia de la Región Policial Ica y de otras divisiones. Según el informe, doce agentes participaron en las labores de seguimiento durante las horas posteriores al ataque.

Una autoridad policial explicó el trabajo realizado durante la investigación: “Lo que no contaban estos señores es de que acá en la región policial Ica ya teníamos conformado un grupo especial de inteligencia”.

El seguimiento permitió ubicar a los primeros sospechosos en diferentes puntos. El reportaje señaló que los conductores fueron los primeros intervenidos y que los agentes mantenían vigilancia sobre sus movimientos antes de ejecutar las detenciones.

PUBLICIDAD

La segunda fase del operativo ocurrió en San Clemente. Los agentes rodearon una vivienda y realizaron el ingreso con apoyo de unidades policiales. En el inmueble, la Policía buscó indicios relacionados con el robo y con el dinero sustraído de los cajeros.

Un altar de la Santa Muerte apareció durante el operativo

Durante la intervención en la vivienda, los agentes encontraron un altar dedicado a la Santa Muerte. El elemento quedó registrado dentro de las evidencias recogidas durante el operativo policial.

Las imágenes mostraron velas, bebidas, cigarrillos, frutas y otros objetos colocados frente a la figura. El altar estaba dentro de uno de los ambientes de la vivienda intervenida.

PUBLICIDAD

La presencia de este elemento también fue mencionada durante la cobertura del operativo como parte de los hallazgos efectuados por los agentes en el inmueble. Las autoridades mantuvieron la investigación para establecer la participación de cada uno de los intervenidos.

El uso de nitrógeno líquido quedó bajo investigación policial

La modalidad utilizada para atacar los cajeros constituye uno de los principales elementos de la investigación. Según la información presentada, los sujetos utilizaban un recipiente con nitrógeno líquido y aprovechaban el incremento de presión para provocar la destrucción de las estructuras.

La fuerza de la detonación quedó reflejada en el estado de uno de los cajeros. Las imágenes mostraron daños desde la parte superior hasta la zona inferior, además de afectaciones en un muro de concreto ubicado detrás de la estructura.

PUBLICIDAD

El ataque también provocó daños en los dispensadores de GLP y en el minimarket del grifo. Los dispensadores de combustible no recibieron el impacto directo de la explosión.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias destinadas a establecer su presunta participación en el robo de Ica y determinar si existen vínculos con otros ataques contra cajeros automáticos.