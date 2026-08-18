El emocionante mensaje de Antonio Rizola a Vannia Adrianzen tras su regreso del Mundial Sub 17 de Vóley: “Es el inicio de tu carrera”

El DT de la selección mayor le dedicó emotivas palabras a la líbero de la categoría sub 17 - Crédito: Latina.

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La selección peruana de vóley completó su participación en el Mundial Femenino Sub 17 Chile 2026 en el puesto 13, pero el nombre que resonó con más fuerza al cierre del certamen fue el de Vannia Adrianzen.

La líbero del Deportivo Géminis lideró la estadística de Best Diggers con 166 defensas a lo largo del torneo, a un promedio de 18.44 por partido, y finalizó como la segunda mejor receptora de la competencia con 55 recepciones y una efectividad del 63.12%. Al regresar al país, el técnico de la selección mayor Antonio Rizola le dedicó unas palabras que la dejaron visiblemente emocionada.

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El mensaje de Rizola que quebró a Adrianzén

Antonio Rizola emocionó a Vannia Adrianzén al destacar su disciplina y rendimiento en el Mundial Sub 17, donde la líbero peruana terminó como la mejor defensora del campeonato. (Volleyball World)

Frente a la jugadora, Rizola recordó que Adrianzen llegó al proceso con dudas sobre si lograría quedarse entre las 14 convocadas. Lo que siguió superó cualquier expectativa inicial. “Por su dedicación, su disciplina, su seriedad y la voluntad de representar tu país. La felicito por llegar aquí como mejor defensa, segunda mejor recepción de un campeonato mundial con otros veintitrés países”, expresó el entrenador.

El técnico subrayó que el logro obtenido en Chile no marca el cierre de un ciclo, sino la puerta de entrada a una carrera de alto rendimiento. “Sepa que esto no es el fin, no es el fin. Ese es el inicio de tu carrera en el voleibol y que continúe con esta disciplina, con esta seriedad, con este placer en jugar voleibol, divirtiéndose”, agregó Rizola.

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El momento concluyó con un mensaje sobre el esfuerzo acumulado: “Todo el sacrificio que usted hace está empezando a ser pago, empezando. Hay muchas cosas para ganar más adelante”. Adrianzen agradeció las palabras con evidente emoción, en una escena que también contó con los aplausos de quienes la rodeaban.

Una actuación individual que marcó el torneo

La líbero Vannia Adrianzén cerró el Mundial Sub 17 como la mejor defensora del torneo, con 166 defensas y un promedio de 18.44 por encuentro en la competencia internacional. (Volleyball World)

El rendimiento de Adrianzen no fue producto de un destello aislado. Desde la fase de grupos, la joven voleibolista se impuso como el sostén defensivo del equipo dirigido por Marcello Bencardino. Su capacidad para leer el juego desde el fondo de la cancha y anticipar los remates rivales la convirtió en una referencia constante dentro del esquema nacional.

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A medida que avanzó la competencia, sus cifras se mantuvieron estables en lo más alto del ránking individual de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). El cierre del Mundial la encontró como la jugadora con más defensas registradas entre todas las participantes, una marca que habla tanto de su nivel técnico como de su regularidad a lo largo de nueve partidos.

La trayectoria de Perú en el certamen incluyó una caída ante Italia en octavos de final, una derrota ajustada ante Argentina por 3-2 en la ronda de clasificación y victorias sobre República Checa —también por 3-2— y Venezuela —por 3-0— en el tramo final. Ese último triunfo le permitió a la selección peruana cerrar el torneo en el puesto 13 con una victoria.

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Una promesa que ya dejó marca estadística

A sus 16 años, Vannia Adrianzén dejó una marca en el Mundial Sub 17 de Chile al convertirse en la mejor defensora y terminar como segunda mejor receptora entre 24 selecciones. (Volleyball World)

El paso de Adrianzén por Chile 2026 va más allá del número en la tabla general. A sus 16 años, la líbero de Deportivo Géminis demostró que puede sostener el nivel en una competencia de 24 selecciones y asumir el protagonismo sin perder la constancia. Su perfil —disciplinado, regular, capaz de rendir bajo presión— es el que Rizola destacó en su mensaje y el que las estadísticas oficiales de la FIVB terminaron de confirmar.

Para la voleibolista nacional, el Mundial Sub 17 representa un escalón dentro de un proceso que, según las propias palabras de su entrenador, recién comienza. Los reconocimientos individuales obtenidos en Chile —mejor defensora y segunda mejor receptora entre 24 países— son el respaldo estadístico de una actuación que ya la posiciona entre las jóvenes promesas del vóley peruano con proyección internacional.

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